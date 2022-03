เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกภาคท่องเที่ยวต้อนรับซัมเมอร์ในแคมเปญ “Blooming Summer 2022”

ทุ่ม 200 ล้านบาท ประเดิมแคมเปญใหญ่ ฉลอง 40 ปี เริ่ม 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

สร้าง Tourism Multiplier ท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ ชูมหกรรมท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จที่สุดใจกลางเมือง ณ เซ็นทรัลเวิลด์

ตอกย้ำ แลนด์มาร์กซัมเมอร์ที่ดีที่สุดทุกแห่งทั่วประเทศ กับ 3 Design Curators ระดับโลก ปรางค์-วิภาลักษณ์, ปอม-ชาน ธัชมาพรรณ และสกุล อินทกุล เนรมิตทุกสาขาทั่วประเทศให้เป็นอาร์ตแกลเลอรี่สวนดอกไม้สุดตระการตา

สร้าง Summer inspiration ด้วยไฮไลท์อีเว้นท์สนุกครบกิน-เที่ยว-ช้อป-อัพรูปลงโซเชียล พร้อมโปรฯ บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ Cash back สูงสุด 40% หรือ ผ่อน 0% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่นผ่าน ‘ตลาดดอกไม้ชุมชน’ สร้าง Place for Better Community ส่งเสริม Local pride ย้ำความเป็น Place maker สร้างพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ รวม 36 สาขา เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ เป็น Tourism Multiplier ปลุกภาคท่องเที่ยวทั้งระบบ ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ ทุ่มงบ 200 ล้านบาท เปิดแคมเปญ ‘Blooming Summer 2022’ เบิกบานความสุข สนุกรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 2565 ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์กซัมเมอร์ดีที่สุดของทุกคน เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้กลายเป็นสวนดอกไม้สุดตระการตา จากผลงานของ 3 ศิลปินไทยชื่อดังระดับโลก ได้แก่ ปรางค์-วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์, ปอม-ชาน ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง และสกุล อินทกุล ที่นำอัตลักษณ์ความสวยงามของดอกไม้มาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์อาร์ตแกลเลอรีทั่วทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ รวมถึง การมอบประสบการณ์ Digital experience ร่วมกับ AIS 5G Present Blooming Verse Virtual Runway Show ครั้งแรกกับการชมแฟชั่นแบบ Front Row ในโลกเสมือนผ่าน VR Technology พลาดไม่ได้กับกิจกรรมความสนุก พร้อมโปรโมชั่นมากมาย และ พิเศษรับ Cash back จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 40% และลุ้นรางวัลที่พักสุดหรู รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท กับแคมเปญ “ช้อปแลกเที่ยว” ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยแคมเปญนี้ ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี, บัตรเครดิตทีเอ็มบี, บัตรเครดิตธนชาต, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด, ดอลฟิน วอล เล็ท, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Blooming Summer 2022 หนึ่งในแคมเปญยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีของเซ็นทรัลพัฒนาตลอดปี 2565 นี้ สร้าง Summer destination ที่ดีที่สุดของทุกแห่งทั่วประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบข้ามภูมิภาค (Cross-region) โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว สร้าง Tourism Multiplier ด้วยการจัดงาน มหกรรมงานท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จและใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง “Dream Vacation” ครั้งที่ 3 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ รวมโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำกว่า 100 แห่ง และแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว พร้อมเป็น Driving force ผลักดันเศรษฐกิจและช่วยขับเคลื่อน Tourism Ecosystem ที่สำคัญของประเทศ สอดรับกับมาตรการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเรามั่นใจว่าสถานการณ์ในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ภาพรวมเป็นไปในทิศทางบวก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว ที่ผู้คนจะเดินทางกลับบ้านใช้ชีวิตกับครอบครัว ออกไปเที่ยวและทานอาหารนอกบ้าน ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยคึกคัก สร้างเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะทำให้เกิดทราฟฟิคเพิ่มขึ้นกว่า 20%”

ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี้ เราชูกลยุทธ์การเป็น Experience Curator ใช้ความเชี่ยวชาญของเซ็นทรัลพัฒนาในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่า 1,000 งานต่อปี และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการสร้างคอมมูนิตี้ทั้ง Food, Family, Art และ Sport นำมาดีไซน์ Element ของแคมเปญให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย สร้าง Consumer engagement ผ่านกิจกรรมและความสนุกที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ซึ่งปัจุบันนี้เป็นยุคของการ Personalize experience เพราะไลฟ์สไตล์ของผู้คนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดที่อายุหรือเพศอีกต่อไป นอกจากนี้ เราได้เตรียมเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม ‘ตลาดดอกไม้ชุมชน’ สร้าง Place for Better Community with Local Flower market ในโซน Summer Market เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนส่งเสริม Local pride และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่น พร้อมกันนี้ เราได้เตรียมจัดงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ขานรับภาครัฐ ชูประเพณี วัฒนธรรม ชวนสรงน้ำพระเกจิชื่อดัง และทำบุญดิจิตอล” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว

Art Exhibition ทั่วศูนย์การค้ากับ 3 ศิลปินชาวไทยระดับโลก

สร้าง Blooming places จับมือ 3 ศิลปินไทยชื่อดัง เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็นสวนดอกไม้สุดตระการตา Centralworld โดย ปรางค์-วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์ ในคอนเซ็ปต์ The Blooming House กับ 4 จุดแลนด์มาร์ค ที่จะมาสร้างความแปลกใหม่ใจกลางกรุงเทพ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาทั่วประเทศ โดยปอม-ชาน ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ในคอนเซ็ปต์ FlowerVerse ผสมผสานระหว่างดอกไม้กับ โลกเสมือนจริง กลายเป็นดอกไม้สปีชี่ใหม่ เปิดโลกจินตนาการการซัมเมอร์, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ โดยนักจัดดอกไม้ระดับโลก สกุล อินทกุล ในคอนเซ็ปต์ The Vertical Lotus Ponds ดื่มด่ำศิลปะอัตลักษณ์ร่วมสมัย โดยการนำดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ Pure and positive energy เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาผสานในรูปแบบ Contemporary installation art

สัมผัสประสบการณ์หน้าร้อนที่แตกต่างกับ Blooming style

เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ช้อปสนุกกับสินค้าช่วง Summer กว่า 10,000 รายการ ตลอด 3 เดือน อาทิ Doi Tung, งานทรรศนารัตนโกสินทร์, HBD Market Palm Beach café, Sit ดาว Festival, Summer Pop Music Space พร้อมสินค้า Summer Collection ใหม่จากแบรนด์ดัง และ พลาดไม่ได้กับงาน Dream Vacation & Travel Fair มหกรรมงานท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ที่รวมโรงแรมชั้นนำกว่า 80 แห่งและแพ็คเกจท่องเที่ยวทั่วไทยไว้ในที่เดียวในราคาสุดพิเศษ เซ็นทรัล วิลเลจ ช้อปแบรนด์ดังในราคาเอ้าท์เลต พร้อมโปรฯ On-top ลดสูงสุด 90%, จุดถ่ายรูป Instagramable Summer Photo Landmark ในคอนเซ้ป The Vertical Lotus Ponds สระบัวในรูปแบบร่วมสมัย โดยนักจัดดอกไม้ระดับโลก สกุล อินทกุล คลายร้อนกับ SUMMER MARKET (ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลาดสุดชิลล์ที่รวมงานอาร์ต & คราฟ และฟู้ดทรัคมากมายพร้อมเสริ์ฟเมนูคลายร้อน กับดนตรีสดสุดชิลล์ ฟีลเหมือนเมืองนอก สนุก PLANTNIMAL PET & PLANTS WEEKEND MARKET พาสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเจอกัน และห้ามพลาด เปิดตัวสนามโกคาร์ทไฟฟ้าในเอาท์เล็ตแห่งแรกกับ GO-KART CARNIVAL, เซ็นทรัล เวสต์เกต Flower on the beach 23-29 มี.ค. ประติมากรรมคลื่นดอกไม้ยักษ์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันตก สูงกว่า 3 ชั้น พร้อมบรรยากาศหาดทราย ทะเล และมุมถ่ายรูป และตลาดไม้ดอกไม้ประดับ, เสน่ห์นนท์สงกรานต์ย้อนยุค 8-11 เม.ย. ช้อปของดีนนทบุรีกว่า 30 บูธ ร่วมจัดโดยหอการค้าจังหวัดนนท์ และ YEC นนท์ อลังการเจดีย์ทราย เจดีย์เอียงเอกลักษณ์ประจำจังหวัด เซ็นทรัล ภูเก็ต งานท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ Central Phuket Hotel Fair 2022 รวมโรงแรมระดับ 5 ดาวมากกว่า 50 โรงแรม เสริมทัพด้วย บริษัทยอร์ชนำเที่ยว สวนน้ำ คาบาเร่ต์โชว์ ครบจบในงานเดียว จัดหนักกับราคา ลดสูงสุด 70% เริ่ม 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 65 , ชมแฟชั่นโชว์สุดเก๋และนิทรรศการงานศิลป์จากผ้าพื้นเมืองของจังหวัด และการเล่าเรื่องราวของภูเก็ตผ่านภาพวาด, เสริมสิริมงคลในกิจกรรมสรงน้ำพระ สืบสานวัฒนธรรมไทย, เซ็นทรัล อยุธยา ครั้งแรกในอยุธยากับ Balloon Carnival งานแสดงบอลลูนยักษ์หลากหลายสีสัน แลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัด, Buala Festa จิบชา ดูบัว เนรมิตทุ่งดอกบัวเรืองแสงหลากสีสัน พร้อมจิบชายามบ่ายในบรรยากาศชิลๆ และเวิร์คช้อปเทียนหอมดอกบัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ The 1 Family, เซ็นทรัล บางนา จุดถ่ายรูปสุดชิคบนเกาะสวรรค์ในสไตล์ชนเผ่า ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำน้ำตกสุดอลังการ, เซ็นทรัล พระราม 2 เพลิดเพลินไปกับพันธุ์เกสรนานาๆ ชนิดพร้อมหมู่มวลผีเสื้อ และเซ็นทรัล ขอนแก่น Fashion week ตลอดสัปดาห์จากผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 18-24 เม.ย. 65

Immersive experience ครั้งแรก ‘Blooming Verse’ กับการชมแฟชั่นโชว์แบบ front row ในโลกเสมือนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

มอบประสบการณ์ Digital experience ผ่าน AIS 5G Present Blooming Verse Virtual Runway Show ครั้งแรกแบบFront Row กับแฟชั่นโชว์ในโลกเสมือนผ่าน VR Technology เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล บางนา และ VDO VERSION 35 สาขาทั่วประเทศ นำโดย กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, โยชิ รินรดา ธุระพันธ์, แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ เป็นต้น

Tourism Multiplier ชู Local Heroes เชื่อมวิถีชุมชน มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น

Blooming Culture – ผสานมนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น นำเสนอในรูปแบบร่วมสมัย ถ่ายทอดเป็นอีเว้นท์สุดเก๋ ในมิติ Contemporary Culture ฉลองครบรอบ 40 ปี ครั้งแรกของกาดดอยตุงที่ยกมาให้คนกรุงฯ ได้สัมผัสในงาน Doitung X CentralPattna พบกับดอกไม้นานาชนิด, น้องโต สัตว์นำโชคของชาวดอยสูง 3 เมตร ใน Theme ดอกไม้, เมนูหาทานยากและของหวานสุดพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ ไอศกรีมสายรุ้ง 7 สี 7 รสชาติ, ชาบูสไตล์อาข่า พร้อมด้วยเมนูคัดสรร อาทิ ไอศครีมวนิลา ข้าวปุก, สปาเกตตี้ รากชู ไก่ทอดมะแขว่น, ข้าวเหลืองเนื้อไก่ เป็นต้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ 13- 26 เม.ย. 65 ห้ามพลาด ปลุกสีสันแห่งความสนุกรับซัมเมอร์ในสไตล์ซิตี้ป๊อป ดึงเสน่ห์ 4 ภาค นำเสนอในมุมมองแบบร่วมสมัย ภาคอีสาน เซ็นทรัลอุบลราชธานี 19 – 27 มี.ค.65 “Summer City Pop” อีสานมักม่วน เดินชมสวนดอกไม้ เพื่อผลักดันและส่งเสริมความเป็นอีสานในมิติ Contemporary Culture ภาคเหนือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ 2 – 10 เม.ย.65 “Chiangmai Summer Blooming” สร้างประสบการณ์ใหม่ในวงการแฟชั่น กับ Digital Technology ตอกย้ำความเป็น Fashion Destination ที่จะมาพร้อมกับการสร้างสรรค์ Motion Graphic แบบ Dynamic Composition ดึงเอาจังหวะจากท่วงท่าร่ายรำแบบล้านนา ผสมผสานกับมนต์เสน่ห์แห่งดอกไม้ เรียงร้อยออกมาเป็นลวดลายกราฟฟิคที่งดงามแบบล้านนาร่วมสมัย ภาคใต้ เซ็นทรัล หาดใหญ่ 20 เม.ย.– 8 พ.ค.65 “Summer City Pop” ในมิติ Contemporary Culture ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำประสบการณ์ใหม่ สัมผัส ความสดใส สวยงามผ่านเรื่องราวของดอกไม้ ภาคตะวันออก เซ็นทรัล พัทยา 28 เม.ย.65 “SUMMER FULL BLOOM BIKINI FASHION SHOW” พร้อมเผยทุกเอกลักษณ์แห่งเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สวยงามที่สุดติดอันดับโลก ผสมผสานความงดงามของชายหาด ท้องทะเล และดอกไม้ที่เบ่งบาน ในฤดูร้อน และฉลองเทศกาลสงกรานต์รับปีใหม่ไทย สรงน้ำพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และทำบุญดิจิตอล รับความเป็นสิริมงคล

โปรโมชั่นเด็ดรับซัมเมอร์ สำหรับสมาชิกเดอะวัน รับสิทธิพิเศษมากมาย

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40% หรือ ผ่อน 0% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ โปรฯ พิเศษ สายแฟชั่น เมื่อช้อป แบรนด์ที่ร่วมรายการครบ 4,000 บาท รับ e-coupon มูลค่า 400 บาท โปรฯ Dining รับส่วนลด 80 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่าน Foodpanda และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยขั้นต่ำ 200.- ขึ้นไป คอหนัง รับโปรฯ ดูหนังฟรี กับ Major Cineplex และ SF Cinema เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนต์กำหนด พิเศษ ช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการ สะสมแลกคะแนนเดอะวัน 1,000 คะแนน รับส่วนลด 100 บาทที่หน้าร้านค้าทันที สำหรับ Top spenders – แจกรวม 4,000,000 คะแนนเดอะวัน โดย 40 Top spenders แรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสม 1,200,000.- ขึ้นไปตลอดแคมเปญ รับฟรี คะแนนเดอะวัน 100,000 คะแนน จำนวนรวม 40 รางวัล และรับสิทธิ์เป็น The 1 Exclusive, โปรฯ สวยรับซัมเมอร์ เมื่อมียอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป กับบิวตี้คลินิกกว่า 30 แบรนด์ดัง ที่ร่วมแคมเปญ The Unlimited Beauty – Blooming Beauty รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท ตลอดแคมเปญ ตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 และ Top Spenders 10 ท่านแรกที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิรับบิว ตี้แพ็กเกจมูลค่า 40,000 บาทฟรี และรับสิทธิ์เป็น The 1 Exclusive พิเศษ! เพียงใส่เสื้อลายดอกมากินหรือช้อป ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขาที่ร่วมรายการ รับฟรี VITMORES+ 1 ขวด ลงทะเบียนรับสิทธิประโยนช์ต่างๆ ได้ที่ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า และทุกการช้อปมีสิทธิลุ้น! กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับกิจกรรม #ช้อปแลกเที่ยว ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน ที่พักระดับ 5 ดาว และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ร่วมลุ้นได้ตั้งแต่ 11 มี.ค.65 – 15 เม.ย. 65 เท่านั้น

เซ็นทรัลพัฒนา สะท้อนวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ตอกย้ำความเป็น Place maker ที่ต้องการให้พื้นที่ของเราเป็นมากกว่าการเป็นศูนย์การค้า แต่เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความหมายและเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง