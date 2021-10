ปลดล็อก ให้ชีวิตลั้ลลา กับแคมเปญ ENJOY LIFE…Because you deserve it!

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เอ็นจอยได้ทุกวัน

ชวนมาเอ็นจอยช้อปปิ้ง ปลดล็อกให้ชีวิตลั้ลลา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เอ็นจอยได้ทุกวัน เดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา,เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ในแคมเปญ “ENJOY LIFE…Because you deserve it!” ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสุด EXCLUSIVE ONLY @ THE MALL GROUP , สินค้า FIRST LAUNCH เปิดตัวครั้งแรกในไทย, สินค้า NEW ARRIVAL รวมถึงสินค้า BEST DEAL ราคาสุดพิเศษ รวบรวมไว้ให้นักช้อปได้เลือก ช้อปแบบจุใจ ครบครันทุกแผนก ทุกไอเท็ม ทั้งสินค้า BEAUTY, FASHION, GADGETS รวมถึง FOOD แถมราคายังโดนใจ เอ็นจอยได้ทุกวัน

ENJOY MORE ‘ME’ TIME : SELF-CARE ให้ฉันดูแลเธอ…





เพราะการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมให้เวลาดูแลสุขภาพผิวหน้าและผิวกาย เป็นอีกเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจ โดยเฉพาะคุณสาวๆ ได้เวลาฟื้นร่าง อัพลุค อัพร่างให้กลับมาสวยปัง ดูเเลตัวเองและเปย์สิ่งดีๆให้ตัวเอง ทั้งงานหน้า งานผิว งานคิ้ว งานตา งานสปาบอดี้ คัดบิวตี้ไอเท็มชิ้นเด็ดมาแบบเน้นๆ ลิมิเต็ดๆ ทั้ง สกินแคร์ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม เรียกว่าต้องสวยพร้อม และจัดเต็มอยู่เสมอ ยิ่งวันไหนเจอมลภาวะอากาศ แถมงานล้นมือจนเครียด ลองนวดผ่อนคลายก่อนนอน หรือจะหยิบน้ำหอมอโรมากลิ่นโปรด มาสร้างบรรยากาศ เติมความสดชื่น ปรับเปลี่ยนมู้ด ยิ่งช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับสบาย

ENJOY FEARLESS FASHION : ปลดปล่อยความแฟในตัวคุณ

มาตรการคลายล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ หลายคนเริ่มมีแพลนออกไปท่องเที่ยว เช็คอินคาเฟ่ ออกกำลังกายฟิตหุ่น ชาร์ตพลังให้กับตัวเอง นัก ช้อปตัวแม่.. สายแฟ สายเท่ สายสปอร์ต สายสตรีทต้องรีบไปฟิตติ้งอัพเดทเทรนด์แฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา เพื่อมามิกซ์แอนด์แมทช์กับแอคเซสเซอรีคู่ใจ เชื่อว่าเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัว แฟชั่นนิสต้าตัวจริงคงปล่อยผ่านไปง่ายๆไม่ได้

ENJOY GADGET LITTLE HELPERS : เคล็ด(ไม่) ลับ ชีวิตง๊ายง่าย

จะดีกว่าไหมถ้าเรามีผู้ช่วยส่วนตัว มาช่วยดูแลให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยไอเทม GADGET ต่างๆ ทั้งเครื่องเล่นแผ่นเสียงสำหรับเปิดฟังเพลงโปรด ลำโพงบลูทูธ เครื่องเล่นเกมส์ ที่ชาร์ตแบตเตอรี่สำรอง ก็ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่บ้านให้ไม่น่าเบื่อ หรืออาจจะเพิ่มไอเท็มหูฟัง รวมถึงกระบอกน้ำลายเก๋ สำหรับเตรียมประชุมออนไลน์ หรือหน้ากากฟอกอากาศสักชิ้น ก็ดูสมาร์ทอินเทรนด์ แต่สำหรับใครที่งานรัดตัว จนไม่มีเวลาทำงานบ้าน เราขอแนะนำเครื่องดูแลผ้าอัตโนมัติ อีกหนึ่งตัวช่วยดูแลเสื้อผ้าในบ้านที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่น และดีไซน์ทันสมัย แถมช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย หากใครได้ลองใช้เเล้ว จะลืมการทำงานบ้านในแบบเดิมๆไปได้เลย

ENJOY FIN-FIN FLAVORS: ฟินให้สุด หยุดที่กูร์เม่ต์ มาร์เก็ต

พักเบรค เอ็นจอยได้ทุกมื้อกับ GOURMET MARKET และ GOURMET EATS สวรรค์ของนักกิน ที่รวบรวม EXCLUSIVE เมนูความอร่อย ราคาโดนใจจากร้านอาหารชื่อดังมากมาย มาให้พลพรรคนักชิมได้ ENJOY EATING อาทิ เส้นคลุกแซ่บคุโรบูตะ กับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่ม คลุกเคล้าด้วยน้ำมันเจียว และซอสก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งสูตรพิเศษ ยำรวมหมึกย่าง กับหมึกกระดอง ไข่หมึก และหมึกสาย มาพร้อมกับรสชาติน้ำยำจัดจ้าน ไอศกรีมกะทิทรงเครื่อง ที่ผสมผสานความอร่อยของขนมไทย เข้ากับแพนเค้กสูตรต้นรับจากญี่ปุ่น Signature French A.O.P. Butter Croissant ครัวซองต์เนย A.O.P. พรีเมียมจากฝรั่งเศส และอีกหลากหลายเมนูที่สายกินต้องห้ามพลาด เรียกว่าจะโทรสั่ง หรือนั่งทานก็อิ่มอร่อย แถมเอ็นจอยได้ไม่แพ้กัน

ปลดล็อก ให้ชีวิตลั้ลลา ช้อปสนุกทุกไลฟ์สไตล์ เอ็นจอยได้ทุกวัน เอ็นจอยเอฟวรี่ติง กับแคมเปญ “ENJOY LIFE…Because you deserve it!” ช้อปสนุกได้ทุกที่ทั้งห้างฯ และออนไลน์ กับ สินค้าแบรนด์ดัง ลดสูงสุดกว่า 70% พร้อมรับคืนรวมสูงสุด 8,500 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตร M CARD และบัตรเครดิต SCB M VISA และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และพิเศษ เมื่อช้อปผ่าน M CHAT & SHOP รับโค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ตุลาคม 2564 หรือช้อปผ่าน MONLINE.COM ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 ตุลาคม 2564 รับโค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท