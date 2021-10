“32 ปี คิงเพาเวอร์”ผู้นำแห่งพลังธุรกิจคนไทยให้โลกจำ จัดใหญ่ฟื้นเศรษฐกิจชาติ“ช้อปวิถีใหม่-แชมป์ดิวตี้ฟรี/กีฬา”

ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ “กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์” ได้พัฒนาธุรกิจด้วย “พลังความรัก” ในโอกาสฉลองครบ 32 ปี เดือนตุลาคม 2564 “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำผู้บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สานต่อเจตนารมย์บิดาผู้ก่อตั้ง “วิชัย ศรีวัฒนประภา” ยืนหยัดขับเคลื่อนพลัง “คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย” ควบคู่พลัง “THAILAND SMILES WITH YOU : ยิ้มให้โลก ให้โลกยิ้ม” รณรงค์คนไทยมอบรอยยิ้มส่งความสุขไปให้ไกลถึงคนทั่วโลก

ปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 “คิง เพาเวอร์” มุ่งสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจร้านค้าปลอดอากร (Duty free) ผู้นำร้านค้าปลีกของเมืองไทยและเอเชียเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก นำมิติสร้างประสบการณ์การตลาดเทรนด์ช้อปปิ้งสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยววิถีใหม่ที่จะต้องอยู่กับโควิดยังคงสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ก็ยังช้อปสินค้าดิวตี้ฟรี แบรนด์เนมและแบรนด์พรีเมี่ยมไทยกว่า 20,000 รายการ ด้วย “สิทธิประโยชน์คุ้มค่า” มากที่สุดต่อเนื่องมาตลอดเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564

“กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์” ได้ลงทุนเรือธงคือ “ธุรกิจร้านค้าดิวตี้ฟรี” ทยอยเปิดสาขาในเมืองท่องเที่ยว คือ รางน้ำ ภูเก็ต พัทยา และสนามบินภูเก็ต ควบคู่กับธุรกิจ “ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดดังของเมืองไทย –THAI TASTE HUB” ขณะนี้มีบริการเปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้แล้วทั้งที่ ไทย เทสต์ ฮับ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 3 และ ไทย เทสต์ ฮับ มหานคร คิวบ์ ชั้น 1 แต่ละร้านดัง พร้อมเสิร์ฟเมนูจานเด็ด ทุกวันตั้งแต่ 10.00-20.00 น. และบริการเดลิเวอรี่ผ่านแอพลิเคชั่น ไลน์แมน แกร็บฟู้ด โรบินฮู้ด

ไฮไลต์กิจกรรมการตลาดตลอดสัปดาห์ฉลองวันเกิดครบรอบ 32 ปี คิง เพาเวอร์ ได้จัดมหกรรม “KING POWER DELIGHTS & SURPRISES 2021 : เที่ยวทิพย์-เที่ยวไม่ได้ แต่ใจอยากช้อป LIVE” รวมทั้งมีโปรโมชั่นดึงดูดใจให้แวะไปเลือกซื้อสินค้าทั้งหน้าร้านและคลิกสั่งทางออนไลน์ได้จนถึง 31 ตุลาคม 2564

โปรโมชั่นแรก ฮ็อตสุด “ซื้อแคชการ์ด (Cash Card) หรือบัตรเงินสด แล้วรับเงินเพิ่มสูงสุดอีกถึง 25,000 บาท ระหว่างวันนี้ -31 ตุลาคม 2564 เลือกได้ถึง 3 ราคา ดังนี้ 1.ซื้อ 10,000 บาท รับฟรีให้ช้อปได้ 12,500 บาท ให้ช้อปเพิ่ม 2,500 บาท 2.ซื้อ 30,000 บาท ช้อปได้ถึง 40,000 บาท รับฟรีให้ช้อปเพิ่ม 10,000 บาท 3.ซื้อ 50,000 บาท ช้อปได้ 75,000 บาท รับฟรีให้ช้อปเพิ่ม 25,000 บาท ชวนกันมาช้อปได้แล้ววันนี้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา และภูเก็ต

และอยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ผ่านอีก 2 ช่องทางใหม่ คือ 1. KING POWER CHAT TO SHOP เพียงแอด LINE เพิ่มเพื่อน @KP_ChatToShop 2.KING POWER CALL TO SHOP โทร. 02-338-7870 โปรโมชั่นดีมีให้เลือกช้อปถึงวันที่ 31 ตุลาคม นี้

โปรโมชั่นที่ 2 SUPER BONUS PRICES ช้อปได้ไม่ยั้งทางออนไลน์พร้อมกดรับรหัสส่วนลดที่ www.kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER เลือกโปรเด็ดจาก “SUPER BONUS PRICES” สั่งสินค้าพร้อมส่งถึงบ้านได้ในราคาดิวตี้ฟรี เมื่อซื้อครบ 2,000 บาทขึ้นไปลดสูงสุดทันที 30% ตั้งแต่วันนี้ -31 ตุลาคม 2564 โดยมีสินค้ายอดนิยมร่วมส่งเสริมการขายทั้ง กลุ่มแบรนด์เนม แฟชั่น เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องหนัง แบรนด์ชั้นนำอีกหลากหลาย สำหรับสินค้าส่งตรงถึงบ้านตามโปรโมชั่นนี้จะต้องใช้เวลาจัดเตรียมแล้วส่งถึงมือผู้รับภายใน 5 – 10 วันทำการ

