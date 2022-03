Bitkub Blockchain Technology ประกาศเคลื่อนทัพครั้งใหญ่ Bitkub Chain The NEXT Chapter

กรุงเทพมหานคร, 29 มีนาคม 2565 – บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ Erawan Hard Fork ที่จะยกระดับประสิทธิภาพของบล็อกเชนขึ้นไปอีกขั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายบล็อกเชนระดับโลกในอนาคต

เริ่มด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนและการเกิดขึ้นของ Bitkub Chain จากจุดเริ่มต้น สู่อนาคต ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนของประเทศไทย พร้อมทั้งมุมมองธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดย นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

“เทคโนโลยีได้เข้ามาปลดล็อกอะไรหลาย ๆ อย่างให้กับเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของเรา อย่างแรกเลยคืออินเทอร์เน็ต ที่ได้เข้ามาปลดล็อก Free Flow of Data ทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้เศรษฐกิจบนโลกดิจิทัลมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตอันใกล้นี้เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากการมาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Internet from the sky ที่จะเป็นการยิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมาจากดาวเทียม ทำให้พื้นที่ทุรกันดารสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังเข้ามาปลดล็อก Free Flow of Capital ทำให้เม็ดเงินในเศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลาง ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือ Micro Entrepreneurship มากขึ้น ซึ่งทางกลุ่ม Bitkub กำลังพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อมาสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีได้”

ตามด้วยการเปิดตัวเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมกันเป็น Node Validator ของ Bitkub Chain ภายหลังจากเสร็จสิ้น Erawan Hard Fork ที่มีการอัพเกรดจำนวน Node Validator จาก 11 Node เป็น 21 Node ซึ่งประกอบด้วยบริษัทและเครือข่ายธุรกิจชั้นนำ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน), บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ทีพีซีเอ็กซ์ จำกัด, บริษัท อินสเปค จำกัด,ไดมอนด์ ไฟแนนซ์, บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มัลติพลาย เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท สมาร์ทคอนแทรค บล็อกเชน สตูดิโอ, บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จํากัด, บริษัท เก็ทลิงส์ จำกัด, บริษัท เอ บี เอ็กซ์ จำกัด, บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค, บริษัท ฟิน สเตเบิ้ล จำกัด, บริษัท ชินเอ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ดิ๊ก ดิ๊ก จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท อาชว์ 2021 (ประเทศไทย) จำกัด

ตามด้วยการนำเสนอข้อมูลสำคัญของ Bitkub Chain ที่กำลังจะมีอายุครบ 1 ปีในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้ รวมทั้งการพัฒนา Bitkub Chain ที่จะสามารถรองรับการใช้งานได้สูงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด และการพัฒนาในด้านเทคนิคต่าง ๆ พร้อมเปิดตัวเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในการนำไปใช้งานและสร้างโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่จะยกระดับ การพัฒนาโปรเจกต์บน Bitkub Chain ไปอีกขั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบล็อกเชนระดับสากล โดย นายสำเร็จ วจนะเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพต่อผู้ใช้งาน พร้อมยกระดับ Bitkub Chain ให้ก้าวไปสู่การใช้งานระดับโลก รวมทั้ง Ecosystem ที่จะสนับสนุนให้ Bitkub Chain กลายเป็นบล็อคเชนที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย โดย Bitkub NEXT จะเปรียบเสมือนประตูเชื่อมผู้ใช้งานระหว่างโลกความจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน“

นายสำเร็จ วจนะเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า “การร่วมมือกับ Node Validator ทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Bitkub Chain เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้เราเชื่อว่าโลกดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตผู้คนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยยกระดับ Bitkub Chain ไปอีกหนึ่งขั้น พร้อม Ecosystem และฟังก์ชันที่จะอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยการเปิดตัวครั้งนี้ เรามุ่งหวังว่า Bitkub Chain และ Node Validator จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันให้ก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง”

ในลำดับต่อมา นายรฐนนท์ พลานนท์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าตื่นเต้นของฟังก์ชันใหม่ ในโปรเจกต์ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Bitkub Chain อย่าง Bitkub NEXT และ Bitkub NFT ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดเผยข้อมูลของโปรเจกต์ใหม่ชิ้นสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าถึงและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับกิจกรรมบนโลกดิจิทัลได้อย่างมหัศจรรย์

ภายในงานยังมีการเชิญผู้พัฒนาโปรเจกต์ต่าง ๆ ใน Ecosystem ของ Bitkub Chain ขึ้นมาร่วมพูดคุยพร้อมอัพเดทข้อมูลการพัฒนาโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่กำลังจะเปิดใช้งานจริงในเร็ว ๆ นี้ โดยกลุ่มโปรเจกต์ DeFi ได้รับเกียรติจาก นายธนากร ก้าโหรด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด, นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) และนายทศพร สังข์บูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี จากบริษัท Loremboard ในส่วนของกลุ่มโปรเจกต์ GameFi ได้รับเกียรติจาก นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กซ์เท็นอินเตอร์แอคทีพจำกัด, นายชัชวาลย์ สุริยะยรรยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกม Dice Kingdom และ ABX และ นายพิชญ ศรีฟ้า ผู้ก่อตั้งบริษัท Varisoft และกลุ่มโปรเจกต์ NFT ได้รับเกียรติจาก นายชุมพล วงศ์มติกุล เจ้าของเพจ BitToon, นายสินิทธ์ อาจหาญวงศ์ CEO & Co-Founder บริษัท Shin-A, นายพลัฏฐ์ ประวีร์ชานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ตและรถครอบครัว บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และ นายสุรศักดิ์ วินิจ Chief Talent Officer บริษัทแอมป์เวิร์ส ดิจิทัล จำกัด และ นายเจดิอาโน่ Co-Founder บริษัท YSTS Fam

และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ กับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ของโปรเจกต์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการอย่าง Bitkub Metaverse จัดเต็มทั้งคลิปตัวอย่าง Metaverse และรายละเอียดที่เน้นการใช้งานจริงผ่านกิจกรรมของเครือข่ายพันธมิตรของ Bitkub ซึ่งภายในงานยังเปิดให้แขกได้ลองเข้าสู่โลก Bitkub Metaverse เป็นครั้งแรกก่อนใคร อีกด้วย โดยมี นายสุภณวิช สมสมาน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านครีเอทีฟ บริษัท The Monk Studio และ น.ส.สกลวัลย์ นิมมล นักพัฒนาธุรกิจ จาก The Monk Studio เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในครั้งนี้

ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสรุป Roadmap การพัฒนา Bitkub Chain และโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งท้ายด้วยภาพของ Ecosystem ที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ของ Bitkub Chain

ปิดงานด้วยกิจกรรม NFT Airdrop ที่ทุกคนรอคอย โดยในครั้งนี้ทั้งผู้ชมในงานและผู้ชมถ่ายทอดสดผ่านเพจ Bitkub Chain Official ได้ร่วมสนุกกับการสแกนรับ Airdrop NFT กว่า 15,000 ชิ้น ด้วยกระเป๋า Bitkub NEXT ที่มีรางวัลสูงสุดเป็นเหรียญ KUB 20 เหรียญ รวมทั้ง NFT คอลเล็กชันพิเศษของงาน ที่สามารถเก็บสะสมไว้เป็น NFT ที่ระลึกชิ้นประวัติศาสตร์อีกด้วย

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ Bitkub Chain ได้ที่

Website:https://www.bitkubchain.com/

Facebook:https://www.facebook.com/bitkubchainofficial

Twitter : https://twitter.com/bitkubchain

Discord : ​​https://discord.gg/WkJ6j279

Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

#BitkubChain #BitkubBlockchainTechnology #ErawanHardfork #TheNextChapter