พลาดไม่ได้! มหกรรมท่องเที่ยวไทยระดับไฮเอนด์ กับดีลสุดคุ้มจากโรงแรมหรูทั่วประเทศ ที่งาน “Siam Paragon Thailand’s Luxury Summer Escape”

สยามพารากอน ร่วมผนึกกำลังโรงแรมระดับเวิลด์คลาสทั่วไทย นำเสนอประสบการณ์การพักผ่อนอย่างเหนือระดับในราคาสุดคุ้ม จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวไทยสุดพิเศษ “Siam Paragon Thailand’s Luxury Summer Escape” ระหว่างวันที่ 14-20 ก.พ. 2565 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ห้ามพลาด!สุดยอดดีลที่พักจาก 75 โรงแรม รีสอร์ทสุดไฮเอนด์ทั่วประเทศ พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีพเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น! พร้อมด้วยแพ็กเกจรับประทานอาหาร, สปา, กิจกรรมท่องเที่ยว ดำน้ำ และอีกมากมาย คุ้มขั้นสุด! กับส่วนลดจัดเต็มจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4, พร้อมโปรโมชั่นบัตรเครดิตมากมาย และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ OneSiam SuperApp เตรียมตัวจัดกระเป๋า เพราะงบเบาๆ ก็ได้เที่ยวสุขใจ เริ่มต้นเพียง 899 บาท เท่านั้น!! พร้อมชี้เป้า 10 แพกเกจโดนใจ เที่ยวสุดฟินทั่วไทยกับบัดเจ็ทสบายใจในสไตล์คุณ

พบกับดีลสุดพิเศษจากโรงแรมระดับโลก อาทิ Amari, Anantara, Avani, Banyan Tree, Como, Conrad, Four Seasons, Hyatt, Keemala, Melia, Marriott, Movenpick, Renaissance, Rayavadee, Saii, Santiburi, Sofitel, We Hotel, Westin และอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีโรงแรม รีสอร์ท และรีทรีทสุดหรูที่มาร่วมออกงานเป็นครั้งแรกได้แก่ Pimalai Resort and Spa, Soneva Kiri, The Standard Hua Hin, Trisara Phuket, RAKxa Wellness & Medical Retreat และ THANN Wellness Destination ที่ตอบโจทย์ทุกการท่องเที่ยวและพักผ่อนในสไตล์ที่ชื่นชอบ ครอบคลุมจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วไทย อาทิ กรุงเทพฯ, พัทยา, หัวหิน , เชียงใหม่,เชียงราย, ภูเก็ต, กระบี่,สมุย และ พังงา เป็นต้น

สุดคุ้มยิ่งกว่า เมื่อใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ณ ทั้งส่วนลดค่าที่พักกว่า 40%, คูปองส่วนลดค่าอาหาร/ท่องเที่ยว 600 บาท ณ โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,600 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และของสมนาคุณมากมายจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ กรุงศรี, KTC, ไทยพาณิชย์, TTB, TMB และ ธนชาติ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเหนือระดับกับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยสามารถเลือกซื้อแพกเกจท่องเที่ยวผ่าน OneSiam SuperApp พิเศษ! รับทันที 200 VIZ Coins เมื่อช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) ที่สามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยและแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. สยามพารากอน 02-610-8000 หรือ Facebook: Siam Paragon Instagram: @SiamParagonShopping

ชี้เป้า 10 แพกเกจเด็ดห้ามพลาด ในงาน “Siam Paragon Thailand’s Luxury Summer Escape”เที่ยวสุดฟินทั่วไทยกับบัดเจ็ทสบายใจในสไตล์คุณ

แพกเกจสบายๆ เริ่มต้นเพียง 899 บาท!

Love Andaman One Day Trip เกาะไข่ใน + เกาะไข่นอก 899 บาท

สัมผัสความงดงามของท้องทะเลพังงา ณ เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก กับน้ำทะเลที่ใสราวกระจกกระทบแดดระยิบระยับ พร้อมกิจกรรมทางน้ำมากมาย และอาหารอร่อยไว้คอยบริการ

Melia Chiangmai บัตรกำนัลห้องพักในราคาเริ่มต้นเพียง 1,122 บาท/ คืน*

ตะลุยเที่ยวเชียงใหม่ พร้อมพักผ่อนสุดฟิน ณ โรงแรมใหม่ในเครือ AWC ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยว เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้องอาหาร สปา บาร์เครื่องดื่ม ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และอีกมากมาย

