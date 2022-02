sacit ชวนช้อป “เพลิน คราฟต์” ครั้งที่ 4 ของขวัญแทนใจสไตล์หัตถกรรม

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สานต่อความสำเร็จ จัด “SACIT เพลิน คราฟต์” ครั้งที่ 4 รับเทศกาลวันแห่งความรัก 9 – 15 กุมภาพันธ์นี้ เปิดไอเดียของขวัญแทนใจในสไตล์หัตถกรรมไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน “SACIT เพลิน คราฟต์” ในปี 2564 ที่ผ่านมารวม 3 ครั้ง สามารถส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยเปิดตลาดการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยตลอดการจัดงานที่ผ่านมาสร้างรายได้ไปกว่า 21 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

sacit ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ จึงสานต่อความสำเร็จดังกล่าว จัดงาน “SACIT เพลิน คราฟต์” ครั้งที่ 4 เพื่อนำงานศิลปหัตถกรรรมฝีมือคนไทยจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์นี้ สอดรับไปกับเทศกาลวันแห่งความรัก จึงเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นทางเลือกในการหาของขวัญแทนใจช่วงเทศกาลวันแห่งความรักได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดงานที่จะเกิดขึ้น ยังคงคอนเซ็ปต์ “Chill with Tropical” เพื่อเปิดประสบการณ์สัมผัสงานคราฟต์ ไปพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติ และพิเศษสุดจากการรวบรวมสินค้างานคราฟต์ กว่า 40 บูธ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยสุดหรู ระดับลักชัวรี่ ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายภายในงานเพื่อเป็นไอเดียของขวัญ ในสไตล์หัตถกรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร อาทิ งานผ้าไหม เครื่องประดับ งานปั้นดินเผา เครื่องหนัง งานฝีมือ ที่ถูกคัดสรรคุณภาพจากหลากหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิ Pawana Design ศิลปะบนผืนผ้า ด้วยงานบาติกเขียนเทียน จากจังหวัดเชียงใหม่, MUD MORE VALUE ผ้าย้อมมูลวัวนม ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Zero waste, BCG ที่ตอบรับเทรนด์รักโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีงานเครื่องประดับจากฝีมือครูช่างฯ จากร้านระฆังทอง ร้านอุษาคเนย์ เครื่องทองโบราณประดับเพชรซีกและอัญมณีธรรมชาติ ขึ้นชิ้นงานตามแบบดั้งเดิมโบราณ รวมไปถึงเครื่องถมครูอุทัย จากนนทบุรี, อรอนงค์ช่างทอง หัตกรรมงานฝีมือทองลายโบราณจากสุโขทัย และพิเศษสุดกับสินค้าของคนรักสัตว์เลี้ยง จะมาจำหน่ายภายในงานจากร้าน Ani Studio ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย 100% และ Valan By Familyclay เซรามิกสำหรับคนรักแมว เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน sacit จัดกิจกรรม Workshop งานคราฟต์ที่จะผลัดเปลี่ยนมาให้ประชาชนได้สัมผัสงานคราฟต์ผ่านการลงมือทำ ร่วมสนุกในแต่ละวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ประดิษฐ์ของเล่นโบราณ โดยครูทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์, เพ้นท์ตุ๊กตาดินชาววังจิ๋ว โดยครูสุดใจ เจริญสุข, ปั้นดิน white clay, พวงกุญแจ จากศิลปะการผูกมัดถัก Macrame, ที่รองแก้วจากศิลปะการทอภาพ Illustration Weaving, Animal Pom Poms จากนักสร้างสรรค์งานคราฟต์ รวมทั้งยังมี ฐิสา วริฎฐิสา นักแสดงชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้

นายพรพล กล่าวด้วยว่า sacit คาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะได้รับการตอบรับดีจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงของการจัดงานครั้งนี้ยังตรงกับเทศกาลวันแห่งความรัก และผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่มาไม่นานนัก จึงนับเป็นโอกาสที่จะผลักดันสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของขวัญให้กับคนพิเศษ ในเทศกาลต่างๆ และเชื่อว่าการตอบรับจากประชาชนจะก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์ไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นกำลังซื้อต้นปี 2565

sacit ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเลือกซื้อของขวัญในวันพิเศษ มาร่วมเปิดประสบการณ์หาไอเดียแทนใจสไตล์หัตถกรรมไทย ภายในงาน “SACIT เพลิน คราฟต์” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์นี้ บริเวณชั้น 1 ลานโปรโมชั่น ณ ศูนย์การคค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289 หรือ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย