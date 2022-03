บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดแคมเปญนำร่องสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เฟ้นหา “Bitkub ICON” กลุ่มแรกของประเทศไทย

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดแคมเปญนำร่องสร้างปรากฏการณ์ใหม่เพื่อเฟ้นหา “Bitkub ICON” กลุ่มแรกของประเทศไทย จำนวน 16 คนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคตามสัดส่วน ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย Bitkub ICON คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความสนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นตัวแทนของ Bitkub ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมการเงินแห่งโลกยุคดิจิทัล และสร้างคอมมูนิตี้ให้ทุกคนเข้าถึงได้

นอกจากนี้ Bitkub ICON จะนำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้เรียนรู้จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ไปจัดทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อให้คนในชุมชนและคนในมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมทั้งจัดตั้งคอมมูนิตี้หรือชมรมในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน ทั้งนี้ Bitkub ICON จะได้รับทั้งประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายจาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ตลอดระยะเวลาของสัญญา แคมเปญ Bitkub ICON มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งรายละเอียดกิจกรรมเป็น 4 ช่วง ดังต่อไปนี้

วันที่ 10 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 : เปิดรับสมัคร Bitkub ICON จากทั่วประเทศผ่านทาง www.bitkubicon.com

วันที่ 1 – 8 เมษายน พ.ศ. 2565 : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการสัมภาษณ์จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

วันที่ 18 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ “Bitkub ICON Camp”

วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : Bitkub ICON ทั้ง 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันและทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 จะมีการจัดงานประกาศรางวัล Bitkub ICON ประจำปี ซึ่งมีรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ Bitkub ICON of The Year, Bitkub ICON The Most Social Media Followers, Bitkub ICON The Popular Vote และ Bitkub ICON The Popular Crypto Club

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2565 ผ่านทาง www.bitkubicon.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง bitkubicon@bitkub.com หรือ Facebook : Bitkub ICON