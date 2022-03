อีซูซุส่งทัพยนตรกรรมครบรุ่น ร่วมงาน“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” เปิดตัวโปรเจคพิเศษ

อีซูซุส่งทัพยนตรกรรมครบรุ่น ร่วมงาน “มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” พร้อมเปิดตัว โปรเจคพิเศษ “ISUZU V-CROSS MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” ตอกย้ำความเป็นผู้นำสปอร์ตออฟโรดระดับพรีเมี่ยม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้นำตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ของเมืองไทยจัดทัพ ยนตรกรรมทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่นตกแต่งพิเศษ นำโดย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” และรถปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ…ไร้ขีดจำกัด” ร่วมโชว์ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน นี้

กลุ่มตรีเพชรโดย มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 นี้ อีซูซุได้นำทัพ ยนตรกรรมมาร่วมจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ นำโดยยนตรกรรมอเนกประสงค์ระดับหรู “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” และรถปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ…ไร้ขีดจำกัด” ครบทุกรุ่นรวมทั้งสิ้น 13 คัน โดยในจำนวนนี้มีไฮไลท์พิเศษ 4 คัน คือ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” รุ่น Active สีขาวมุกโดโลไมท์ และ ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4 ปิกอัพพรีเมี่ยม สปอร์ตออฟโรด ตกแต่งพิเศษ 2 สไตล์ และการเผยโฉมครั้งแรกของรถ Safety Car สีนีออน เลมอน (Neon Lemon) สุดจี๊ดคันใหม่ล่าสุด! จากการแข่งขัน Isuzu One Make Race 2022 ซึ่งทั้งหมดนี้ อีซูซุคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้สนใจได้เลือกชมและทดลองขับยนตรกรรมคุณภาพสูงจากอีซูซุได้อย่างจุใจ ภายใต้บรรยากาศเสมือนอยู่ในโชว์รูมมาตรฐานของอีซูซุ พร้อมกันนี้อีซูซุได้เปิดตัวโปรเจคพิเศษ ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง ซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นที่จัดทำเป็นซีรีส์ 3 ตอนพิเศษ นำเสนอถึงความดุดันและสมรรถนะอันสมบูรณ์แบบของ ISUZU V-CROSS 4×4 สปอร์ตออฟโรดระดับพรีเมี่ยม โดยมี คุณนิว-ชัยพล จูเลียน พูพาร์ต นักแสดงชื่อดังและนักเดินทางตัวจริง ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน 3 สถานที่ท่องเที่ยว Unseen ล่าสุดของไทย โดยจะเริ่มทำการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม นี้เป็นต้นไป และพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุในงาน นอกจากจะมีโปรโมชั่นให้เลือกสรรมากมายแล้วนั้น อีซูซุยังได้เพิ่มโบนัสพิเศษลุ้นรับทองคำทุกวัน จำนวน 42 รางวัล รวมมูลค่า 1,050,000 บาท อีกด้วย”

สำหรับ “ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” ภาพยนตร์สั้น 3 ตอนพิเศษ โปรเจคใหม่ล่าสุดจากอีซูซุ การถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางที่แสนประทับใจของนักแสดงหนุ่มหล่อ คุณนิว-ชัยพล จูเลียน พูพาร์ต กับ ISUZU V-CROSS 4×4 ตัวจริงทุกเส้นทางของคุณนิว ผ่าน 3 จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ท่ามกลางการเดินทางผ่านเส้นทางที่แตกต่างและหลากหลาย เขาจะพบกับอุปสรรคที่แสนท้าทายใดบ้าง และจะ ฝ่าฟันไปได้อย่างไร พบคำตอบได้ใน ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง ทั้ง 3 ตอน ได้แก่ EP.1 พิชิตอุปสรรคเส้นทางโหดแห่งสายน้ำและหุบเขา : ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS EP.2 ตาดูดาว เท้าย่ำทราย ออฟโรดยังไงให้โลกจำ : ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS และ EP3. UNSEEN เมืองไทย ลุยเกาะเดียวเหมือนเที่ยว 3 ประเทศ : ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS ซึ่ง ซีรีส์นี้ได้ผู้กำกับมือรางวัลระดับประเทศอย่าง คุณโต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล และทีมที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจถ่ายทอดความเป็นตัวจริงทุกเส้นทางผ่านภาพยนตร์สั้นซีรีส์เรื่องแรกของอีซูซุ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณโต้-วิรุนันท์ ชิตเดชะ ช่างภาพเจ้าของรางวัลคานส์ไลอ้อน ประเทศฝรั่งเศส ร่วมบันทึกภาพประทับใจทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลังการถ่ายทำ และความ Unseen ของแต่ละโลเคชั่นอันสวยงาม จัดแสดงเป็นอาร์ตแกลลอรี่ภายในบูธอีซูซุ

