คอนเสิร์ตรายการ “Roeland Hendrikx plays Mozart Clarinet Concerto” เชิญนักนักคลาริเน็ต Roeland Hendrikx บรรเลงเดี่ยวกับวง RBSO วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน

ราชกัญญา ร่วมกับบี.กริมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยความสนับสนุนของเมืองไทยประกันภัย,

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), คิง เพาเวอร์, ธนาคารไทยพาณิชย์, มูลนิธิเอสซีจี, ธนาคาร

กสิกรไทย และกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เชิญชมคอนเสิร์ต รายการ “Roeland Hendrikx plays Mozart Clarinet Concerto” บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) นำเสนอ 3 บทเพลงที่มีชื่อเสียงของคีตกวียุคคลาสสิค Wolfgang Amadeus Mozart และ Ludwig van Beethoven

ไฮไลท์ของรายการเป็นเพลงเดี่ยวคลาริเน็ตกับวงออร์เคสตร้าด้วยบทเพลง Clarinet Concerto in A major, K. 622 ผลงานประพันธ์ของ Wolfgang Amadeus Mozart นับว่าเป็นบทเพลง concerto ที่โด่งดังที่สุดของเครื่องดนตรีชนิดนี้โดยมี โรแลนด์ เฮนดริกซ์ (Roeland Hendrikx) นักคลาริเน็ตมีชื่อเสียงชาวเบลเยี่ยมเป็นผู้บรรเลงเดี่ยวในค่ำคืนนี้

​Roeland Hendrikx เคยแสดงเดี่ยวกับวงออร์เคสตร้าชั้นนำหลายวง อาทิ Flemish Symphony Orchestra, Flemish Radio Orchestra, Limberg Symphonic Orchestra, Georgia Philharmonic, Symphonic Orchestra of Lithuania และ The Philharmonia Orchestra of Hagen ​

นอกจากนี้ บทเพลงที่นำมาบรรเลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นผลงานประพันธ์อันยิ่งใหญ่ของ Ludwig van Beethoven คือ Leonore Overture No. 3, Op. 72b และ Symphony No. 8 in F major, Op. 93 ผลงานประพันธ์ของ Ludwig van Beethoven อํานวยเพลงโดย Sander Teepen วาทยากรชาวดัตช์ ผู้ได้ร่วมงานกับวงออร์เคสตร้าระดับนำต่างๆ อาทิ Rotterdam Philharmonic Orchestra, Slovak State Philharmonic Orchestra Košice และ The Haque Philharmonic Orchestra

บัตรราคา 400, 800, 1,200, 1,600 และ 2,000 บาท

ส่วนลดสำหรับบัตรทุกราคา -ลด 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษา -ลด 50% สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

จำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajor โทร. 02-262-3456

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิ RBSO โทร. 02-255-6617-8; 02-255-9191-2

www.rbsothailand.com / Email: rbso@bangkoksymphony.org