โปรโมชั่นที่ 3 สมาชิกบัตร “คิง เพาเวอร์” สนุกกับแคมเปญ “ช้อปฟิน อิ่มคุ้ม พิเศษ! เฉพาะสมาชิกเท่านั้นรับสิทธิ์ระหว่างวันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 โดยใช้คะแนนเพียง 90 กะรัต รับทันที 110 บาท แล้วนำไปแลกแทนเงินสดเลือกรับประทานอาหารแสนอร่อย ได้ทั้งในกรุงเทพฯ และภูเก็ต

จุดแรก “ร้านสตรีทฟู้ดดัง ไทย เทสต์ ฮับ รางน้ำ เอ็กซ์เพรส : Thai Taste Hub Rangnam & Express” ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น.สามารถแลกคะแนนกะรัตเพื่อรับสิทธิ์ Top-up ได้ด้วย ตรงเคาน์เตอร์แคชเชียร์

จุดที่สอง “คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต” ที่ห้องคอฟฟี่ช็อป ภัตตาคารรามายณะ ภูเก็ต เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. สมาชิกนำคะแนนกะรัตรับส่วนลดทันที 40% เมื่อสั่งอาหารจานเดี่ยวรสชาติเยี่ยมที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

โปรโมชั่นที่ 4 สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท SCARLET ฉลอง 32ND ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES ระหว่างวันนี้ -31 ตุลาคม 2564 รับเพิ่ม 1,000 บาท เพียงแค่เติมเงินเข้าบัญชีสมาชิกบัตร 6,000 บาท พร้อมรับส่วนลด 10% ตลอดอายุสมาชิก และรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา และภูเก็ต

คิง เพาเวอร์ ยังพร้อมให้สิทธิพิเศษอื่น ๆ แก่นักท่องเที่ยวอีกเพียบ เช่น 1.บริการส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อช้อปครบ 699 บาทสุทธิ 2.แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน 3.รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% 4.รับสิทธิ์สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาทสุทธิ

ส่วน “ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” ที่น่าสนใจท่ามกลางสถานการณ์ท้าทายของโควิด-19 ในโอกาสที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ครบ 32 ปี ยังคงมีพลังเสริมสร้างกำลังใจเป็นแรงส่งความเข้มแข็งเพื่อก้าวเดินอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป คือ “รางวัลและแชมป์” จากเวทีอินเตอร์รายการสำคัญที่โลกจดจำ ได้แก่

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 “อัยวัฒน์” นำกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ คว้าแชมป์ธุรกิจดิวตี้ฟรีและธุรกิจที่คืนประโยชน์สู่สังคม แสดงพลังความยิ่งใหญ่จากเสียงโหวตของคนทั่วโลกได้ถึง 4 รางวัล คือ 1.รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยม : Asia Pacific Airport Travel Retailer of the Year 2.รางวัลผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน : CSR or Sustainability Initiative of the Year รับรางวัลจากเวที เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด 2020 (World Travel Awards 2020)

3.รางวัลผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีสนามบินยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2020 : Asia’s Leading Airport Duty Free Operator 2020 และ 4.รางวัล World Branding Forum (WBF) คิง เพาเวอร์ ได้ในสาขา Brand of the Year (WorldBranding Awards 2020-2021) สาขา Duty Free – Thailand (National Tier) ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องปีที่ 6

เดือนพฤษภาคม 2564 คิง เพาเวอร์ แสดงศักยภาพผู้นำด้าน “พลังกีฬา” ในฐานะเจ้าของทีมสโมสรเลสเตอร์ อังกฤษ นำทีมฟุตบอล “จิ้งจอกสยาม -เลสเตอร์ ซิตี้” คว้าแชมป์ “เอฟเอ คัพ” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา 137 ปี ทำความฝันของผู้เป็นบิดาคือ “วิชัย ศรีวัฒนประภา” อดีตประธานสโมสรชาวไทยคนแรกให้กลายเป็นจริงสำเร็จได้

ตลอดการดำเนินธุรกิจจาก “รุ่นพ่อ-วิชัย ศรีวัฒนประภา” สู่รุ่นลูก “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีพลังความรักในธุรกิจและความเป็นนักลงทุนไทยเป็นพลังผลักดันนำพา “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ก้าวไปข้างหน้าด้วยการ “ยิ้มให้โลก ให้โลกยิ้ม” เพื่อทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเป็นที่รู้จัก ครองใจ ทั่วโลก แล้วพลังของคนเหล่านี้จะกลับมาอุดหนุนคนไทยสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยให้กลับมามั่งคั่ง ยั่งยืน อีกครั้งได้ในเร็ววันนี้

เรื่องโดย…เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน : บล็อกเกอร์ -gurutourza