แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่…ทรูมูฟ เอช ครองแชมป์ 6 ปีซ้อน “เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2564”

กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2565 – โครงข่ายคุณภาพที่ดีที่สุดในไทย…ทรูมูฟ เอช ผงาดครองแชมป์เครือข่ายยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2564 จากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf ที่ได้ประกาศผลการทดสอบสำรวจความเร็วโมบายอินเตอร์เน็ตประจำปี 2564 รวบรวมผลสำรวจจากผู้ใช้งานแอพพ์ nPerf ทั้งหมดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 64 จำนวน 3,500,000 ครั้ง โดยทรูมูฟ เอช ยังครองแชมป์รางวัล “เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2564” ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 74,438 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 5.1% และมีคะแนนนำใน 4 หมวดการทดสอบ ทั้งความสำเร็จในการเชื่อมต่อดีที่สุด (Best Success Rate) 91% ค่าความหน่วงต่ำดีที่สุด (Best Latency) 29.8 ms คุณภาพในการเปิดเว็บที่ดีที่สุด (Best Browsing Experience) 56.5% และคุณภาพการรับชมวิดีโอที่ดีที่สุด (Best Streaming Experience) 75.4% ตอกย้ำความทุ่มเทที่จะพัฒนาคุณภาพโครงข่ายที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย ทำให้ทรูมูฟ เอชเป็นผู้นำเครือข่ายที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่ เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน

นายจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลอดปี 2564 คนไทยส่วนใหญ่ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน Work from Home การเรียนออนไลน์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ยิ่งทำให้ทรูมูฟ เอช ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ที่ทำให้ทรูมูฟ เอชเป็นผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า และเป็นรายแรก รายเดียว ที่มีคลื่นความถี่ครบสุดถึง 7 ย่านความถี่ ครอบคลุมถึง 77 จังหวัดทั่วไทย จึงส่งผลให้ทรูมูฟ เอช สามารถรักษาแชมป์เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทยต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2564 โดยผลการสำรวจได้รวบรวมจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น nPerf ทั้งหมดในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,500,000 ครั้ง ซึ่งทรูมูฟ เอช ได้คะแนนรวมสูงสุด 74,438 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 5.1% และมีคะแนนนำใน 4 หมวดการทดสอบที่สำคัญๆ ได้แก่ 1.ความสำเร็จในการเชื่อมต่อดีที่สุด (Best Success Rate) 91% 2.ค่าความหน่วงต่ำหรือ Latency ดีที่สุด (Best Latency) 29.8 ms 3.คุณภาพในการเปิดเว็บที่ดีที่สุด (Best Browsing Experience) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 56.5% โดยพิจารณาจากคุณภาพการเปิด 5 เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตชาวไทยใช้บ่อยที่สุด 4.คุณภาพการรับชมวิดีโอที่ดีที่สุด (Best Streaming Experience) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 75.4% โดยพิจารณาจากคุณภาพการรับชมวิดีโอบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ยูทูบ ซึ่งรางวัลเครือข่ายยอดเยี่ยม/ดีที่สุดในไทยถึง 6 ปีซ้อน ถือเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับทีมงานเน็ตเวิร์กทุกคน โดยเราจะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทดูแลและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำเครือข่ายที่ดีที่สุดในไทย เร็วแรงกว่า รายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่ และเพื่อให้ลูกค้าชาวไทยได้รับประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดตลอดไป” ทั้งนี้ nPerf คือ เครื่องมือเพื่อใช้ทดสอบความเร็ว (Speed) และคุณภาพ (Quality of Service) ของอินเตอร์เน็ต ที่สามารถทดสอบได้ทั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน (Fixed Broadband Internet) และโมบายอินเตอร์เน็ต (Mobile Broadband Internet) ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเอกชนในประเทศฝรั่งเศส บริการมาตั้งแต่ปี 2003 ก่อนจะพัฒนามาเป็นโมบายแอพพลิเคชั่น ทั้ง iOS Android และ Windows ถือเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่ใช้มากที่สุดในตลาด และได้รับความไว้ใจในหมู่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยสามารถให้ผลทดสอบอย่างละเอียด ทั้งในแง่ความเร็วในการดาวน์โหลด (Download Speed) อัปโหลด (Upload Speed) ค่าความหน่วงเวลา (Latency) และทดสอบเชิงคุณภาพของบริการ (Quality of Service) เช่นคุณภาพในการเปิดเว็บ (Browsing Test) คุณภาพการสตรีมมิ่งวิดีโอ (Streaming Test) ซึ่ง nPerf ถือเป็นเครื่องมือที่ก้าวหน้าที่สุดตัวหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โดยผลการทดสอบซึ่งจะมีค่าทางเทคนิคและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-Location) ของผู้ทดสอบ จะถูกรวบรวมไว้บน Cloud นอกจากนี้ nPerf มีรายงานคุณภาพของบริการอินเตอร์เน็ตของแต่ละ ISP ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดู เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้บริการแบ่งตามเครือข่าย หรือภูมิภาคได้อย่างเปิดเผย ซึ่งรูปแบบการให้บริการทดสอบคุณภาพอินเตอร์เน็ตในลักษณะนี้นั้น นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบของผู้ใช้เองแล้วนั้น ยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้ให้บริการแข่งขันกันสร้างบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกด้วย

