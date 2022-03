บาเซโลนา มอเตอร์ เปิดโปรเจกต์ THE LEGEND TO BE REBORN

บริการซ่อมรถบีเอ็มดับเบิลยูคลาสสิคแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อคนรักรถคลาสสิคบีเอ็มดับเบิลยู

บาเซโลนา มอเตอร์ เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมรถบีเอ็มดับเบิลยูคลาสสิคแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้โปรเจกต์ THE LEGEND TO BE REBORN เอาใจคนรักรถคลาสสิคด้วยการ Rebuild รถยนต์คันโปรดให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมที่สุด ด้วยการบริการแบบครบวงจรที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบอดี้รถและสี

ส่วนเครื่องยนต์ และ ส่วนช่วงล่างของตัวรถ เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบสภาพรถยนต์และวางแผนการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ดูแลปรับสภาพรถโดยศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน BMW Certified Body and Paint ก่อนตรวจเช็คและส่งมอบรถคืนให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ให้รถคลาสสิคที่คุณรักกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

โปรเจกต์ THE LEGEND TO BE REBORN ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยรถยนต์ต้นแบบคันแรกคือ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 (E21) จากความต้องการของลูกค้าที่อยาก Rebuild ปรับปรุงโฉมรถยนต์ให้ใกล้เคียงกับสภาพดั้งเดิมที่สุด พร้อมทั้ง Restore รำลึกถึงประสบการณ์ที่มีร่วมกับรถยนต์คันนี้ บาเซโลนา มอเตอร์จึงต้องการตอบรับความต้องการเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทุกขั้นตอนผ่านการดูแลโดยทีมบุคลากรมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นสูง พร้อมประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในธุรกิจ ยนตรกรรมหรู เป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการบริการมาตรฐานระดับโลก ความพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมทั้งตอกย้ำความความโดดเด่นในฐานะผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู

กวิน ลีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW, MINI และ BMW Motorrad เปิดเผยว่า “สำหรับ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 กำเนิดขึ้นเมื่อ 40 ปีที่แล้วและเปิดตัวครั้งแรกในงาน International Motor Show ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เป็น รถบีเอ็มดับเบิลยูที่ประสบความสำเร็จรุ่นนึงเลยทีเดียว โดยเป็นรถที่ถูกดีไซน์มาเพื่อเน้นความสปอร์ตเป็นหลัก ทั้งห้องโดยสาร ไฟหน้าทรงกลม กระจังหน้าฟันหนู เส้นสายเอกลักษณ์ของบีเอ็มดับเบิลยูรอบคัน ต่อมาบีเอ็มดับเบิลยูรุ่นนี้ก็ยังได้สร้างความประทับใจเหนือรุ่นอื่นๆ ขึ้นไปอีก ด้วยการพัฒนาเครื่องยนต์ให้กลายเป็นรถซีดานขนาดกลางรุ่นแรกที่มีเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบพร้อมระบบหัวฉีดและมีการใช้ส่วนผสมของอลูมิเนียมและแมกนีเซียม เพื่อลดน้ำหนักของเครื่องยนต์ พร้อมทั้งการพัฒนาตัวถังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือก บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 (E21) เป็นตัวชูโรงของโปรเจกต์นี้”

โดยเรื่องราวของโปรเจกต์ THE LEGEND TO BE REBORN จะถูกถ่ายทอดเป็นวีดีโอซีรีส์ทั้งหมด 10 EP สามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook ของ BMW Barcelona Motor และ สำหรับลูกค้าที่สนใจปรึกษาด้านการซ่อมรถบีเอ็มดับเบิลยูคลาสสิคสามารถติดต่อ บาเซโลนา มอเตอร์ ได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการทั้ง

3 สาขา ได้แก่ สาขาวิภาวดี บางแค และเชียงใหม่

