ฟอร์ติเน็ตแต่งตั้งภัคธภา ฉัตรโกเมศเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่

เพื่อพลิกเกมธุรกิจให้ครอบคลุมตลาดในทุกขนาด เน้นขยายตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์และบริการที่มีการจัดการ และช่วยองค์กรไทยปฏิรูปดิจิทัลอย่างปลอดภัย

กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2564 – Fortinet® ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศแต่งตั้งคุณภัคธภา ฉัตรโกเมศเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ เพื่อเสริมธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าขยายธุรกิจให้ครอบคลุมตลาดในทุกขนาด โดยเน้นขยายตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ กลุ่มการเงินการธนาคาร และบริการที่มีการจัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เป็นต้นไป

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ

คุณภัคธภาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากุมบังเหียนขับเคลื่อนและบริหารนโยบายทางธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทยทั้งด้านการขายและการตลาดในไทย เพื่อนำพาองค์กรยืนอยู่ในแท่นผู้นำตลาดธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ในตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์อย่างโดดเด่น เป้าหมายสำคัญคือการเร่งขยายธุรกิจในตลาดการเงินการธนาคาร และบริการที่มีการจัดการ (Managed services) ให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูง

คุณภัคธภามีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการการขายเทคโนโลยีไอทีในองค์กรระดับสากลมานานกว่า 20 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณภัคธภาเคยทำงานที่บริษัท นูทานิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัดจึงเอื้อให้คุณภัคธภามีความเข้าใจในความต้องการขององค์กรต่อคลาวด์ เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณภัคธภาได้เคยร่วมงานที่บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จำกัด และบริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

คุณภัคธภากล่าวว่า “ดิฉันมีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับฟอร์ติเน็ตองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านโซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นที่รู้จักดีทั้งในตลาดองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลางและระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ให้มีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวางแผนจะผลักดันซีเคียวริตี้แฟบริคแพลทฟอร์มด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของฟอร์ติเน็ตป้อนตลาดในประเทศไทย และเพิ่มจำนวนบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเข้าถึงตลาดได้มากยิ่งขึ้น”

คุณพีระพงศ์ จงวิบูลย์ รองประธานแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกงที่ฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า “ฟอร์ติเน็ตได้พัฒนาซีเคียวริตี้แฟบริคด้านความปลอดภัยไซเบอร์ครบวงจร สามารถครอบคลุมระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปจนถึงคลาวด์และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกตามวิสัยทัศน์ “Make possible a digital world you can always trust” ขององค์กร โดยเฉพาะหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นี้ พบว่าตลาดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด ฟอร์ติเน็ตจึงเร่งส่งเสริมองค์กรในประเทศไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยีเสมือนและคลาวด์ต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของตนเองปฏิรูปดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งและปลอดภัยสูง สร้างศักยภาพพร้อมแข่งขันในเวทีระดับโลก และยกระดับตนเองเหนือคู่แข่ง ผมหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะติดอันดับหนึ่งในอาเซียนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่แข็งแกร่งจากฟอร์ติเน็ต และผมมั่นใจว่าประสบการณ์ของคุณภัคธภาจะช่วยพลิกเกมการแข่งขันให้ฟอร์ติเน็ตในประเทศไทยก้าวขึ้นสู่แท่นผู้นำในตลาดอาเซียนได้อย่างแน่นอน”

คุณภัคธภานับเป็นสุภาพสตรีท่านแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทยที่ฟอร์ติเน็ต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ตปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐบาล ขนาดใหญ่ทั่วโลกให้พ้นจากภัยไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันที่ชาญฉลาดให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาต่อเครือข่ายไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบลิคอันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่สามารถมอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่าย แอปพลิเคชัน มัลติ-คลาวด์ หรือ อุปกรณ์ปลายทาง เช่น โมบาย หรือไอโอที ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการจัดส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด และมีลูกค้ามากกว่า 530,000 รายทั่วโลกไว้วางใจฟอร์ติเน็ตให้ปกป้องธุรกิจของตน ทั้งนี้ ศูนย์อบรม Fortinet Network Security Expert (NSE) Training Institute เป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึงในอุตสาหกรรม รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com และ The Fortinet Blog หรือ FortiGuard Labs