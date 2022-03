“แพร็กมาฯ – ฮิวแมนิก้า” ผนึกกำลังสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในวงการ HR เผยการบริหารคน ในยุค Metaverse

“แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป” (Pragma and Will Group) ประกาศเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนองค์กรและทรัพยากรบุคคล (Transformation Consulting Firm) พร้อมผนึกกำลัง “ฮิวแมนิก้า” (Humanica) ผู้ให้บริการด้าน HR โซลูชั่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ HR เต็มสูบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล และเผยเทรนด์ HR ที่กำลังเข้าสู่ยุค Metaverse

บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยประสบการณ์เวิลด์คลาส คุณภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยเกี่ยวกับบริษัทฯ ว่า “แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีสู่ Digital Transformation เพื่อยกระดับองค์กรให้เติบโต โดยมีทีมงานมากประสบการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกมายาวนานกว่า 15 ปี ช่วยให้องค์กรใหญ่ ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมถึง SMEs หรือแม้แต่ธุรกิจครอบครัวในหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

“เรามีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ และโดดเด่นในเรื่องการทำ execution ที่เน้นแผนการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเพื่อบรรลุสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งการเป็นบริษัทสัญชาติไทยของแพร็กมาฯ ทำให้สามารถ localization หรือนำเสนอโซลูชั่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรได้ตรงจุด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับธุรกิจในรูปแบบเก่า ๆ ให้ทันกับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

สำหรับ Pragma and Will Group นั้น เน้น 4 ธุรกิจหลักด้วยกัน คือ

Business Transformationการปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน และการนำพาธุรกิจครอบครัวสู่การยกระดับการบริหารจัดการ Strategy Execution and PMOการวางกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง BusinessOptimization & Expansion การขยายธุรกิจผ่านการควบรวม/ ซื้อกิจการ (Merger and Acquisition (M&A)) เพื่อหารายได้ใหม่ ๆ รวมถึงการตั้งธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจเดิม รวมทั้งการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ HR Technology and Transformationการใช้เทคโนโลยีบริหารทรัพยการบุคคล โดยใช้ Data Driven เพื่อกำหนดกลยุทธ์ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน

แพร็กมาฯ – ฮิวแมนิก้า ปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ HR คุณวันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ แพร็กมาฯ เป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลที่วางกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการให้ลูกค้า การมี Strategic Partner จะช่วยสร้างมูลค่าของทั้งสองบริษัท เราจึงร่วมมือกับฮิวแมนิก้า เพื่อนำ Technology Platform มาช่วยสร้างความสำเร็จสำหรับลูกค้าของทั้งสองบริษัท โดยในระยะแรก จะเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าของแพร็กมาฯ ก็สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของฮิวแมนิก้า เพื่อบริหารองค์กรตามแผนการที่วางไว้ ในขณะที่ลูกค้าฮิวแมนิก้าก็สามารถให้แพร็กมาฯ ช่วยออกแบบระบบการบริหารองค์กรและบุคลากรได้เช่นกัน”

คุณสุนทร เด่นธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า “สถานการณ์โควิดทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัวสู่ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันเร็วขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในองค์กร หากองค์กรใดที่มีคู่คิดในด้านกลยุทธ์ก็จะได้เปรียบ โดยฮิวแมนิก้าเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์ด้านการจัดการบุคลากร ในส่วนของแพร็กมาฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา วางแผน และระบบปฏิบัติการด้าน HR ดังนั้นการร่วมมือกันครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและอุตสาหกรรม HR ในภาพรวม ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ระบบนิเวศ (Ecosystem) สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยสามารถเสนอบริการในรูปแบบ end-to-end ให้กับลูกค้า และตอบโจทย์ในการช่วยเหลือลูกค้า หรือช่วยพนักงานของลูกค้าให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น”

“ผมเชื่อว่าการร่วมมือกันของทั้งสององค์กร จะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ HR ในอนาคต เนื่องจากจะเป็นการเชื่อมระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่มีมายาวนานของทั้ง 2 บริษัท โดยแผนในอนาคต เรายังมองว่าจะมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในเชิงเทคโนโลยีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น HR Tech หรือเครื่องมือ HR Analytic โดยจะมีการร่วมกันออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ครบถ้วน” คุณวันเฉลิม กล่าวเพิ่มเติม

เทรนด์การบริหารคนในยุค Metaverse

คุณภานุวัฒน์ จาก Pragma and Will Group ได้ให้ความเห็นว่า “การบริหารคนในยุคนี่จัดได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นยุคที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลายครั้งที่ประสบการณ์หรือ solution ที่เราเคยมีหรือใช้ได้ผลในอดีตไม่สามารถนำมาใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคโลกเสมือนที่รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างมาก (New way of work)

เกือบทุกองค์กรมีการพูดถึง Transformation โดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่อง Technology เป็นหลัก แต่ความท้าทายที่สำคัญคือการสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยงปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้านไว้ด้วยกัน

1.วัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายจากรูปแบบธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะองค์กรที่มีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (evolve business model) ในขณะที่รูปแบบธุรกิจเดิมยังต้องดำเนินต่อไป 2.การบริหารจัดการองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบเดิม ๆ ที่ไม่ยึดติดแค่โครงสร้างแบบปิรามิด หรือ Hierarchical เท่านั้น โครงสร้างแบบ Agile หรือ Project based หรือ โครงสร้างแบบ Platform ที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 3.คนที่เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดทั้งในเชิงความคิด ความต้องการ และทักษะความสามารถที่แตกต่าง เข้าด้วยกัน

และสุดท้าย 4 Technology ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่ม Productivity ให้องค์กร เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลได้จริงอย่างยั่งยืน โจทย์และความท้าทายที่สำคัญของ HR คือการเปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้เป็นผู้ออกแบบ solution (solution architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน”

ในขณะที่ คุณสุนทร จาก Humanica เผยว่า “เมื่อเราเริ่มเข้าสู่ยุค Metaverse องค์กรควรสร้างระบบ HR เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนไปสู่ Hybrid workplace ให้พนักงานสามารถยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน โดยพนักงานมีทางเลือกมากขึ้นไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียว ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทีมกับองค์กรลดลงตามไปด้วย ดังนั้นอาจจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีอย่าง AR หรือ VR เพื่อสร้างความใกล้ชิดของพนักงานในโลกเสมือน หรือแม้แต่การสร้างระบบการวัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศ รวมถึงกำหนดเกณฑ์การเติบโต และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน”

“สิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุค Metaverse คือ การสร้างทักษะ (Skill) ใหม่ ๆ ให้กับคนในองค์กร เพราะโลกเสมือนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันขององค์กรต่าง ๆ ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่จึงจำเป็นในการยกระดับทักษะของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขัน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร นอกเหนือจาก technical skill ต่าง ๆ ที่จำเป็นกับงานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและภายในทีม โดยองค์กรต้องบริหารความท้าทายในการทำ Virtual และ face-to-face ให้สมดุลกัน” คุณวันเฉลิม จาก Pragma and Will Group กล่าวเสริม