เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมยกทัพยนตกรรมไฟฟ้าสุดล้ำ บุกงาน มอเตอร์โชว์ฯ พร้อมอวดโฉม “TANK 300 HEV” และ “ORA Good Cat GT” ครั้งแรกในไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมยกทัพยนตกรรมไฟฟ้าสุดล้ำ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย บุกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 พร้อมอวดโฉม “TANK 300 HEV” และ “ORA Good Cat GT” ครั้งแรกในไทย

กรุงเทพฯ – 14 มีนาคม 2565 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เชิญชวนชาวไทยร่วมชมและสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภายใต้แนวคิด “Leading The Future” ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ตระการตาไปกับขบวนทัพรถยนต์ไฟฟ้าฟ้าถึง 7 รุ่น พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษ นำทัพโดยเอสยูวีออฟโรดสไตล์โมเดิร์นขวัญใจขาลุย “TANK 300 HEV” ซึ่งจะนำมาจัดแสดงในตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย พร้อมด้วย “ORA Good Cat GT” เจ้าเหมียวไฟฟ้าแนวสปอร์ตที่จะมาเผยโฉมให้แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกภายในงานเช่นกัน ร่วมด้วยทัพรถยนต์ยอดนิยมอย่าง All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV All New HAVAL H6 Hybrid SUV All New HAVAL JOLION Hybrid SUV ORA Good Cat และ ORA Black Cat รวมไปถึงเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะสุดล้ำจากเกรท วอลล์ มอเตอร์ และพลาดไม่ได้กับข้อเสนอสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้าและผู้สนใจซื้อรถยนต์เกรท วอลล์ มอเตอร์ โดยสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแถลงข่าวเปิดบูธของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ทาง Facebook หรือ YouTube หรือ TikTok : GWM Thailand ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป

ภายในงานจะได้พบกับ

การเผยโฉมครั้งแรกในประเทศไทยของ “TANK 300 HEV” รถยนต์ออฟโรดสไตล์โมเดิร์นที่มาพร้อมรูปทรงสง่างามและเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ภายในเมืองได้อย่างครบครัน และการผจญภัยของผู้ขับขี่ขาลุยอย่างลงตัว ซึ่งผู้บริโภคชาวไทยจะได้สัมผัสความแข็งแกร่งกันอย่างใกล้ชิดภายในงานนี้เท่านั้น

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการเผยโฉม “ORA Good Cat GT” เจ้าเหมียวไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์ ORA โดดเด่นด้วยดีไซน์อันโฉบเฉี่ยวและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมแล้วที่จะนำมาจัดแสดงให้คนไทยได้สัมผัสกันภายในงานนี้โดยเฉพาะ

ขบวนพาเหรดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมในไทย สะท้อนความเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (xEV Leader) นำทัพโดย All New HAVAL H6 Hybrid SUV รถยนต์รุ่นแรกที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัวในประเทศไทยและครองความเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ในเซกเมนต์รถยนต์คอมแพคเอสยูวีมาตลอดนับตั้งแต่มีการส่งมอบ เจ้าเหมียวไฟฟ้า ORA Good Cat ที่จุดกระแสตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้กับชาวไทยและครองความเป็นผู้นำในตลาดอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่เปิดตัว เจ้าสิงโตอารมณ์ดี All New HAVAL JOLION Hybrid SUV ที่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมาย สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถยนต์ในเซ็กเมนต์เอสยูวีบี ร่วมด้วยรถยนต์เอสยูวีปลั๊กอิน-ไฮบริด All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ซึ่งเคยเผยโฉมเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และ ORA Black Cat รถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดอีกหนึ่งรุ่นที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกสะกดทุกสายตาและเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะ ซึ่งเคยเผยโฉมครั้งแรกในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ผ่านมาและได้รับการความสนใจอย่างล้นหลามจากสื่อมวลชนและผู้บริโภค เกรท วอลล์ มอเตอร์ จึงจะนำมาจัดแสดงให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกครั้งในงานนี้

สัมผัสประสบการณ์อันล้ำสมัยไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการขับขี่แห่งโลกอนาคตจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ อาทิ GWM LEMON Hybrid DHT Technology และ GWM LEMON BEV System

เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย โดยมีน้อง Intelligent Ambassador (iAM) คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์และของที่ระลึกของเกรท วอลล์ มอเตอร์ และพักผ่อนหย่อนใจได้ที่ GWM Bar และ Lifestyle Lounge ที่พร้อมต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นตลอดทั้งงาน

ผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนที่บูธ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เพื่อทดลองขับรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV รถยนต์ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV และรถยนต์ ORA Good Cat ได้ที่งาน

พบข้อเสนอและสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ อีกมากมาย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมต้อนรับทุกท่านที่บูธ เกรท วอลล์ มอเตอร์ A4 ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 – 22.00 น. (วันธรรมดา) และ 11.00 – 22.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

*** ร่วมชม LIVE สด บรรยากาศการแถลงข่าวเปิดบูธ พร้อมกันทั่วประเทศได้ทาง Facebook หรือ YouTube หรือ TikTok : GWM Thailand ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป