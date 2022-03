8 เยาวชน แชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคแรกของการประกวดในปีนี้ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชน IDOL อีกครั้ง ซึ่งคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกในปีต่อๆ ไป สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับน้องๆเยาวชนทุกคนคือ ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทางและพระราชทานโอกาสดีๆ ให้กับพวกเรา ที่จะได้ค้นพบข้อดี ที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถและพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนเยาวชนคนอื่นๆ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่า เยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป “ความดี” ในที่นี้ คือต้องนิสัยดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา “ความเก่ง” คือ เก่งในเรื่องเรียน มีผลการเรียนดี มีความสามารถ ทั้งในการแสดง การเต้น การร้อง และมีความเป็นผู้นำ

ต้องขอชื่นชมน้องๆเยาวชนคนเก่ง คนดี ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น IDOL ตัวแทนของจังหวัดต่างๆ ถึงแม้ว่าวันนี้ จะมีบางคน ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ขอให้ทุกคนภูมิใจในความเก่งและดีของตนเอง และนำประสบการณ์ในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป และขอแสดงความยินดีกับคนที่ผ่านเข้ารอบ ที่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และยังมีโอกาสได้สนองงานและตามเสด็จองค์ประธานในวโรกาสเสด็จเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในจังหวัดต่างๆ โดยขอให้กลับไปเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ช่วงเดือนเมษายนนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเวทีและโอกาสในการแสดงความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นคนเก่งและดี ของประเทศชาติต่อไป

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ สำหรับเวทีการประกวดในวันนี้เป็นเวทีคัดเลือกระดับภาค การมายืน ณ จุดนี้ในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดของการเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ซึ่งควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ เป็นธรรมดาของการแข่งขันหรือการประกวด ย่อมมีคนที่ผิดหวังและสมหวัง ขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่ผ่านเข้ารอบและขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผิดหวัง ขอให้วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและขอให้กลับไปพัฒนาตนเองในการก้าวต่อไปในวันข้างหน้า

ทั้งนี้การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ มีเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้นจำนวน 172 คน ผลการประกวดมีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ 1.TI019 นายเตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร “เตโช” จ.อุดรธานี 2.TI055 นายโกเมศ มาลีวรรณ “โชกี้” จ.นครราชสีมา 3.TI165 นายเบนจามิน กรีนเวลล์ “เบน” จ.หนองคาย 4.TI171 นายกลวัชร ประดิชญากาญจน์ “เจมส์” จ.หนองคาย 5.TI062 นางสาวอรณิชา เพชรรัตน์ “พราว” จ.นครราชสีมา 6.TI056 นางสาวอมาธิวด้า ปริตา สกาเลวิค “ธิวดา” จ.ขอนแก่น 7.TI082 นางสาวอันเจลิน่า ศรีชุม “ลีน่า” จ.ยโสธร 8.TI150 นางสาวแพรพิไล แซ่ตั้ง “แพม” จ.บึงกาฬ