พักหรูอยู่สบายกับเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก ในงบระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท ขึ้นไป

Sheraton Samui Resort Samui Beach Vacay ราคาเริ่มต้นที่ 2,094 บาท สุทธิ/ คืน*

พัก 1 คืน เริ่มต้นเพียง 2,094 บาท (จากราคาเต็ม 3,490.-) พร้อมรับรีสอร์ตเครดิต สูงสุดถึง 800 บาท ใช้ได้กับอาหาร เครื่องดื่ม สปา และอื่นๆอีกมากมาย ฟรีอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

The Standard Hua Hin ราคาเริ่มต้นที่ 4,199 บาท สุทธิ/ คืน

โรงแรมสุดชิคใหม่ล่าสุดแห่งหัวหิน ที่ไม่ควรพลาดไปเช็คอินแชร์โซเชียล The Standard Room เริ่มต้นที่ 4,199 บาท/คืน พร้อมรับส่วนลด 5% เมื่อจอง 3 แพกเกจขึ้นไป ภายในงาน

สุดยอดแห่งประสบการณ์การพักผ่อน เริ่มต้นที่ 9,000 บาท

1.Four Seasons Resort Chiang Mai ราคาเริ่มต้นที่ 9,000 บาท สุทธิ/ คืน*

สัมผัสบรรยากาศล้านนาหรูหราเหนือระดับ ท่ามกลางทุ่งนาขั้นบันไดเขียวขจี ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 9,000 บาท สุทธิ/ คืน* รวมอาหารเช้า รับฟรี After Noon Tea เมื่อเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป

W Koh Samui ราคาเริ่มต้นที่ 9,500 บาท สุทธิ/ คืน*

แพลนทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษ รับซัมเมอร์ กับแพกเกจ “EPIC SUMMER DEAL” ราคาเริ่มต้นที่ 9,500 บาท สุทธิ/ คืน*

พร้อมสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็ม เข้าพักใน Jungle Oasis วิลล่าหลังใหญ่ พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว, อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน,เข้าพัก 2 คืน รับฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน, เข้าพัก 3 คืน รับฟรี รถรับ-ส่ง สนามบินและรีสอร์ตเครดิตมูลค่า 2,022 บาท ต่อ การเข้าพัก

Banyan Tree Krabi ราคาเริ่มต้นที่ 11,449 บาท/ คืน

ห้อง Deluxe Pool Suite ราคาเริ่มต้นที่ 11,449 บาท/ คืน รวมอาหารเช้า ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท เหลือแค่เพียงคืนละ 8,499 บาทสุทธิเท่านั้น! พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 20% จากสปาและร้านอาหารภายในโรงแรม

RAKxa Wellness & Medical Retreat One Day Wellness Package 15,000 บาท

ผ่อนคลายพร้อมสัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพในแบบองค์รวม กับสองทรีทเมนท์และอาหารสุขภาพมื้ออร่อยพร้อมรับฟรี Treatment Credit Voucher มูลค่า 2,000 บาท พิเศษ! เมื่อจองภายในงาน รับเพิ่ม Treatment Credit Voucher มูลค่า 2,000 บาท

Keemala ราคาเริ่มต้นที่ 15,400 บาท สุทธิ/ คืน*

อีเวนท์แรกของปี 2022 ของกีมาลา ราคาห้องพักเริ่มต้นเพียง 9,600.- บาท พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย และยังมี Bird’s Nest Pool Villa บ้านรังนกสุดหรู การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พูลวิลล่าที่สามารถมองเห็นทั้งป่าฝนเขตร้อน และวิวรีสอร์ท และสปา ทรีทเมนท์ที่ Mala Spa ได้รับรางวัลการันตี World Luxury Spa Awards 2020 (The Winner)

Soneva Kiri ราคาเริ่มต้นที่ 26,000 บาท/ คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะกูด กับสุดยอดประสบการณ์ลักซ์ชัวรี่ที่ผสมผสานเข้ากับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

1 Bedroom Bayview Pool Villa Suite ราคาเริ่มต้นที่ 26,000 บาท/ คืน พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร The Dining Room

บริการชั้นเลิศจาก The Barefoot Butler และบริการรถกอล์ฟส่วนตัวฟรีตลอดการเข้าพัก

*หมายเหตุ: ราคาเมื่อใช้สิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4