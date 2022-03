เพราะเราใส่ใจ..ทรู 5G ล้ำกว่า แรงกว่า…พร้อมมอบประสบการณ์สัญญาณที่ดีที่สุด ทุกเกาะภาคใต้ ส่งทีมดูแลเครือข่าย สำรวจสัญญาณต้องแรงทุกพื้นที่และใช้ได้ทั้งเกาะอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. ย้ำสร้างความเท่าเทียมในการสื่อสาร พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไฮซีซันส์ สงกรานต์นี้

กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2565 – ทรู ต่อยอดแนวคิด First Mover Best User Experience โดยเฉพาะพื้นที่ในแหล่งห่างไกล รวมถึงตามเกาะต่างๆ ทั่วภาคใต้ ที่ยังคงมีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยล่าสุด ทีมงานลงพื้นที่ตามเกาะสำคัญๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะนกเภา เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะพะงัน หาดยาวเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะปันหยี ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะไม้ไผ่ จังหวัดพังงา เกาะเฮ เกาะราชา เสม็ดนางชี จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะบุโหลน เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นต้น เพื่อขยายสัญญาณ ทั้งในส่วนของคอร์เน็ตเวิร์คเพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานสัญญาณที่ดีที่สุดทั้งบนฝั่ง บนเกาะ กลางทะเล รวมทั้งดูแลเต็มที่ในส่วนของระบบพาวเวอร์ ซัพพลาย มีทั้งโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ เจนเนอเรเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจ่ายไฟให้กับสถานีฐาน (Base Station) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีกระแสไฟฟ้าสำรองพร้อมให้ชุมชนใช้งานสื่อสารต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำความมุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการสื่อสาร ให้ใช้งานมือถือและเน็ตได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมทุกพื้นที่ทุกตำแหน่ง รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง … ตอกย้ำความใส่ใจ ที่ดียิ่งกว่า เร็ว ครบ แรง ล้ำ นั่นเอง

นายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการบริหารด้านโครงการเชิงยุทธศาสตร์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรูยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมโครงข่ายการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายแรกที่ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้โครงการ “True The First Mover and Best User Experience at Hot Spots” ทั้งการวางกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ และการบำรุงรักษา เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น อย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่ภาคใต้สำรวจสัญญาณในทุกเกาะ ทุกตำแหน่งสำคัญ ตลอดจนกลางทะเล เส้นทางที่มีการสัญจรของเรือโดยสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือดอนสัก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะนกเภา เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะพะงัน หาดยาวเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเรือหน้าด่าน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ สิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะปันหยี ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะไม้ไผ่ จังหวัดพังงา ท่าเรือฉลอง เกาะเฮ เกาะราชา เสม็ดนางชี จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะบุโหลน เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นต้น นอกจากนี้ ในพื้นที่บนเกาะต่างๆ ยังได้ปรับปรุงระบบพาวเวอร์ ซัพพลาย ที่มีทั้งโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ เจนเนอเรเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจ่ายไฟให้กับสถานีฐาน (Base Station) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีกระแสไฟฟ้าสำรองพร้อมให้ชุมชนใช้งานสื่อสารต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพราะบนเกาะจะพบปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย ดังนั้น ไฟสำรองจึงมีความจำเป็น โดยเราได้เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วย”

“สำหรับในภูมิภาคอื่นๆ เราก็วางแผน ที่จะปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ และบำรุงรักษาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นบนภูเขา บนดอย หรือแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างเช่น ถ้ำนาคา นาคี ที่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่ดีให้แก่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเท และเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายที่ดีที่สุด ทำให้ทรูเป็นผู้นำเครือข่ายที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่ เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน” นายอดิศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

