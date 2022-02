ไอคอนสยาม ชวนคุณมาเต็มอิ่มกับโมเมนต์ความหวานแบบโนลิมิต ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในงาน “ICONSIAM The Iconic Sweet Avenue”

ไอคอนสยาม ร่วมส่งมอบความสุขพร้อมชวนคุณมาเติมพลังเพิ่มความหวานให้อบอวลต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในงาน “ICONSIAM The Iconic Sweet Avenue” (ไอคอนสยาม ดิ ไอคอนิค สวีท อเวนิว) แลนด์มาร์คขนมหวานที่รวบท็อปลิสต์ร้านดังมาไว้ให้ฟินที่เดียว พบกับขบวนขนมหวานนานาชนิดจากร้านดังต้นตำรับ และคาเฟ่สุดฮอตที่คัดสรรมามอบความสุขให้กับทุกคน ได้เต็มอิ่มกับโมเมนต์ความหวานแบบโนลิมิตภายในงานกว่า 1,000 เมนู โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ บริเวณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ภายใต้มาตรการ Covid-Free Setting เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยกระดับความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA Plus เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

ภายในงานได้เนรมิตและตกแต่งบรรยากาศพื้นที่บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ให้อบอุ่นหวานละมุนไปด้วยสีชมพู พร้อมเต็มอิ่มไปกับหลากหลายเมนูที่แต่ละร้านบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันจนเกิดเป็นคำอร่อยที่ตาลุกวาว จะเลือกซื้อเก็บไว้เซอร์ไพรส์คนพิเศษในวันวาเลนไทน์ หรือซื้อเป็นเติมพลังงานความสุขให้กับตัวเอง เปลี่ยนวันธรรมดาที่ไม่ว่าจะ Work from Home หรือ Work from Office ให้กลายเป็นวันพิเศษได้ทันที พลาดไม่ได้กับเมนูและเครื่องดื่มไฮไลต์จากร้านดัง อาทิ Unmelted Needs ร้านไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมดที่มาพร้อม 11 รสชาติให้เลือก โดยแต่ละรสนั้นเจ้าของร้านได้นำความโดดเด่นของแต่ละประเทศมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รสชาติที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร อาทิ Sea Salt Macadamia กับแรงบันดาลใจจากออสเตรเลียให้อารมณ์เหมือนกลิ่นอายของชายหาดและท้องทะเล ซึ่งทางร้านได้หยิบเอาเกลือทะเลมาเป็นส่วนผสมหลักที่ชูรสให้ไอศกรีมเจลาโต้อร่อยยิ่งขึ้น, ร้าน Baanban – บ้านบ้านอาหารจากคนที่บ้าน ขนมเปี๊ยะห้างแตกในตำนานที่คนรักขนมเปี๊ยะจะต้องหลงรักกับ 20 รสชาติที่เรียงรายมาให้เลือก รสที่อบควันเทียนตามแบบฉบับออริจินอล ได้แก่ ถั่วไข่เค็ม, เผือกไข่เค็ม และฝอยทองไข่เค็ม ส่วนรสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเติมเต็มความชอบที่แตกต่างก็มีตั้งแต่ โกโก้นูเทลล่า ลาวา, ลาเต้ ลาวา, ชาโคลโฮจิฉะ, ส้มจี๊ด, เรดเวลเวทครีมชีส และไส้กะหรี่ปั๊ปไก่ เป็นต้น , Midnight A Cocoa ร้านดังยอดฮิตที่หนึ่งในใจคนรักโกโก้ ที่ใครอยากรับประทานจะต้องเข้าคิวรอร้านเปิดแค่เวลา 22.00 – 0.2.00 น. เท่านั้น! แต่ถ้ามาที่งานนี้คุณจะสามารถอร่อยได้เลยทั้งวัน

สำหรับใครที่มองหาของขวัญเพื่อมอบแทนใจในวันแห่งความรัก ต้องไม่พลาด Nama Chocolate จากร้าน Kyo Roll En ที่ออกแบบโดยเชฟต้น – ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร แห่งร้าน “Le Du” 1 ดาวมิชลิน และเชฟเดช จาก Kyo Roll En เป็นช็อกโกแลต 2 ชั้น รสกาแฟเข้มข้นผสมความกหวานเปรี้ยวของส้มซ่าและกุหลาบหอมละมุน หรือ เซ็ตมาการองสูตรฝรั่งเศส Valentine’s Set จากร้าน Le Boone มาการองพรีเมียมที่มีเนื้อสัมผัสกรอบนุ่มหนึบ พร้อมส่งความอร่อยผ่านคุณภาพของวัตถุดิบและรสชาติของขนมแต่ละชิ้น ร้าน BRIX Dessert Bar มาพร้อม 4 เมนูพิเศษ “Let us Eat Cake” Collection Travel Cake เค้กในถ้วยฟอยด์ สะดวกในการ Delivery ไปทานที่บ้านหรือที่ทำงาน “Gateau au Chocolat” เนื้อเค้ก Gateau สไตล์ญี่ปุ่น ทำจากช็อกโกแลตแท้เกรดพรีเมี่ยมจากฝรั่งเศส เข้มข้นแต่บางเบา ละลายในปาก “Caramel Croissant Pudding” ทางร้านได้เพิ่ม Apple Compote เข้าไปในเนื้อ Pudding ทำให้รสชาติอัดแน่นด้วยความเปรี้ยวหวานลงตัว และ “Miracle Pancake Ready to Eat” แพนเค้กเมนูดังของร้านที่มาพร้อมความนุ่มหนึบอร่อยทุกคำ

นอกจากนี้ยังมีขนมแบรนด์ดังที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ อิมพอร์ตมาเอาใจเจแปนเลิฟเวอร์โดยเฉพาะ อาทิ ANTENOR จากเมืองโกเบ และ SHISEIDO PARLOUR จากกินซ่า ร้านขนมหวานแบรนด์เดียวกับความงามระดับโลกของ SHISEIDO ที่ยกขบวนเมนูขนมหวานเลื่องชื่อมาให้คนไทยได้ลิ้มรส เมนูซิกเนเจอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก หรือสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่ต้องมาลิ้มลองเมนูพิเศษจาก 2 คาเฟ่ดัง GRAPH และ SIAMDRIPCO โดยภายในงานยังมีความอร่อยจากร้านขนมชื่อดังที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนที่ขนเมนูเด็ดมารอต้อนรับให้ทุกคนได้ลิ้มลองพร้อมซื้อกลับบ้านอีกมากมาย และยังมี Photobooth ให้คุณได้เก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกและความทรงจำดีๆ ของเดือนแห่งความรักในปีนี้อีกด้วย

มาเติมพลังความหวานให้ตัวเองและคนพิเศษได้ฟินด้วยขบวนขนมหวานนานาชนิด ภายในงาน “ICONSIAM The Iconic Sweet Avenue” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกมิติอย่างสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338