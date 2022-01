สัมผัสความปลอดภัยที่แตกต่างใน EZVIZ “C8” Series กล้องวงจรปิด Wi-Fi นอกอาคาร ให้การมองเห็นที่ชัดเจนในทุกช่วงเวลา

Experience different safety in the EZVIZ “C8” Series.

Outdoor Wi-Fi CCTV provides clear vision at every moment.

EZVIZ แบรนด์ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมโซลูชันระดับโลก ชวนสัมผัสหนึ่งในซีรีส์เทคโนโลยี AI ที่มอบความมั่นใจในคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานที่แตกต่างอย่างเข้าใจ กับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารซีรีส์ C8 กล้อง Wi-Fi สุดล้ำที่เชื่อถือได้ ถูกออกแบบมุมมองที่กว้างและยืดหยุ่นรอบตัว 360 องศา ช่วยทลายทุกกรอบการมอง เพื่อการปกป้องที่กว้างขึ้น ผ่านเลนส์อัจฉริยะความคมชัดสูงสุดในระดับ 2K+ ให้การรักษาความปลอดภัยที่โดดเด่น ตอบสนองผ่าน 3 โมเดลอย่างแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น C8W

นวัตกรรมอัปเกรดการป้องกันด้วยความคมชัดของวิดีโอ 2K⁺ แบบพิเศษ มีการตรวจจับรูปร่างมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI / C8C ที่เสริมรับกับการหมุนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และยังให้การแสดงภาพกลางคืนแบบสี / C8C Lite เทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่จับต้องได้ ถูกคิดค้นเพื่อการทำงานดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างดี ปกป้องครอบคลุมทั้ง 3 รุ่น ในแบบ All-in-One Cameras

EZVIZ C8W กล้องวงจรปิด Wi-Fi 2K+ แบบพิเศษ ที่มอบการมองเห็นไปกับวิวแบบเรียลไทม์ หรือย้อนดูช่วงเวลาสำคัญได้ชัดเจนราวกับอยู่ในช่วงเวลานั้น พร้อมการออกแบบผสานไอเดีย Pan & Tile หมุนได้รอบมุมสำคัญครบทุกวิสัยทัศน์ ทั้งแพนและเอียงมุมกล้องได้อย่างกว้างขวาง ลบทุกจุดบอดแบบพาโนรามา 360 องศา เพิ่มความปลอดภัยยามค่ำคืน กับการมองเห็นกลางคืนทั้ง 3 โหมด โหมดการมองเห็นแบบสีเต็มรูปแบบ ให้ความสว่างคมชัดสีเต็มตาด้วยสปอตไลต์ในตัว 2 ตัว และเลนส์ออปติคัลระดับสูง และยังรวมไปถึงโหมดการมองแบบขาว-ดำ และโหมด Smart Night Vision เปิดสปอตต์ไลต์เปลี่ยนภาพขาว-ดำ เป็นสีอัตโนมัติ เมื่อพบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ทำงานสอดประสานกับการแจ้งเตือนจากอัลกอริธึม AI อัจฉริยะ ที่แยกแยะความเคลื่อนไหวของมนุษย์ออกจากสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของได้เป็นอย่างดี

EZVIZ C8C เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดที่ออกแบบการหมุนได้ทั้งแนวนอนรอบทิศทาง และแบบแนวตั้งที่มากถึง 95 องศา เก็บภาพรวมของสิ่งรอบตัวอย่างง่ายดาย พร้อมเก็บรายละเอียดได้มากกว่ากล้องภายนอกทั่วไป จากเลนส์ความละเอียดสูงที่ให้ความคมชัดทั้งภาพและวิดีโอได้มากถึง 1080p กล้องรุ่น C8C ยังมาพร้อมโหมดการมองเห็นกลางคืนครบทั้ง 3 โหมด คือ แบบสีเต็มรูปแบบ, แบบขาว-ดำ และ Smart Night Vision รวมถึงการทำงานจากไฟฉุกเฉินในสปอตไลต์ทั้ง 2 ดวง เพื่อยกระดับการป้องกันเชิงรุก ส่งสัญญาณไฟกะพริบได้ทันทีเมื่อมีคนเดินผ่าน พร้อมลดการตรวจจับที่ผิดพลาดด้วยอัลกอริธึม AI อัจฉริยะ แยกแยะตรวจความเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้อย่างเรียลไทม์ เสริมกับไมโครโฟนในตัว ช่วยตัดเสียงรบกวน ให้คุณได้ยินทุกเสียงเหตุการณ์ที่ชัดเจน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

EZVIZ C8C Lite อีกนวัตกรรมกล้องวงจรปิด Wi-Fi ในซีรีส์ C8 ที่คิดค้นการป้องกันมาอย่างดี สำหรับการเฝ้าระวังพื้นที่ขนาดใหญ่ พร้อมช่วยลดจุดอับสายตาขณะจับภาพ และสามารถปรับพื้นที่การมองเห็นทุกมุมสำคัญทั้งแนวนอน-แนวตั้ง 360 องศา ด้วยความละเอียดในเลนส์ระดับสูงมากถึง 1080p รองรับการเฝ้าสังเกตกลางดึกด้วยโหมดการถ่ายภาพกลางคืนแบบพิเศษ จากระบบอินฟราเรดที่ให้ระยะไกลถึง 30 เมตร (100 ฟุต) พร้อมรับเสียงภายนอกได้ด้วยไมโครโฟน และฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนในตัว เพื่อการได้ยินที่ชัดเจนในทุกสถานการณ์ C8C Lite ยังมีงานดีไซน์ที่เต็มด้วยเอกลักษณ์สวยงามทันสมัย จากตัวเครื่องสีขาว-ดำ เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัด ดูดีได้ในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมความทนทานที่มากกว่า ออกแบบให้ทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นแดด ฝน ลม หรือหิมะ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน สวนทางกับราคาที่เข้าถึงง่าย

ให้ EZVIZ ซีรีส์ C8 ทั้ง 3 โมเดลทำหน้าที่นายประตูยามกลางวันและผู้เฝ้ายามค่ำคืน เพื่อทุกความปลอดภัยนอกอาคาร มองเห็นสิ่งรอบตัวได้อย่างชัดเจนในทุกสถานการณ์และทุกช่วงเวลา EZVIZ C8W / C8C / C8C Lite มีวางจำหน่ายแล้วที่ EZVIZ Official Shop หรือผ่านช่องทาง Shopee: EZVIZ_official และ Lazada: EZVIZ official สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ezvizlife.com