Bitkub Academy จัดกิจกรรมให้ความรู้บล็อกเชนและคริปโตฯ กับนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมทักษะในการทำงาน

Bitkub Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทำความร่วมมือ MOU ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้บล็อกเชนและคริปโตฯ ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมทักษะในการทำงาน เนื่องจากปัจจุบันบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ก้าวทันนวัตกรรมของโลก และนำไปต่อ ยอดในการทำงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ทางด้านการเงินธุรกิจและเทคโนโลยีกับโครงการ Bitkub Cryptonity

ซึ่งจัดกิจกรรมผ่านการเรียนการสอนทั้งหมด 3 ครั้ง แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Let’s Play with Crypto (เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์โลกการเงินตั้งแต่อดีตถึง Cryptocurrency และเรียนรู้เรื่องราวโลก Cryptocurrency) , What is Blockchain? How Does it Work? (เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีตงแต่อดีตถึงเทคโนโลยี Blockchain และเรียนรู้เรื่องราวการทํางานของเทคโนโลยี Blockchain) , Blockchain & Business Use Cases (เรียนรู้เรื่องราวโลกเทคโนโลยี Blockchain ว่ามีกี่ประเภท การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร)

คุณ สุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แลบส์ จำกัด กล่าวว่า

“ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเริ่มเข้าสู่ยุคของ ‘เงินดิจิทัล’ มากยิ่งขึ้น

ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเงินแห่งโลกอนาคตที่จะเข้ามาเปลี่ยนระบบการเงินของโลก ซึ่งหลายอุตสาหกรรมได้เริ่มมีการใช้สกุลเงินดิจิทัล เพราะเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับธุรกิจต่างๆจะเชื่อมโอกาสในการเติบโต ดังนั้นทุกคนจึงควรที่จะปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเสริมทักษะตนเอง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ทาง Bitkub เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และพร้อมที่จะเดินหน้าจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป ทั้งนี้เรายังคงพยายามพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ทาง Bitkub ยังมีคอร์สเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รายการ Morning KUB ทุกวันพุธ, รายการ Richy to Wealthy ทั้ง 2 Season , และ Academy Review สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชั่น Bitkub เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเรื่องคริปโทเคอร์เรนซีและบล็อกเชน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bitkubacademy.com/​​ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Bitkubacademy