รับชมภาพยนตร์สั้น ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง ตอนแรกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 มีนาคม นี้ และติดตามตอนที่ 2 และ 3 ในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 8 เมษายน 2565 ตามลำดับ หรือรับชมทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้ที่ YouTube : Isuzu Thailand Official, Facebook : All-New Isuzu D-Max, Website : www.isuzumasterofallroads.com และ LINE : Isuzu Thailand: Isuzu Thailand Official

สำหรับทัพยนตรกรรมอีซูซุที่นำไปจัดแสดงในงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022” มีดังนี้ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ…ไร้ขีดจำกัด” (NEW! ISUZU D-MAX…INFINITE POTENTIAL” ขีดสุดแห่งพลัง ยอดยนตรกรรมแห่งสมรรถนะ ที่ถูกปรับแต่งให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่นและแตกต่างกันในแต่ละรุ่น สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่แห่งความสปอร์ตสุดหรู ยกระดับความพรีเมี่ยมสู่มาตรฐานใหม่ของรถปิกอัพระดับ TOP CLASS มาพร้อมกับสีเทาโอเพคใหม่! (Islay Gray Opaque) เทรนด์สีใหม่ของวงการยานยนต์โลก

“ใหม่! อีซูซุเอ็กซ์-ซีรี่ส์” (NEW! ISUZU X-SERIES) ยนตรกรรมดีไซน์เท่ แรงทะลุไมล์…เร้าใจสไตล์เอ็กซ์ (INFINITE X-LIFE) ออกตัวแรง เร่งแซงทันใจแต่คงความประหยัดน้ำมันในแบบฉบับอีซูซุ ด้วยเครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ Gen 2 รุ่น RZ4E-TC ให้กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 – 2,600 รอบ/นาที โดดเด่นสไตล์สปอร์ตด้วยกระจังหน้าแบบใหม่! Double Dimension ดีไซน์แบบทูโทนสีดำ Glossy Black ผสานสีแดงเข้ม Garnet Red มาพร้อมชุดแต่งดีไซน์สัญลักษณ์ X รอบคัน

“ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4” (NEW! ISUZU V-CROSS 4×4) พรีเมี่ยม สปอร์ตออฟโรด ที่มาพร้อมความแรงจัดเต็ม ขับสนุกเร้าใจของเครื่องยนต์ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เติมเต็มความเข้มสไตล์สปอร์ตทรงพลังในทุกมิติของรถด้วย ใหม่! กระจังหน้าแบบ Double Dimensions ดีไซน์แบบทูโทนสีเทาดำ และ Black Chrome ใหม่! Front Bumper Guard สีทูโทน พร้อมชุดแต่งสีเทาดำรอบคันที่กระจกมองข้าง ราวหลังคา มือจับประตู บันไดข้าง Fender Lip, Robust Extender เพิ่มความดุดัน ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์ใหม่! แบบ Robust Radius สี Matte Black พร้อมไฟท้ายดีไซน์โทนสีเข้ม ห้องโดยสารอารมณ์ใหม่ ผสานความเท่ สปอร์ต และหรูหรา ด้วยดีไซน์ High-Class & Sporty เน้นสีแบบทูโทน ดำ-น้ำตาล พร้อมออกแบบให้มิติห้องโดยสารกว้างขวาง โอ่อ่า แบบ Sharp Horizontal Layers คมเข้ม เล่นระดับกับแผงข้างประตู ที่เติมเต็มอารมณ์ด้วยวัสดุตกแต่งพรีเมี่ยม สี Brown Cafe และ Satin Silver เพิ่มความสปอร์ตหรู เหนือระดับไปอีกขั้น และจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตามหลัก Usability Design เน้นการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมระบบความบันเทิงสมบูรณ์แบบของ ISUZU Ultimate Entertainment

“ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” (ALL-NEW ISUZU MU-X…ORIGINALITY REDEFINED) ยอดยนตรกรรมอเนกประสงค์ระดับหรู ที่พร้อมขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสำเร็จใหม่! ที่คุณเท่านั้นเป็นผู้กำหนด ด้วยอัตลักษณ์แห่งดีไซน์ที่สะท้อนรสนิยมหรูหราระดับมาสเตอร์พีช ครบครันด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะการขับเคลื่อนที่เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกัน ด้วย ใหม่! Turn Assist with AEB ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา และ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) นวัตกรรมกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ทำหน้าที่เสมือนดวงตาอัจฉริยะ คอยตรวจจับเส้นถนน และวัตถุด้านหน้าแบบ Real Time ได้อย่างชัดเจน ขับสนุก เร้าใจ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์แห่งการขับขี่ ด้วยเครื่องยนต์ 3.0 Ddi Blue Power กำลังสูงสุด 190 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร และเครื่องยนต์ 1.9 Ddi Blue Power Gen 2 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร เทคโนโลยีแห่งขุมพลังอันเป็นเอกลักษณ์จาก ISUZU

นอกจากนี้ยังมีรถแต่งพิเศษเฉพาะรุ่น จำนวน 4 คัน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการโมดิฟายและตกแต่งรถให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร่วมโชว์ในงานนี้ ได้แก่ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ รุ่น Active สีขาวมุกโดโลไมท์ (Dolomite White Pearl) ยนตรกรรมอเนกประสงค์ระดับหรู ราคาคุ้มค่า ครบครันทุกประโยชน์การใช้งาน ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,119,000 บาท เสริมเอกลักษณ์ให้โดดเด่นสไตล์สปอร์ตของคนรุ่นใหม่ ด้วยฝากระโปรงหน้า Carbon Composite และชุดครอบกระจกมองข้างดีไซน์พิเศษ จาก Monza Factory ดุดัน สง่างามด้วยชุด ล้อแต่งจากแบรนด์ Rays รุ่น TE37 ขนาดใหญ่ 9×18 นิ้ว และยาง TOYO TIRES (ST-3) ขนาด 265/60R18 เสริมความสนุกในการขับขี่ทุกเส้นทางด้วยชุดช่วงล่าง Race Series จาก Explorer เร่งแรงแซงเหนือสปีดด้วยคันเร่งไฟฟ้า Alpha Tech รุ่น Spark 3 พร้อมกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้า Alpha Tech รุ่น Super Storm พร้อม Plug & Play รวมมูลค่าชุดแต่ง 274,790 บาท

“ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4” รุ่น 4 ประตู สีเทาโอเพคใหม่! (Islay Gray Opaque) พรีเมี่ยม สปอร์ตออฟโรด คันแกร่งตัวจริงที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นพิเศษ ชุด “ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” เสริมอุปกรณ์ตกแต่ง เพิ่มความดุดัน มีเอกลักษณ์ในระดับ TOP CLASS ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดแต่งจาก ARB อาทิ กันชน (Summit Bull Bar) ชุดกันกระแทกด้านข้าง (Side Rail) และบันไดข้าง (Side Step) ไฟสปอร์ตไลท์ Solis ขนาด 9 นิ้ว, ชุดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ มาพร้อมชุดช่วงล่างตัวท็อปสุด รุ่น BP-51 เติมเต็มฟังก์ชั่นสไตล์ออฟโรดด้วยชุดขอลากเรือด้านหลัง, ล้ออัลลอย Fuel รุ่น Warp ขนาด 9×17 นิ้ว คู่กับยาง TOYO TIRES (M/T) รหัส 265/70R17, ฟิล์มกรองแสง Lamina รอบคัน พร้อมสติ๊กเกอร์ดีไซน์พิเศษ “MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” รอบคัน รวมมูลค่าชุดแต่ง 347,300 บาท

“ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4” รุ่น 4 ประตู สีเทาโอเพคใหม่! (Islay Gray Opaque) พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษอีกหนึ่งสไตล์ ที่เป็นเพื่อนร่วมทางของคุณนิว-ชัยพล จูเลียน พูพาร์ต อีก 1 คัน ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ชุด “ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” โดยตกแต่งพิเศษสไตล์สปอร์ต กลมกลืนเข้ากับตัวรถ ด้วยชุดการ์ดกันกระแทกกันชนหน้า และกระจังหน้า ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED PIAA ขนาด 5 นิ้ว เสริมความแกร่งให้ช่วงล่างด้วยชุดช่วงล่างจาก OLD MAN EMU, ล้ออัลลอย KMC แบรนด์ยอดนิยมจากสหรัฐอเมริกา รุ่น KM535 ขอบขนาด 9×18 นิ้ว คู่กับยาง TOYOTIRES (R/T) ขนาด 265/60R18 เสริมมิติแห่งความเท่ด้วยชุดขาจับและคานขวางอเนกประสงค์, ชุดบันไดข้างออกแบบพิเศษ, ฟิล์มกรองแสง Lamina รอบคัน พร้อมสติ๊กเกอร์ดีไซน์พิเศษ “ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS” บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ที่คุณเท่านั้นเป็นผู้กำหนด รวมมูลค่าชุดแต่ง 140,300 บาท

“ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ” 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ (Isuzu Safety Car คันใหม่ล่าสุด) รถนำขบวนรถแข่งเข้าสู่สนามในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ “Isuzu One Make Race 2022” จี๊ดจ๊าดด้วยชุด Body Part รอบคัน สะดุดตากับสีนีออน เลมอน (Neon Lemon) ใหม่รอบคัน พร้อมสติ๊กเกอร์ดีไซน์ 1.9 Ddi Blue Power Gen 2 โฉบเฉี่ยวครบทุกมิติสปอร์ตด้วยชุดแต่งคาร์บอน พรีเมี่ยมครบชุด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้า, กระบะท้าย, สปอยเลอร์บนหลังคา และชุดกระจกมองข้าง จาก Akana Carbon ปรับแต่งช่วงล่างให้มีสมรรถนะเทียบเท่ารถแข่งด้วยชุดช่วงล่างจาก Hotbits ล้ออัลลอย PP Super Wheels รุ่น XT006RR ล้อคู่หน้าขนาด 9.5×18 นิ้ว ล้อคู่หลังขนาด 10.5 x18 นิ้ว มาพร้อมยางรถยนต์ TOYO TIRES (PROXES SPORT) ยางหน้าขนาด 245/45 R18 ยางหลังขนาด 275/40 R18, ดิสก์เบรก 4 ล้อ Run Stop แบบ 6 พ็อต ขนาด 355 มิลลิเมตร พร้อมเพิ่มขีดสุดแห่งสมรรถนะของความเร็วด้วยกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้า รุ่น Ultra Boost พร้อม Plug & Play จาก ECU Shop ติดตั้งชุดคลัชท์ BRC และท่อไอเสียจาก Nitto พร้อม Roll Cage, พวงมาลัยรถแข่งและเบาะรถแข่ง Sparco และเข็มขัดนิรภัย 6 จุด จาก HC Group รวมมูลค่าชุดแต่ง 344,400 บาท

นอกจากนี้อีซูซุยังได้เตรียมโปรโมชั่นชุดใหญ่ให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถสามารถเลือกสรรให้เหมาะได้ตามความต้องการ อาทิ “โปรจัดใหญ่ ให้เต็มแมคซ์” และ “โปรแรงทะลุไมค์” ที่เลือกผ่อนขั้นต่ำในอัตราเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท/เดือน* (ในรุ่นรถและรายละเอียดที่บริษัทฯ กำหนด) หรือทดลองขับฟรี 90 วัน ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสและทดลองขับยนตรกรรมคุณภาพระดับ พรีเมี่ยม ได้ที่บูธอีซูซุ ในงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” (Bangkok International Motor Show 2022) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน นี้ ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี