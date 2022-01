สุดยอดภาพถ่าย “Amazing Thailand Countdown 2022” Win The World for Thailand ถ่ายทอดความงดงามการแสดงพลุอัตลักษณ์ไทยชนะใจคนทั้งโลก

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ “Amazing Thailand Countdown 2022” ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, กรมเจ้าท่า, สภาหอการค้าไทย, สมาคมเรือไทย, สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชนย่านกะดีจีน – คลองสาน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้ำความเป็น Global Countdown Destination ของโลก โดยเปิดเวทีเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนภาพความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟรักษ์โลกในค่ำคืนส่งท้ายปี “Amazing Thailand Countdown 2022” ภายใต้แนวคิด “Win the World for Thailand” อัตลักษณ์ไทยชนะใจคนทั้งโลก การแสดงพลุดอกไม้ไฟทำจากข้าวเหนียวไทย นวัตกรรมการสร้างสรรค์พลุแบบรักษ์โลกจากญี่ปุ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนโค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทาง 1,400 เมตร ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย

ซึ่งการประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วจำนวนมาก ส่งผลงานภาพเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทย นำโดย ดาว วาสิกศิริ อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และฤทธิชาติ ศิลารักษ์ ผู้บริหารและนักถ่ายภาพ มากประสบการณ์จาก National Geographic ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ผลปรากฎว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกานต์ ภคธัญญา ได้รับเงินสดมูลค่า 50,000 บาท และ VIZ COINS มูลค่า 50,000 เหรียญ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล ได้รับรางวัลเงินสด 25,000 บาท และ VIZ COINS 25,000 เหรียญ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายปรีดา เลิศล้ำ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท และ VIZ COINS 10,000 เหรียญ พร้อมกันนี้ยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล ได้รับบัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท และ VIZ COINS 1,000 เหรียญ ได้แก่ ผลงานของ นายสมชาย อิ่มชู, นายทรงวุฒิ พรสุขรัตนกุล, นายชาตรี เลิศสินธนากร, นายสันต์ทัศน์ บุญสรรค์สร้าง และนายทศพร ประไพทอง

โดยนายกานต์ ภคธัญญา ผู้ได้รับชนะเลิศกล่าวว่า “โครงการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ Amazing Thailand Countdown 2022 ของไอคอนสยาม เป็นโครงการที่ดีมากๆ ครับ เป็นงานประจำปีที่บรรดาช่างภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นให้ความสนใจและรอคอยที่จะมาถ่ายภาพ ซึ่งตัวผมเองก็ได้ติดตามและส่งผลงานภาพเข้ามาประกวดปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยคอนเซ็ปต์ในปีนี้คือ Win The World for Thailand ผมจึงอยากนำเสนอความเป็นไทย โดยเลือกถ่ายภาพในมุมที่เห็นพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว และเห็นตึกไอคอนสยาม สื่อถึงสถานที่สำคัญที่เป็นแลนด์มาร์กของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยพลุในภาพที่ชนะนี้เป็นพลุองก์ที่ 1 เลยครับ เป็นสีทองสวยงามมากรับกับพระบรมมหาราชวัง ผมจึงตัดสินใจเลือกส่งภาพนี้เข้าประกวดครับ”

ทั้งนี้ผลงานของผู้ชนะการประกวดทั้งหมดจะจัดแสดงผ่านในสื่อออนไลน์และจอดิจิทัลภายในไอคอนสยาม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศความงดงามตระการตาของแสดงพลุรักษ์โลกยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สร้างชื่อเสียงกล่าวขานไปทั่วโลกไปพร้อมกัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com