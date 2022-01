ชวนคนไทยร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพผ่าน “นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ สิริศิลปิน”

ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงาน “2022 POWER OF THE GREAT TIGER” สัมผัสประสบการณ์ Digital Art Experience ตระการตา ณ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล โคราช และเซ็นทรัล อุดรธานี

เซ็นทรัลพัฒนาฉลองครบรอบ 40 ปี เปิดศักราชใหม่ ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีขาลชวนประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะผ่าน “นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ สิริศิลปิน” ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แนวคิด “Nature reign Supreme in the World. Art is having Freedom in one self.” “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะ อันได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม พร้อมเพลิดเพลินกับ Digital Art Exhibition โดยจะจัดแสดงภายในงาน “2022 POWER OF THE GREAT TIGER” ณ 3 ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ (25 ม.ค.- 28 ก.พ. 65), เซ็นทรัล อุดรธานี (24 ม.ค.- 31 ม.ค. 65) และ เซ็นทรัล โคราช (28 ม.ค.- 6 ก.พ. 65)

นอกจากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะ ในรูปแบบงานศิลปะเหนือจิตนาการ ผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟ (Naive Art) ที่สร้างสรรค์ตามสัญชาตญาณ และความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก ในรูปแบบงานผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสมแล้ว ภายในงานยังพบกับ Digital Art Exhibition โดยต่อยอดมาจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่นำมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี AR ปลุกชีวิตให้ภาพวาดออกมาโลดแล่นอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมภาพเคลื่อนไหว เสมือนจริง รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยี AR Filter แสกน QR Code ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Instagram @sirisinlapin ให้ทุกคนได้ภาพถ่ายคู่กับภาพผลงานไว้แชร์ลงโซเชียล พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการศิลปะรูปแบบ Animation ที่ได้นำเสนอ Visual Art ทั้งงานจิตรกรรมจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ งานภาพยนตร์ และงานกราฟฟิค มาผสมผสานกันอย่างลงตัวให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการชื่นชมนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้

สำหรับนิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ “สิริศิลปิน” มีความหมายว่า “ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง” ทรงใช้ “เสือ” แทนสัญลักษณ์ ของเจ้าป่า หรือพระราชา ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา โดยลวดลายของเสือมีการใช้ตัวอักษรต่างๆ และสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นพระประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาผสมผสานกับจินตนาการ ตามบริบทแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่างๆ ที่ทรงคุ้นเคยได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีชีวิต มีลมหายใจ ซื่งเป็นการสานต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ราษฎรชาวไทยไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี้ได้อย่างเต็มเปี่ยม โดยแบ่งรูปแบบการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผลงานจิตรกรรมคอลเลคชั่นชุด “เสือ” ในสภาพแวดล้อมและอิริยาบถต่างๆ 2. ผลงานประติมากรรม และสื่อผสม ที่ถอดแบบจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ 3. ผลงาน Digital Art Exhibition ในรูปแบบของสื่อร่วมสมัย อาทิ Interactive art หรือ 3D โมเดล “เสือ” พร้อมภาพเคลื่อนไหว

พร้อมกันนี้ยังสามารถพบร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากผลงานที่ต่อยอดจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ อาทิ เสื้อ แก้วน้ำ พวงกุญแจ เครื่องหนัง เครื่องประดับอัญมณี และน้ำหอม จาก บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ www.siamglitters1957.com หรือจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1453

มาสัมผัสประสบการณ์มงคล ต้อนรับปีเสือ กับ “นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ สิริศิลปิน” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ (25 ม.ค.- 28 ก.พ. 65), เซ็นทรัล อุดรธานี (24 ม.ค.- 31 ม.ค. 65) และ เซ็นทรัล โคราช (28 ม.ค.- 6 ก.พ. 65) ทั้งนี้ทางศูนย์การค้ายังคงคุมเข้มกับมาตรการความสะอาดและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” เพื่อให้ได้รับทั้งความสะดวก และปลอดภัยตลอดเทศกาลตรุษจีนนี้