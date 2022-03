เซ็นทรัลเวิลด์ คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย

จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ฉลองความสำเร็จ คว้ารางวัลชนะเลิศเป็น The Winner สุดยอดแบรนด์ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย “Best Brand Performance on Social Media สาขา Department Store & Super Store” ปี 2022 จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ สำหรับรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของเซ็นทรัลเวิลด์ ที่สร้างสรรค์คอนเทนท์ดีๆ และที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณลูกค้าและแฟนเพจของเซ็นทรัลเวิลด์ที่ชื่นชอบครีเอทีฟคอนเทนต์ต่าง ๆ และให้การตอบรับเป็นอย่างดีในโลกออนไลน์ทุกช่องทาง โดยเซ็นทรัลเวิลด์ มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานอีเว้นท์ระดับโลกมากมายหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุข (Meaningful experience) ให้กับลูกค้า และให้พื้นที่ของเราได้เป็นเดสติเนชั่นฉลองความสุขของคนไทยในทุกเทศกาล ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแบรนด์ชั้นนำ และพันธมิตรร้านค้า จึงทำให้เซ็นทรัลเวิลด์สามารถครีเอทคอนเทนท์ได้ยอดเยี่ยมในโซเซียลมีเดีย และคว้ารางวัลชนะเลิศเป็น The Winner สุดยอดแบรนด์ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย “Best Brand Performance on Social Media สาขา Department Store & Super Store” ปี 2022 จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยมาครอง” “โดยเซ็นทรัลเวิลด์เป็น Online Platform ที่ Connect กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้า เข้าไปอยู่ในทุก Customer Journey และนำเสนอประสบการณ์ Online to Offline ได้แบบไร้รอยต่อ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อส่งต่อพลังบวก ความสุข คุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีให้กับผู้คน สังคม และโลกของเราต่อไป ตามวิสัยทัศน์องค์กร Imagining Better Futures for All” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าว