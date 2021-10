The Peri Hotels ฉลองครบรอบ 1 ปี มอบของขวัญพิเศษเอาใจเหล่านักเดินทางสุดฮิป

ลุ้นรับรางวัลห้องพักและอาหารมื้อพิเศษ ฟรี! รวมกว่า 20,000 บาท ที่ หัวหิน และเขาใหญ่

(กรุงเทพฯ, 20 ตุลาคม 2564) ฉลองครบรอบ 1 ปี! The Peri Hotels (เดอะ เภรี โฮเต็ล) แบรนด์โรงแรมบูติก ในกลุ่ม The Standard International Group มอบสิทธิพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า พบกับ ที่พักเรทพิเศษ พร้อมลุ้นรับ Gift voucher มากมาย รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ได้แก่ ที่พักรางวัลละ 2 คืน จำนวน 2 รางวัล และ อาหารมื้อพิเศษที่ 2 ห้องอาหารซิกเนเจอร์ที่ เดอะ เภรี โฮเต็ล จำนวน 8 รางวัล เพียงร่วมกิจกรรมง่ายๆ บนเพจ The Peri hotel โดยกด like เพจ คอมเมนท์ใต้ post กิจกรรมร่วมสนุกพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากมาพักที่ เดอะ เภรี โฮเต็ล แท็กเพื่อน 3 คน และ ติดแฮชแท็ก #Peri1stAnniversary ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.2564

สัมผัสกับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์การพักผ่อนรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารและที่พักที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันใน 2 โลเคชั่น 2 สไตล์ ที่ เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน และ เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ พร้อมรับ gift voucher ฟรี! ค็อกเทล 1 ที่ต่อคน ต่อการเข้าพักหนึ่งคืน

The Peri Hotels (เดอะ เภรี โฮเต็ล) เปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยจุดเด่นของบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคำนึงถึงความสะดวกสบายของเหล่านักเดินทาง ทุกคนแม้อยู่ไกลบ้าน ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางสายผจญภัย คู่รักโรแมนติก หรือเหล่านักเดินทางที่ชื่นชอบความสนุกสนาน

The Peri Hotel Khao Yai (เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่) โอบล้อมด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติ คอนเซ็ปท์การตกแต่งและบรรยากาศโรงแรม แรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่อง “Out of Africa” ของ Karen Blixen นักเขียนชาวเดนมาร์ก ด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของลวดลายชนเผ่าและลายสัตว์ทั้งรีสอร์ท ดื่มด่ำกับห้องอาหารซิกเนเจอร์ ‘ชาวบ้าน’ กับเมนูอาหารรสชาติต้นรับตำฉบับพื้นเมืองและที่พลาดไม่ได้ คือ มื้อเย็นท่ามกลางบรรยากาศสุดรื่นรมย์ของสวน outdoor กับ ‘Winter Yard Garden’

The Peri Hotel Hua Hin (เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน) แรงบันดาลใจคอนเซ็ปท์การตกแต่งจากนวนิยายเรื่อง “The Old Man and The Sea” ของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ออกแบบในโทนสีฟ้าและสีขาวผสานเสน่ห์แบบพื้นบ้านมาร่วมออกแบบ ร้านอาหารครัวท้องถิ่น ‘ชาวมง’ ได้รับการออกแบบในสไตล์ห้องโถงกว้างขวางกับเมนูอาหารทะเลที่ทันสมัยสำหรับทุกเพศทุกวัย และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักดื่มกับค็อลเทลบาร์สุดชิค ขอแนะนำ Malo

