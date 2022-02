ยูนิโคล่ จับมือ Studio Ghibli จัดนิทรรศการใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทย 11 ก.พ.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

พร้อมเปิดตัวคอลเล็กชั่น UT สุดพิเศษ ร่วมด้วยงานระดับมาสเตอร์พีซ อย่าง My Neighbor Totoro

1 กุมภาพันธ์ 2565, กรุงเทพฯ – ยูนิโคล่ ประเทศไทย ร่วมกับสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) เปิดตัวนิทรรศการใหญ่ ในชื่อ #My style, My ghibli หลงไปในโลกของจิบลิด้วยกัน ซึ่งถือเป็นนิทรรศการใหญ่ครั้งแรกและครั้งพิเศษในประเทศไทย ที่จะนำเสนออนิเมชั่นเรื่องโปรดของหลายๆ คน อย่าง My Neighbor Totoro, Princess Mononoke และ Spirited Away โดยผู้เข้าชมยังสามารถชมนิทรรศการภาพถ่ายของคุณกานต์ญาดา พระแท่น ช่างภาพชาวไทยที่ถ่ายทอดมุมมองของพิพิธภัณฑ์จิบลิ และภาพทิวทัศน์ที่สวยงามของปักธงชัย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ ยูนิโคล่ได้เปิดตัวคอลเล็กชันพิเศษของ UT เพื่อต้อนรับนิทรรศการในครั้งนี้ และเฉลิมฉลองโลกของจิบลิผ่านหลักปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) นิทรรศการ #My style, My ghibli หลงไปในโลกของจิบลิด้วยกัน เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์-27 มีนาคม ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คุณกานต์ญาดาเป็นเพื่อนกับคุณทาชิโอะ ซูซูกิ โปรดิวเซอร์แห่งสตูดิโอจิบลิมาอย่างยาวนาน ภาพของ คุณกานต์ญาดาแสดงถึงมุมมองของพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากช่างภาพมือโปรกว่า 200 คน ที่เคยมีโอกาสได้ถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์จิบลิ และเป็นภาพที่ได้ถูกรวบรวมเป็นโฟโต้บุ๊กชื่อ The Tale of Ghibli Museum ซึ่งเป็นโฟโต้บุ๊กอย่างเป็นทางการเพียงเล่มเดียวของทางพิพิธภัณฑ์ ยูนิโคล่และสตูดิโอจิบลิร่วมมือจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ในประเทศไทย เพื่อนำโลกแห่งจิบลิมาให้ชาวไทยได้เยี่ยมชมกันให้หายคิดถึง สร้างความสดใสและน่าจดจำให้ทุกคน นิทรรศการ #My style, My ghibli หลงไปในโลกของจิบลิด้วยกัน ประกอบไปด้วยวลีและฉากหนังที่น่าจดจำในโลกของสตูดิโอจิบลิ ถ่ายทอดตัวหนังสือผ่านปลายพู่กันของคุณโทชิโอะ ซูซูกิ นิทรรศการภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์จิบลิและภาพทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งปักธงชัยของคุณกานต์ญาดา รวมถึงจุดถ่ายภาพกับโทโทโร่และรถบัสแมวในขนาดเท่าตัวจริง ที่จะสร้างความสนุกแก่ผู้ชมทุกวัย

ยูนิโคล่ได้เพิ่มความน่าตื่นเต้นสำหรับผู้เข้าร่วมนิทรรศการนี้ผ่านคอลเล็กชั่นพิเศษของ UT ประกอบด้วยเสื้อ UT ทั้ง 12 ดีไซน์ (สำหรับผู้ใหญ่ 6 ดีไซน์ สำหรับเด็ก 6 ดีไซน์) และกระเป๋าผ้าอีก 1 ดีไซน์ วางจำหน่ายที่ร้านยูนิโคล่และเว็บไซต์ยูนิโคล่ใน 4 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยคอลเล็กชั่นนี้จะชุบชีวิตให้แก่ภาพยนตร์จากสตูดิโอจิบลิด้วยลายกราฟิกสีสันสดใส จากเรื่อง โทโทโร่เพื่อนรัก My Neighbor Totoro และภาพถ่ายรถบัสแมวโดยคุณกานต์ญาดา