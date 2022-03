บริดจสโตนคว้ารางวัล “Best Selling Tyre” จากเวที “CAR & BIKE OF THE YEAR 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24

มร.เคนสุเกะ โยชิดะ กรรมการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล แบรนด์ที่มียอดจำหน่ายยางรถยนต์สูงสุดในประเทศ หรือ “Best Selling Tyre Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 จากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี โดยมี นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงานรถยอดเยี่ยมแห่งปี ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล “CAR & BIKE OF THE YEAR 2022” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัล “CAR & BIKE OF THE YEAR” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้ง และผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เพื่อคัดสรรสุดยอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ในด้านต่าง ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับรางวัล แบรนด์ที่มียอดจำหน่ายยางรถยนต์สูงสุดในประเทศ หรือ “Best Selling Tyre Award” เป็นรางวัลที่สะท้อนความเป็นผู้นำตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี บริดจสโตนยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “โซลูชั่นของทุกจุดหมายที่แตกต่าง” นับตั้งแต่วันนี้สู่อนาคตต่อไปข้างหน้า

