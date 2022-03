เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนหนุ่มสายแฟ “เจเจ-กฤษณภูมิ”แทคทีม 2 หนุ่มวง TRINITY ปอร์เช่ – แจ๊คกี้ เดินแฟชั่นโชว์สุดฮอตรับลมร้อน

สร้างสีสันร้อนแรงรับซัมเมอร์นี้ เดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา ร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน),บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด , บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรร้านค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเดอะมอลล์ จัดงาน “THE MALL SUMMER–CATION” ชวนอัพเดทเทรนด์แฟชั่นคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดรับซัมเมอร์ 2022 กับแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่เปิดฤดูกาลซัมเมอร์ตระการตา นำทีมโดย เจเจ–กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, 2 ศิลปินจากวง TRINITY ปอร์เช่–ศิวกร อดุลสุทธิกุล และ แจ๊คกี้–จักริน กังวานเกียรติชัย พร้อมกองทัพนายแบบ-นางแบบชื่อดังมากมาย โดยได้ค่าย Warner Music Thailand เป็น Music Director ในโชว์ครั้งนี้ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Warner Music Thailand : Patrickananda, Pam Anshisa, Jeff Satur และ LUSS พร้อมสนุกกับกิจกรรม SUMMER-CATION AR HUNTING GAME เกมท่องโลกซัมเมอร์เหนือจินตนาการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MISS VORALAK TULAPHORN; CHIEF MARKETING OFFICER, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า “ซัมเมอร์ปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดงาน “THE MALL SUMMER–CATION” โดยได้เนรมิตบรรยากาศการตกแต่งภายในศูนย์การค้าและห้างสรรฝพสินค้าให้เป็นดินแดนแห่งโลกซัมเมอร์เหนือจินตนาการ ผสานความเป็นไทยกับศิลปะที่ร่วมสมัย ซึ่งในแต่ละที่จะมีคอนเซ็ปต์การตกแต่งที่แตกต่างกัน โดย เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ตกแต่งภายในคอนเซ็ปต์ THE HAPPY FACE พบกับความสุขรอยยิ้มบนใบหน้าที่มีสีสันสดใสในช่วงซัมเมอร์ ผ่านการตกแต่งโดยการนำหัตถกรรมจักสานในช่วงหน้าร้อนของไทยมาเป็นสื่อในการมอบรอยยิ้มและสีสันแห่งความสุขผ่านดีไซน์ที่ร่วมสมัย รวมทั้งสร้างประสบการณ์ซัมเมอร์สุดพิเศษให้ลูกค้าสนุกในโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านกิจกรรม “SUMMER–CATION AR HUNTING GAME” เกมท่องโลกซัมเมอร์เหนือจินตนาการ ถ่ายทอดเรื่องราวของซัมเมอร์กับเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างลงตัว ให้คุณได้พักร้อนซ่าส์ ล่าความฟิน พร้อมแจกของรางวัลมากมายกว่า 30,000 รางวัล พิเศษ ช้อปฟรี เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ และ SCB M Visa รับบัตรกำนัลศูนย์ฯสูงสุด 800 บาท เมื่อมียอดช้อปผ่านบัตรครบ 800 บาทขึ้นไป ที่พื้นที่กิจกรรม SUMMER-CATION POPS-PERIENCE ณ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ (ยกเว้นรามคำแหง) , เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์” สำหรับพิธีเปิดงานจัดอย่างยิ่งใหญ่กับแฟชั่นโชว์ ” SUMMER–CATION” นำเสนอเทรนด์สินค้าแฟชั่น ผู้ชาย ผู้หญิงคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดรับซัมเมอร์ 2022 สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟและลิมิเต็ด อิดิชั่นจากแบรนด์แฟชั่น ชั้นนำในศูนย์การค้า อาทิ UNIQLO, POMELO, JASPAL, GENTLEWOMAN, JD SPORTS และ PANDORA รวมทั้งแบรนด์ชื่อดังในห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ นำเสนอไอเดียการมิกซ์แอนด์แมทช์ซัมเมอร์ลุคภายใต้คอนเซ็ปต์เดินทางท่องเที่ยวทะเลในหลากหลายสไตล์ทั้งเสื้อผ้าแคชชวลแวร์ สปอร์ตแวร์ บีชแวร์ กระเป๋า รองเท้า และแอคเซสเซอร์รี่ นำทีมโดยดาราหนุ่มฮอตสายแฟ เจเจ–กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม , 2 ศิลปินจากวง TRINITY ปอร์เช่–ศิวกร อดุลสุทธิกุล, แจ๊คกี้–จักริน กังวานเกียรติชัย พร้อมด้วยทัพสาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองฯ อันดับ 2 , แพรว–แพรววณิชย์ เรืองทอง รองฯ อันดับ 3 ปี 2020 และเหล่าสาวงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 ปีล่าสุด ขนม–ทารีน่า โบเทส รองอันดับ 1 , มด–นันทิยา สุวรรณแสวง รองอันดับ 2 , แตงกวา–กษมา ซื่อตรง รองอันดับ 3 , เอิร์ท ธนกฤต ตาละโสภณ – วิน ทรงสิน ใจพันธ์ จากซิตคอม รักเดียว ช่องวัน 31 โดยได้ค่าย Warner Music Thailand เป็น Music Director รังสรรค์โชว์สุดพิเศษครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนจาก M.A.C แบรนด์เมกอัพชื่อดังระดับโลกในการครีเอทเมคอัพลุคแต่งหน้ารับซัมเมอร์ให้กับเหล่าโมเดล ปิดท้ายความสนุกสุดประทับใจด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินค่าย Warner Music Thailand : Patrickananda, Pam Anshisa, Jeff Satur และ LUSS ภายในงาน ยังมี SUMMER BEACH BAR BY COKE ให้ดื่มด่ำคลายร้อนกับเครื่องดื่ม COKE MIXOLOGY เมนูพิเศษเปิดตัวในงานนี้ครั้งแรก! กับ โค้กซีโร่ ชูการ์ เลิฟเวอร์ ที่ เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง และโคราช) และพลาดไม่ได้ กับ SUMMER BEACH MARKET ตลาดซัมเมอร์สุดฮิปรวบรวมไอเท็มแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์สุดต๊าชรับซัมเมอร์ให้แฟชั่นนิสต้าได้เลือกช้อปอย่างจุใจ อาทิ ANELLO, PURLI, SUNGLASSHUT เมนูคลายร้อนจากร้านอาหารและร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังมากมาย อาทิ KINGKONG SWEETS , ALICE CAFÉ’ ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคมนี้ ที่บริเวณแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแค และระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ที่บริเวณแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ พลาดไม่ได้ กับกิจกรรมยกทัพความสนุกจากศิลปินดารา นักร้องชื่อดังมากมายที่จะมาสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขตลอดซัมเมอร์นี้

19 มี.ค.พบกับ แว่นใหญ่ , 20 มี.ค.มีทแอนด์กรี๊ดกับ ตงตง , เอิร์ท , วิน , ก้อง ที่แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแค

25 มี.ค. พบกับโชว์พิเศษจาก มิว–ศุภศิษฎ์ , 26 มี.ค.มีทแอนด์กรี๊ดกับ จา-เฟริสท์ 27 มี.ค. ส้ม–มารี 1 เม.ย.มีทแอนด์กรี๊ดกับ บูม–บิ๊กบูม , 2 เม.ย. ลุลา , 3 เม.ย. เบล–วริศรา ที่แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ

26 มี.ค. มีทแอนด์กรี๊ดกับ บีเวอร์–ปรัชญ์ 27 มี.ค.SERIOUS BACON ที่ เอ็ม ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ นอกจากนี้ ยังจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มให้กับนักช้อปมากมายตลอดซัมเมอร์นี้ ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท อาทิ TOP SPENDER รับฟรีที่พักรับหน้าร้อน วีรันดา รีสอร์ท พัทยา นาจอมเทียน ห้องพัก Sea Breeze รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,000 บาทเมื่อมียอดช้อปตั้ง 80,000 บาทขึ้นไป, รับกระเป๋า Summer Color Bag ลิมิเต็ด อิดิชั่น มูลค่า 1,490 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 8,000 บาทขึ้นไป พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CITI ช้อปเพียง 7,000 บาท เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน พิเศษ On Top รับ Travelling Bag กระเป๋าช้อปปิ้งซัมเมอร์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น 1 ใบ เมื่อช้อปในห้างฯ และศูนย์ฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป, ผู้ถือบัตรเครดิต CITI / SCB M VISA ใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 900 บาท , ลูกค้าเอไอเอส เพียงใช้ เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน และใช้จ่ายสะสม ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท , สมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE ใช้จ่ายสะสม ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท , พิเศษ ลูกค้า M Card รับเพิ่มบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema 1 ที่นั่ง มูลค่าสูงสุด 250 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาทขึ้นไป

รวมทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่อิ่มอร่อยกับร้านอาหารชั้นนำมากมายในศูนย์การค้าและ Gourmet Eats ที่ร่วมรายการ อาทิ ลูกค้าบัตรเครดิต CITI อิ่มอร่อยครบ 1,000 บาท รับฟรี Summer Tumbler, ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA อิ่มอร่อยครบทุก 1,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 300 บาท , โปรโมชั่นพิเศษจากไทยน้ำทิพย์ ใช้ 22 M Point แลกรับส่วนลดมูลค่า 25 บาท ที่บูธ Social Beach Bar by Coke ภายในงาน Summer-Cation ที่ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง และโคราช)และที่บูธ Coke Mixology บางแค, บางกะปิ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2565 – 3 เมษายน 2565 , รับส่วนลดหรือรับฟรีเมนูพิเศษ จากร้านอาหารที่ร่วมรายการ มูลค่าสูงสูด 57% อาทิ ร้าน Misawa Ramen, You & I, Salad Factory, บ้านหญิง, แหลมเจริญซีฟู้ด, ล่าเมียว เป็นต้น

สัมผัสประสบการณ์ซัมเมอร์เหนือจินตนาการ ช้อปไอเท็มแฟชั่น MUST-HAVE ซัมเมอร์พร้อมสนุกกับกิจกรรม SUMMER-CATION AR HUNTING GAME เกมท่องโลกซัมเมอร์เหนือจินตนาการ ลุ้นรับของรางวัลและข้อเสนอสุดพิเศษมากมายตลอดซัมเมอร์นี้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์