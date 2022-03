SEAC จัดเสวนาออนไลน์ส่องเทรนด์ทักษะมาแรงแห่งอนาคต ในงาน THE SKILLSVERSE: 2022’S HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS

เปิดจักรวาลทักษะสำคัญของคนทำงานยุคใหม่ เพื่อทุกองค์กรไทยตามทันสนามแข่งโลก

SEAC (ซีแอค) มุ่งมั่นเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรระดับเวิลด์คลาส ภายใต้วิสัยทัศน์ Empower Lives through Learning เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้น มีอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบมากที่สุด จัดงานเสวนาออนไลน์ The SKILLSVERSE: 2022’S HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS เผยภาพทักษะ Human Soft Skills ที่สำคัญที่สุดของคนองค์กรแห่งปี 2022 เพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำ บุคลากร และคนทำงานทุกระดับให้พร้อมก้าวนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคดิสรัปชั่น ที่ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกองค์กรต้องรู้ จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหลากหลายแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล อาทิเช่น Coursera, McKinsey, ATD และ Bersin เป็นต้น พร้อมเผยมุมมองและอินไซต์ล่าสุดจากผู้นำผู้บริหารองค์กรชั้นนำ อย่าง คุณวสุธร หาญนภาชีวิน ผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa Thailand คุณนิติภัทร หาญตระการพงษ์ Head of People Team, SEA (Thailand) และคุณอริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer and Managing Director, SEAC ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 – 15:30 น. ทาง Zoom และ Facebook Page: SEAC

อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer and Managing Director, SEAC กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกองค์กรต้องเร่งสร้างขีดความสามารถใหม่ ผู้นำและคนทำงานทุกระดับจำเป็นต้องมีชุดทักษะและวิธีคิดที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคนี้ เราจึงได้จัดงานเสวนาออนไลน์ The SKILLSVERSE: 2022’S HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS เพื่อสื่อให้เห็นถึงภาพของจักรวาลแห่งทักษะใหม่ที่เชื่อมโยงกัน สำหรับโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ความไม่แน่นอน และสิ่งที่เราอาจคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเราเชื่อว่าโลกใบใหม่ที่เรายังไม่รู้จักนี้ย่อมมีโอกาสใหม่ๆ รออยู่เสมอ และเรามีเครื่องมือ นวัตกรรม ตลอดจนโซลูชั่นที่พร้อมจะช่วยให้คนทำงานสามารถพัฒนาชุดทักษะเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ เสริมขีดความสามารถและศักยภาพของคนในองค์กรให้สร้างผลงานหรือผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างเหนือชั้น”

ในงานเสวนาออนไลน์ THE SKILLSVERSE: 2022’S HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS เสริมแกร่งศักยภาพคนและองค์กร ด้วย 2022’s HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS โดย SEAC (ซีแอค) จะขอนำผู้เข้าร่วมงานทุกท่านออกเดินทางท่องในจักรวาลแห่งทักษะ โดยได้รับเกียรติจากผู้นำทางความคิดด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร อย่าง คุณอริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer and Managing Director, SEAC และคุณบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC ซึ่งจะมาเล่าเรื่องราว พร้อมมุมมองจากประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ คุณวสุธร หาญนภาชีวิน Chief Knowledge Officer and Co-founder, Career Visa Thailand แพลตฟอร์มด้านการเป็นผู้นำ การทำงาน และไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่ และคุณนิติภัทร หาญตระการพงษ์ Head of People Team, Sea Thailand ผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์ม กลุ่มบริษัทในเครือ Sea ได้แก่ Garena, Shopee, และ SeaMoneyโดยมีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย

‘Pain Point องค์กร ’ ความท้าทายที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือในปีนี้ ซึ่งได้จากการประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรกำลังเผชิญในปัจจุบัน และความกังวลต่ออนาคต

