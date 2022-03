เดอะ ปาร์ค จับมือ เดอะ ทราเวล สโตร์ จัดงาน Summer Explorer 2022 ชวนช็อปอุปกรณ์การเดินทางและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แบรนด์ดังจากทั่วโลก จัดเต็มลดสูงสุด 80% ต้อนรับฤดูท่องเที่ยวหน้าร้อนนี้

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสแห่งใหม่ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” จับมือกับ เดอะ ทราเวล สโตร์ (The Travel Store) แหล่งรวมผลิตภัณฑ์กระเป๋า อุปกรณ์การเดินทางและสินค้าไลฟ์สไตล์มากมายจากทุกมุมโลก จัดงาน Summer Explorer 2022 มหกรรมรวมสินค้าไอเท็มเด็ดจากกว่า 20 แบรนด์ รวมพลังลดสูง 80% อาทิ Victorinox, Paul Smith, Calvin Klein, Atmos ,Polo World, Timbuk2, JanSport, Guess, Manhattan Portage, National Geographic และอีกมากมาย ยกทัพสินค้าต้อนรับซัมเมอร์ ทั้งกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าแบ็คแพ็ค ชุดเดินป่า กระติกน้ำ รองเท้าผ้าใบแบรนด์ดังรุ่นลิมิเต็ดจาก Nike และ Adidas และอื่น ๆ อีกมากมาย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมการท่องเที่ยวและใช้ชีวิตแบบรักษ์โลกและยั่งยืน (Sustainable Travel and Living) อย่างมีสไตล์พร้อมช่วยลดโลกร้อน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาสบายกระเป๋า ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวหน้าร้อนนี้

พิเศษสุด ๆ กับโปรโมชั่นสุดเร้าใจ อาทิ Mystery Box ที่มาในรูปแบบพิเศษ กระเป๋าเดินทาง ที่บรรจุกระเป๋าและแอกเซสซอรีในการเดินทางแบรนด์ดังมากมาย ราคาเพียง 2,990 บาท ที่ให้สินค้ารวมมูลค่าสูงสุดถึง 12,000 บาท และ Premium Mystery Box ราคาเพียง 9,990 บาท ที่ให้สินค้ารวมมูลค่าสูงสุดถึง 60,000 บาท โปรโมชั่นกระเป๋า ONE PRICE ราคาเริ่มต้นเพียง 390 บาท นอกจากนี้ ยังมีรองเท้าแบรนด์ดังรุ่นลิมิเต็ดมากมายจาก Atmos ลดสูงสุด 70% และกระเป๋าแบรนด์ดังอย่าง Hellolulu และ Guess มอบลดสูงสุดถึง 80% ที่จัดขึ้นพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

ช็อปแบบจุใจ กับโปรโมชั่นแบบอัดแน่นสุดคุ้มกับสินค้าแบรนด์ดัง คุณภาพเยี่ยมที่คัดเลือกมาแล้วว่าใช่เลยสำหรับซัมเมอร์นี้ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของเดอะ ปาร์ค ป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด ในงาน Summer Explorer 2022 ที่ เดอะ ปาร์คไลฟ์ ชั้น 2 บริเวณ Event Hall โครงการเดอะ ปาร์ค ติด MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.theparq.com/highlights/events หรือ Facebook: The PARQ หรือ Line OA : https://lin.ee/oLkalMD