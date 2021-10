Great Harbour เปิดประสบการณ์ บุฟเฟต์นานาชาติ สไตล์ Fine dining รับนิวนอร์มอล

บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ภายใต้แบรนด์ภัตตาคาร Great Harbour International Buffet กลับมาเปิดให้บริการบุฟเฟต์ All you can eat อีกครั้ง ในรูปแบบ A La Carte Buffet ภายใต้แนวคิด Fine dining พร้อมเสิร์ฟอาหารพรีเมียมหลายหลายประเภท ไม่ว่าจะสไตล์ไทย จีน ญี่ปุ่น รวมไปถึง Western จากวัตถุดิบคุณภาพดี สด สะอาด รังสรรค์ด้วยความพิถีพิถันโดยเชฟชั้นนำให้แก่ลูกค้าถึงโต๊ะ ในบรรยากาศอบอุ่น ตกแต่งแบบทันสมัย จากสถาปนิกชาวญี่ปุ่น ซึ่งเมนูไฮไลท์ของภัตตาคารที่พร้อมให้บริการ อาทิ กุ้งแม่น้ำเผา ซุปเห็ดทรัฟเฟิล ข้าวปั้นหน้าเนื้อวากิว หอยนางรมฝรั่งเศส ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิว ทาโก้ และของหวานที่อร่อย จนได้รับคำชมจากลูกค้า อาทิ ช็อคโกแลตลาวา ซูเฟล่แพนเค้กชาโคล ตลอดจนไอศครีม จากแบรนด์ Haagen-Dazs ใครที่เป็นสายชื่นชอบการรับประทานของหวาน พลาดไม่ได้จริงๆ

“เชฟหวัง” หรือ นายหวัง กู่ ฉง ผู้จัดการทั่วไป และ หัวหน้าเชฟ กล่าวว่า ภัตตาคาร Great Harbour พร้อมสร้างประสบการณ์ความอร่อยที่คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า โดยเชฟมากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพื่อสร้างความประทับใจและให้ลูกค้าสนุกด้วยรสชาติที่ถูกปาก ด้วยเมนูแบบ Fine dining แต่ละจานตกแต่งสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ จัดสัดส่วนพอดีไม่ใหญ่มาก ภายใต้แนวคิด Less is more (น้อยแต่มาก) รู้สึกถึงความพิเศษที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากร้านอาหารทั่วไป นอกจากนี้ Great Harbour ยังมีความหลากหลายของเมนูอาหารที่ครบครัน ซีฟู้ด อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารตะวันตก อาหารจีน รวมถึงอาหารไต้หวัน โดยเฉพาะขนมหวานที่ช่วงนี้ ชูเมนูขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศส ซึ่งทุกคนจะได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศท่ามกลางบรรยากาศและการบริการพรีเมียมระดับภัตตาคาร 5 ดาว เป็นความพิเศษที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากร้านอาหารทั่วไป ในราคาที่เข้าถึงได้

“ทั้งนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทางร้านจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานเป็น A la carte Buffet อาหารทุกจานพร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะ เพื่อลดการสัมผัสและการเว้นระยะห่าง ซึ่งทางภัตตาคาร Great Harbour ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก” เชฟหวัง กล่าว

ขณะนี้ ทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษ มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน จากราคาปกติ 999 บาท และโปรโมชั่นสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ลดทันที 20% เหลือเพียงท่านละ 799 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2564 ท่านที่สนใจสามารถสัมผัสรสชาติความอร่อยของอาหารหลากหลายชาติได้ที่ร้าน Great Harbour International Buffet ได้ที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-0551888 หรือ Line: @harbour

ร้าน Great Harbour International Buffet ยังคงเข้มงวดมาตการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิดอย่างเข้มงวด สำหรับลูกค้าที่ทานอาหารในร้าน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ลุกออกจากที่นั่ง มีจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่เหลวและเจลแอลกอฮอล์ ส่วนพนักงานต้องตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกๆ 7 วัน สวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับ Face shield และถุงมือตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ทานอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย