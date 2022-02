การร่วมมือครั้งสำคัญในระดับทวีป Bitkub Ventures และ Bitkub Academy จับมือ YGG SEA สนับสนุนเกมเมอร์ชาวไทย

Bitkub Ventures และ Bitkub Academy ประกาศจับมือ YGG SEA องค์กร SubDAO จาก YGG (Yield Guild Games) ซึ่งเป็นกิลด์เกมบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ (DAO) เพื่อส่งเสริมชุมชนเกมเมอร์ในประเทศไทยที่สนใจการเล่นเกมเพื่อหารายได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Play-to-Earn)

Bitkub Ventures บริษัท Venture Capital ในเครือของ Bitkub Capital Group Holdings ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีเกมบนบล็อกเชนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกมโลก ซึ่ง YGG (Yield Guild Games) เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนให้กับผู้เล่นเกม (Scholarship) ส่วน YGG SEA เป็นองค์กรย่อยของ YGG ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนกว่า 8,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจุบันมีฐานสมาชิกผู้เล่นมากกว่า 10,000 ราย ซึ่งสะท้อนถึงกระแสการเติบโตของวงการเกมแบบ Play-to-Earn ในภูมิภาค และ Bitkub Ventures เองก็มีภารกิจที่จะเชื่อมต่อทุกคนเข้าถึงการลงทุนแห่งโลกอนาคตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็นการจับมือครั้งสำคัญนี้ขึ้นมา

ในการร่วมมือกันครั้งนี้ YGG SEA จะมอบสิทธิพิเศษมากมายแก่ผู้เข้าร่วม GuildKUB x YGG SEA ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลรายละเอียดเกม เทคนิคการเล่น โปรแกรมหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเล่น พร้อมเทรนเนอร์จำนวนมากที่จะมาช่วยสอนและดูแล หรือสิทธิ์ในการเข้าร่วมทดลองเล่นเกมใหม่ก่อนใคร พร้อมทั้งยังมีการแจก Airdrop โทเคนและ NFT ต่าง ๆ โดยผู้ที่มีบัญชี GuildKUB จะได้รับส่วนแบ่งรายได้สูงสุดที่ 70% มากกว่านั้น ทาง Bitkub Academy ซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ยังร่วมทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกมบล็อกเชนและการเล่นเกมแบบ Play-to-Earn ในระบบ Scholarship แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ รวมถึงจัดตั้งทีมผู้เล่นเกม Axie Infinity และ WonderHero ให้กับ GuildKUB โดยมี YGG SEA เป็นผู้บริหารและจัดการดูแลผู้เล่นหรือ Scholar ตลอดจนจัดสรรรางวัลกิจกรรม และส่วนแบ่งต่าง ๆ ภายในกิลด์ โดยคุณสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ CEO Bitkub Academy ได้ถ่ายทอดมุมมองถึงการจับมือครั้งนี้:

“ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พาร์ตเนอร์ร่วมกับทาง YGG SEA ซึ่งเป็นหนึ่งสุดยอดกิลด์ระดับโลกที่เป็นผู้ริเริ่มการสร้างชุมชนผู้คลั่งไคล้เกมบล็อกเชนรูปแบบ Play-to-Earn ทั่วโลก และในครั้งนี้ GuildKUB มีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพใหม่ ๆ ผ่านการเล่นเกม อีกหนึ่ง Skillset ของโลกใหม่ โดยในช่วงระยะแรกเราจะร่วมเปิด Scholarship Program สำหรับเกม Axie Infinity และ WonderHero รวมทั้งหมด 200 ทีมให้กับสมาชิก GuildKUB และเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ ในอนาคตเราจะดำเนินการขยาย GuildKUB ต่อไป เพื่อสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่คนไทย”ด้านคุณ Evan Spytma CEO ของ YGG SEA ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์กับการร่วมมือดังนี้:

“ในฐานะองค์กร subDAO แรกของ YGG เรากำลังบุกเบิกหนทางสำคัญเพื่อผลประโยชน์ของประชากรในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย การร่วมมือกับ Bitkub Ventures และ Bitkub Academy จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนคริปโทฯ และเกมเมอร์ไทยได้มีโอกาสในการเล่นเกมและหารายได้ รวมถึงเป็นการช่วยผลักดันให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นผ่านการเล่นเกม”

