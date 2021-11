ไอคอนสยาม สนับสนุนชุมชน ชวนมาอร่อยกับร้าน 50 เขตทั่วกรุงเทพฯที่งาน “BANGKOK is so YUMMY

ไอคอนสยาม สนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดพื้นที่ให้พันธมิตรร้านค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าจากชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร มาเปิดบูธจำหน่ายอาหารคาว อาหารหวาน ขนมเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม รวมความอร่อยกว่า 40 ร้าน ภายในงาน “BANGKOK is so YUMMY ของดีกรุงเทพมหานคร อาหารอร่อย 50 เขต” ตั้งแต่วันนี้ – 14 พ.ย. 64 ณ โซน ICON AROI (ไอคอนอร่อย) ชั้น UG ไอคอนสยาม ภายใต้มาตรการความสะอาดขั้นสูงสุดในทุกด้านตาม Covid Free Setting ภายในงาน “ของดีกรุงเทพมหานคร อาหารอร่อย 50 เขต” ในพื้นที่บริเวณโซน ICON AROI (ไอคอนอร่อย) ชั้น UG ได้รวบรวมความอร่อยครบทั้งอาหาร ของหวาน เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม จากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานคร อาทิ เขตคลองสาน ร้านข้าวแช่แม่เฉลียว ขนมจีนน้ำเงี้ยว ขนมจีนน้ำยาป่า ข้าวซอย เขตคลองสามวา เขตนี้เขาว่าเด็ดที่ต้มโคล้งปลาย่างจากร้านรสเด็ด เขตจตุจักร ร้านไก่ต้มน้ำปลาฐิติพร เขตราษฎร์บูรณะ ยกเอาทอดมันปลากรายที่ถึงพริกถึงเครื่องในทุกคำมาให้เลือกชิมกันแบบจุใจ เขตทวีวัฒนา กับร้านอาม่าราดหน้าเส้นกรอบที่ทำสดใหม่ทุกชาม และยังมีอาหารหวาน อาทิ เขตจอมทอง ต้องลองชิมบัวลอยเจ๊หมวย เขตตลิ่งชัน ร้านเฉาก๋วยถัง เขตวังทองหลาง ร้านดาราณีเต้าฮวยฟรุตสลัด นอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มจากร้าน For All Coffee @Bakery โดยน้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทย ที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยและได้สนับสนุนให้กำลังใจน้องๆอีกด้วย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมนูอร่อยจาก BANGKOK is so YUMMY “ของดีกรุงเทพมหานคร อาหารอร่อย 50 เขต” เท่านั้น ยังมีความอร่อยอีกเพียบที่รอให้มาเลือกซื้อเลือกชิมอีกมากมาย ขอเชิญชวนมาลิ้มลองความอร่อยจาก “ของดีกรุงเทพมหานคร อาหารอร่อย 50 เขต” พร้อมสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ โซน ICON AROI ชั้น UG ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกมิติอย่างสูงสุด เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าอย่างมั่นใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com