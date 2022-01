Klaytn แพลตฟอร์มบล็อกเชนชั้นนำของเกาหลีใต้ ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ EAST NFT หวังสร้างการเติบโตในกลุ่ม LGBTQ Crypto Economy ของโลก

เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากเมื่อสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการประกาศจับมือกันคือ Klaytn แพลตฟอร์มบล็อกเชนชั้นนำของเกาหลีใต้ บล็อกเชนสาธารณะที่เน้นใช้งานกับเมตาเวิร์ส, GameFi และกลุ่มงานสร้างสรรค์จากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ EAST NFT ในฐานะผู้นำของตลาด NFT ระดับอาเซียน โดยที่ Klaytn หวังชู EAST NFT เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะขับเคลื่อนการขยายธุรกิจสู่ทั่วโลก เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มซีรีส์วายชื่อดังที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากหน้าจอทีวีสู่ผลงาน NFT หวังกระตุ้นการต้อนรับจากกลุ่ม LGBTQ จากนั้นเตรียมป้อนผลงาน NFT ในกลุ่มงานศิลปะ ดนตรี และความบันเทิง เป็นลำดับต่อไป

เปิดตัวผลงาน NFT ผ่านซีรีส์วายเรื่องแรกคือ TharnType The Series ซีรีส์ที่สร้างจากนิยาย ‘TharnType Story เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ’ ของนักเขียนชื่อดัง MAME หรือ “เมย์ อรวรรณ” ซีซั่น 1 และซีซั่น 2 ด้วยผลงานสร้างจากวิดีโอคลิปในฉากที่ได้รับความนิยมสูง วิดีโอและภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน และภาพคอลเลคชั่นส่วนตัวของนักแสดงนำ มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังเตรียมสร้างผลงาน NFT จากซีรีส์ดังอีกกว่า 10 เรื่อง ทั้งปัจจุบันและที่กำลังจะออกฉาย เช่น Don’t Say No The Series, Second Chance The Series และ My Ride The Series และผลงานจากนักแสดงนำทั้งพระเอกนายเอกกว่า 20 คนมาปั้นเป็นผลงาน NFT เสริมทัพด้วยกิจกรรม On Ground เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงและแฟนคลับผ่านงานแฟนมีตติ้งเพื่อปักธงเป็นจุดกำเนิดยิ่งใหญ่ของ Y Series NFT Community

โดยผลงาน NFTs ของ TharnType The Series, Don’t Say No The Series, Second Chance The Series, My Ride The Series และอีกมากมาย จะถูกนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม Klaytn ซึ่งเป็นแอพบล็อกเชนที่พัฒนาโดย Kakao Corp บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตของประเทศเกาหลีใต้ ที่กำลังขยายฐานสู่ระดับสากลเริ่มจากประเทศสิงคโปร์ มุ่งเน้นเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการใช้งานกับเมตาเวิร์ส, GameFi ในปี 65 นี้

เดวิด ชิน หัวหน้าฝ่าย Global Adoption ของ Klaytn กล่าวว่า “เราเล็งเห็นความสำคัญของ Pink Economy ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายและมีขนาดของตลาดที่ใหญ่มากที่พร้อมมุ่งสู่เมตาเวิร์ส การจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันกับ EAST NFT ในโอกาสนี้เรามุ่งหวังที่จะนำเสนอผลงาน NFT จากคอนเทนต์ซีรีส์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย LGBTQ เพื่อสร้างเป็นคอมมิวนิตี้แห่งอนาคตบนโลกอินเตอร์เน็ต”

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธาน EAST NFT เสริมต่อว่า “เราพร้อมคัดสรรผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างแตกต่างและไม่ซ้ำใคร เป็นผลงานที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายในตลาด NFT ทั่วโลก และการจับมือร่วมกันกับ Klaytn เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราครั้งนี้จึงทำให้เรามั่นใจว่านี่จะเป็นครั้งแรกของความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากออกสู่สายตาคนทั่วโลก”

นายสิทธิ ศรีชวาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EAST NFT “อย่างที่เราทราบกันดีว่ายุคนี้คือยุคแห่งคอนเทนต์และเป็นยุคที่มีการสร้างคอนเทนต์จับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเช่น คอนเทนต์จับกลุ่ม LGBTQ ที่มีฐานแฟนพร้อมให้การซัพพอร์ททั่วโลก โดยคอนเทนต์เหล่านี้ล้วนพร้อมทะยานสู่เมตาเวิร์สนำไปสู่การสร้างผลงาน NFT ที่พร้อมผลักดันให้เกิดคอมมิวนิตี้อันแข็งแกร่ง” ปิดท้าย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.eastnft.com กับของสะสมดิจิทัลที่มีมูลค่าหลากหลายครอบคลุมทั้งงานศิลปิน งานดนตรี ความบันเทิงทุกรูปแบบ กีฬา และ ของที่ระลึก