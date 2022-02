สัมผัสความโกลวแบบ Patrick Ta แบรนด์เมคอัปอาร์ตติส ตัวท็อปจากฮอลลีวูดที่ SEPHORA ได้แล้ว!

26 มกราคม 2565 ในวงการเมคอัปมีเมคอัปอาร์ติสที่ถูกได้รับความสนใจมากมาย ทุกคนล้วนแต่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละด้านแต่เมื่อพูดถึงการแต่งหน้าที่มีความโกลว ผิวสวย เป็นธรรมชาติอย่างมีรสนิยม ‘Patrick Ta’ เป็นเมคอัปอาร์ติสอีกหนึ่งท่านที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในที่สุด Patrick Ta ก็พร้อมเปิดตัวที่ประเทศไทยอย่าง Exclusive ที่เดียวที่ SEPHORA ให้ทุกคนได้จับจอง ด้วยราคาที่คุณจะต้องว้าว ไม่ต้องพรีออเดอร์อีกต่อไป ตั้งแต่วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 9:00 น.

พิเศษสุดๆ ฟรี Body Oil A Moment ขนาดดีลักซ์ เมื่อชอป PATRICK TA ครบ 1,600 บาทเฉพาะที่ Sephora Online เท่านั้น! (www.sephora.co.th , แอปพลิเคชัน Sephora)

ทำความรู้จัก PATRICK TA

Patrick Ta เป็นศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายเวียตนามที่โด่งดังมาจากการแต่งหน้าให้เซเลปบริตี้มากมาย เช่น Bella Hadid, Kim Kardasian ,Gigi Hadid, Chrissy Teigen, Kylie Jenner, Ariana Grande และศิลปินที่โด่งดังอีกมากมาย นอกจากนี้นักแสดง 3 สาวไทยอย่าง ญาญ่า อุรัสยา ในงาน Louis Vuitton คอลเล็กชั่นครูส 2020, คิมเบอร์ลี ในงาน La Mer by Sorrenti และ ใหม่ ดาวิกา ในงาน Karl Lagerfeld Cocktail ก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับเมคอัปอาร์ติสชื่อดังอย่าง Patrick Ta สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการเมคอัปไทยเป็นอย่างมาก

ความหลงใหลในเครื่องสำอางและเทคนิคในการรังสรรค์การแต่งหน้าที่โดดเด่นของเขา เกิดเป็นแบรนด์เครื่องสำอาง “Patrick Ta” ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้สีสันที่เป็นธรรมชาติ โกลวสวย คลาสซี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็น Signature Look ของเขา การเปิดตัวของแบรนด์ Patrick Ta ในประเทศไทยภายใต้คอนเซปของแบรนด์ “MADE WOMEN FEEL CONFIDENT AND BEAUTIFUL IN THEIR OWN SKIN” ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองว่าจะขึ้นเป็นเทรนด์ของวงการเมคอัปไทยปีนี้หรือไม่

ด้วยคอนเซปของ Patrick Ta ที่เน้นไปที่ความสวยงามและมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลากหลายชิ้น คิ้วที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของลุคซิกเนเจอร์ของเขา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้คิ้วฟูมีมิติอย่าง MAJOR BROW LAMINATION GEL CLEAR, ผลิตภัณฑ์ปากเงาฉ่ำ เช่น MONOCHROME MOMENT – SILKY LIP CRÈME และ MAJOR GLOW™ SETTING FAN ถือเป็นผลิตภัณฑ์ Must have item ของสาว ๆ ที่ควรมีติดกระเป๋าไว้ตามเทรนด์ที่กำลังจะมาแรงในปีนี้แน่นอน

PATRICK’S 5 MUST-HAVE ITEMS

5 ไอเทม สุดปังที่ควรมีให้มีติดกระเป๋าทุกคนเพื่อลุคเก๋ๆ ตามสไตล์ Patrick Ta

1.PATRICK TA I MAJOR BEAUTY HEADLINES – MATTE SUEDE – She’s Hard To Get

ลิปสติกแมทที่ให้สัมผัสเหมือนเนื้อเวลเวท จากลุคของนางแบบสาว Adriana Lima ที่เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ด้วยเนื้อลิปสติกที่นุ่มลื่นทำให้เมื่อทาแล้วไม่ตกร่อง แถมยังมีความแกลม เก๋มากๆ ทำให้ลิปสติกรุ่นนี้ เป็นไอเทมสำหรับสาวๆที่ควรมีไว้เพื่อความปังในทุกวัน ลิปสติกรุ่นนี้ยังมีถึง 5 สีให้เลือกใช้แล้วแต่อินเนอร์ในวันนั้นๆ ด้วยนะ

2.MAJOR BEAUTY HEADLINES – TAKE CREME & POWDER BLUSH – She’s That Girl

ต่อมาเป็นบรัชออนสี She’s That girl ที่ให้ความเป็นธรรมชาติ สดใสด้วยโทนสีชมพูอมสีส้มพีช ทาได้ทุกวัน มาทั้งแบบครีมและแบบฝุ่นในตลับเดียว คุ้มสุดๆ

3.MAJOR BROW SHAPING WAX – TINTED

ถ้าพูดถึงลุค Signature ของ Patrick Ta สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความฟูของขนคิ้วที่เรียงเส้นอย่างมีมิติ Major Brow Shaping Wax ตอบโจทย์มากสำหรับสาวๆที่รักลุคความเป็นธรรมชาติ แต่ไม่ทิ้งความเริ่ดตามเทรนด์ แค่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ปัดคิ้วขึ้น คิ้วของสาวๆ ก็จะเรียงเส้นสวยตามสไตล์สาวมั่นยุคใหม่แล้วล่ะ

4.MAJOR DIMENSION EYESHADOW

พาเลทโทนน้ำตาลส้มมีถึง 12 สีเป็นสินค้าที่ขายดีติดอันดับต้นๆ ของแบรนด์ Patrick Ta ด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เกลี่ยง่ายสีพุ่งชัด แต่ยังให้ความธรรมชาติ Effortless ทำให้พาเลทนี้ควรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน Everyday Look ของสาวๆ ทุกคน

5.MAJOR GLOW™ SETTING FAN

ไอเทมสุดชิค สร้างชื่อให้กับแบรนด์ พัดสีโรสโกลด์แสนเก๋ ที่เป็นกิมมิคใน Beauty Routine ใหม่ของสาวๆสไตล์ Patrick สามารถใช้ร่วมกับเสปรย์เซตเมคอัปให้ผลิตภัณฑ์แห้งไว เซตตัวสวยบนผิว หรือช่วยให้ไลเนอร์แห้งไวมากขึ้น ที่สำคัญเป็นพร๊อพออกงานเก๋ได้อีกด้วย

ถึงแม้จะเปิดตัวแบรนด์ได้ไม่นาน แต่ด้วยคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ของแบรนด์ Patrick Ta ทำให้สาวๆทุกคนต้องเข้ามาลองสัมผัสความแกลมนี้ด้วยตัวเองแล้ว กุมภาพันธ์นี้ทาง Sephora Online เท่านั้นนะ! Xoxo

