มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ และ บี.กริม จัดการแสดงคอนเสิร์ต รายการ “Opera & Broadway Evening” เชิญ 2 ศิลปินชั้นนำ ขับร้องเพลงจากละครเพลงระดับโลกกับวง RBSO

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ บี.กริม จัดแสดงคอนเสิร์ต รายการ “Opera & Broadway Evening” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อยกระดับวงดนตรีรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีระดับเวิลด์คลาส เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ วง RBSO นำบทเพลงเพลงร้องจากอุปรากรที่ได้รับความนิยม และบทเพลงร้องจากละครเพลงที่ได้รับความนิยมตลอดการ ขับร้องโดยนักร้องหน้าใหม่ที่มีคุณภาพเสียงที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด เป็นอีกมิติหนึ่งของ RBSO

การแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น ผู้เข้าชมทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิและแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส ต่อเจ้าหน้าที่, ผู้เข้าชมทุกคนต้องสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนไทยชนะ, ผู้เข้าชมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการชมการแสดง โดยมีการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล และระยะห่างระหว่างผู้ชมและผู้แสดง, ผู้เข้าชมสามารถทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทั่วบริเวณโรงละคร ฯลฯ

สำหรับคอนเสิร์ตรายการ “Opera & Broadway Evening” เป็นการบรรเลงบทเพลงจากละครเพลงชื่อดังระดับโลก Phantom of the opera, Les Misérable และ Pippin โดยนักร้องรับเชิญ “วิน” วศิน พรพงศา แชมป์รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ยกกำลัง3 กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา ดุริยางคศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และ “ลูกปลา” อารียา โรจนดิษฐ์ เยาวชนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Opera Siam ASEAN International Singing Competition ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา Voice Performance ณ ห้อง AUA Auditorium อาคาร AUA ถนนราชดำริ เวลา 19.30 น. ร่วมขับร้องเพลงกับวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) โดยความสนับสนุนของ บี.กริม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เมืองไทยประกันภัย, บมจ.กรุงเทพ ดุสิตเวชการ (BDMS), กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์,), ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และมูลนิธิ เอสซีจี

บทเพลงที่นำมาบรรเลงครั้งนี้ ประกอบด้วยเพลง Phantom of the opera, Think of me, Music of the night และ All I ask of you จาก Phantom of the opera เพลง On my own จาก Les Misérable และเพลง Corner of the sky จาก Pippin พร้อมฟังการบรรเลงเพลงในช่วงพักครึ่งกับเพลง Barcarolle “Belle nuit, ô nuit d’amour”, Lascia ch’io pianga, Lippen Schweigen, O mio babbino caro, Somewhere จาก West side story และ Brindisi แต่ละบทเพลงมีความคลาสสิค มีสีสัน และไพเราะจับใจ ท้าทายฝีมือทั้งนักร้องรับเชิญ ผู้อำนวยเพลง และวงออร์เคสตร้าที่ร่วมบรรเลง พลาดไม่ได้กับการแสดงในครั้งนี้ กำหนดแสดงในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 19.30 น. ณ ห้อง AUA Auditorium อาคาร AUA ถนนราชดำริ

“วิน” วศิน พรพงศา แชมป์รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ยกกำลัง3 หนุ่มเสียงทรงพลัง จาก จ.สมุทรสาคร มีดีกรีปริญญาด้านการขับร้องคลาสสิค จาก Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ขับร้องแจ๊ส ดุริยางคศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของเขาเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นหนึ่งในผู้ผ่านเข้ารอบ Semi-finals (Top7) ในรายการ The X-Factor Thailand มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับนักดนตรีระดับโลก อาทิ Roger Vignoles และ Masaaki Suzuki และได้ปรากฏตัวบนเวทีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ สถานทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์, Brown Sugar Jazz Boutique, Emquatier, Aliwal Arts Centre และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

นอกจากด้านการร้องเพลงแล้ว เขายังมีประสบการณ์ทางด้านการแต่งเพลงและการแสดงละครเวที โดยได้แสดงผลงานทั้งในประเทศไทย, สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ในการสอนร้องเพลงจากสถาบันต่างๆ มาหลายปี โดยสามารถสอนนักเรียนได้ทั้งแบบร้องเดี่ยวและการร้องประสานเสียง รวมทั้งสอนการใช้เสียงภาษาต่างๆ สำหรับนักร้องและนักแสดงละครเวที

“ลูกปลา” อารียา โรจนดิษฐ์ มีความรักในการร้องเพลงมาตั้งแต่เยาว์วัย เธอจึงได้รับการส่งเสริมจากคุณพ่อคุณแม่ให้เริ่มศึกษาด้านการร้องเพลงและดนตรีในระดับมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป เอก คีตศิลป์สากล (ขับร้องสากล) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้เธอเห็นเป้าหมายทางดนตรีของตนเองชัดเจนขึ้น และตัดสินใจที่จะเลือกเดินในเส้นทางนี้อย่างจริงจัง จึงได้เริ่มศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา Voice Performance กับอาจารย์กิตตินันท์ ชินสำราญ และเมื่อจบการศึกษา เธอได้รับโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษในปัจจุบัน

เธอได้สร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจไว้มากมาย อาทิเช่น ได้เป็น Finalist ของรายการประกวดร้องเพลงอย่าง “The Voice Thailand2018” ที่ผ่านมานี้ เธอได้ผ่านการคัดเลือกใน RSU Concerto ทั้งสามปีซ้อน และนอกจากนั้นเธอยังมีผลงานทางด้านการแสดงโดยได้รับบทนำจากละครเวทีและอุปรากรเรื่องต่างๆ เช่น เรยา เดอะมิวสิคัล, อุปรากร Le nozze di Figaro และ The Magic flute ของโมสาร์ท ในบท Marcellina และ Papagena ตามลำดับ และร่วมแสดงในอุปรากร และ การแสดงคอนเสิร์ตของ Opera Siam และ Siam Sinfonietta อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เธอเป็นเยาวชนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Opera Siam ASEAN International Singing Competitio