แฟนๆ เตรียมใจสั่น เมื่อสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน ปิดสวนน้ำ ชวนออกเดตกับหนุ่มกลัฟ

แบบส่วนตัวสุด กับกิจกรรม “Vana Inferno Exclusive Date whit Gulf” #เล่นน้ำกับกลัฟ

กระแสแรงไม่หยุดกับหนุ่มกลัฟ ล่าสุดสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน ขอเอาใจเหล่าแฟนคลับ จัดเต็มความพิเศษให้ ครั้งแรกกับการออกเดตที่สวนน้ำกับกลัฟแบบส่วนตัวด้วยการปิดสวนน้ำฯ จุใจถึง 3 ชม.เต็ม ในกิจกรรม “Vana Inferno Exclusive Date whit Gulf” #เล่นน้ำกับกลัฟ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียงซื้อบัตรเข้าสวนน้ำฯ กิจกรรม “Vana Inferno Exclusive Date with Gulf” ราคา 888 บาท ก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ใช้เวลาท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นชุ่มฉ่ำกับกลัฟสวนน้ำฯ จำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น เต็มอิ่มถึง 3 ชั่วโมง กับเกมส์และกิจกรรมที่ทำให้เหล่าแฟนคลับใจฟูทั้ง Meet and Greet with Gluf ที่ส่วนตัวแบบสุดๆ , Play with Gulf ร่วมสนุกเล่นเกมส์กับกลัฟ ผู้ชนะรับของรางวัลสุดพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้น และ Moment with Gluf เก็บช่วงเวลาแห่งความสุขกับกลัฟ และรับของที่ระลึกจากกลัฟ งานนี้แฟนคลับ มั่นใจในความปลอดภัย และส่วนตัวได้เลย เพราะเราปิดสวนน้ำ เพื่อผู้โชคดี 20 ท่านโดยเฉพาะ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ศบค. อย่างเคร่งครัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านร่วมถึงพนักงานต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

สามารถซื้อบัตรตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ที่ https://www.vananavahuahin.com/ , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ลุ้นออกเดตวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ https://www.facebook.com/VanaNavaHuaHin และจับรางวัลพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ออกเดตจำนวน 20 ท่าน ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ผ่านทาง Live ที่ https://www.facebook.com/VanaNavaHuaHin