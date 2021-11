ไอคอนสยาม มอบเงินสนับสนุนฮีโร่พาราลิมปิกเกมส์ มูลค่ารวมกว่า 990,000 บาท

หลังจบภารกิจการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ซึ่งทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลมาครองทั้งหมดรวม 18 เหรียญ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดพิธีมอบรางวัลสนับสนุนให้กับเหล่าฮีโร่พาราลิมปิกเกมส์ มูลค่ารวมกว่า 990,000 บาท พร้อมเชิดชูเกียรติให้เป็น ‘YOU ARE THE ICON’ ในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย เพื่อเป็นการขอบคุณนักกีฬาที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจในการแข่งขันจนสามารถคว้าชัยชนะ “Win The World for Thailand” สร้างความสุขและรอยยิ้ม นำความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยทั้งประเทศ

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามมีปณิธานที่จะเชิดชูเรื่องราวอันมีคุณค่า และเป็นความภาคภูมิใจจากทุกมิติของความเป็นไทยที่มีอยู่ในชาติ โดยเราได้นำเสนอเรื่องราวความสามารถของคนไทย ที่สร้างประโยชน์และสร้างตำนานที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศผ่านแนวคิด YOU ARE THE ICON ซึ่งรวบรวมผู้ที่สร้างตำนานความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งยุค ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยและช่วยกันเผยแพร่และสืบทอดเรื่องราวดีๆ ให้คนไทยและทั่วโลก โดยเหล่าฮีโร่นักกีฬา ล้วนเป็นนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยพลังความมุ่งมั่น แข็งแกร่ง จนสามารถชนะการแข่งขัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย ทั้งยังสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ให้ทั่วโลกประจักษ์และรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”

สำหรับการจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนพิเศษครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันที่ร่วมกันสร้างความสุขให้กับคนไทย โดยมอบเงินรางวัลแห่งความสำเร็จให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญพาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 แบ่งประเภทเป็นเหรียญทอง 100,000 บาท, เหรียญเงิน 50,000 บาท และเหรียญทองแดง 30,000 บาท พร้อมมอบบัตรสมาชิก VIZ Black Card ให้นักกีฬาทุกท่าน เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายที่ไอคอนสยาม, ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 990,000 บาท

นอกจากการสนับสนุนนักกีฬาคนพิการพาราลิมปิกฯ แล้ว ไอคอนสยาม ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย รองรับสังคมผู้สูงวัย ด้วยการลงทุนออกแบบก่อสร้างอาคารที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ใช้งานที่ได้มาตรฐานอารยสถาปัตย์สากลในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการทำทางเข้า-ออกอาคารที่เชื่อมโยงกับทางเดินและทางลาดรอบอาคารและเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถ มีลิฟต์ขนาดกว้างใหญ่สำหรับรถเข็นทุกประเภท การติดป้ายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำและที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพที่ได้มาตรฐานบริการทุกชั้น รวมทั้งการออกแบบท่าเรือไอคอนสยามซึ่งจัดให้มีทางลาดขึ้นลงของผู้พิการและผู้ทุพพลภาพโดยเฉพาะแยกจากผู้โดยสารอื่นและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล โดย ไอคอนสยาม ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design and Tourism for All Awards) แห่งปี 2562” จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในการเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการออกแบบ Friendly Design และเป็นสถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียมอีกด้วย