โลตัสสุดล้ำ! เปิดมิติใหม่ห้างค้าปลีก แจก NFT Generative Art ฉลองระบบสมาชิกใหม่ ‘มายโลตัส’ บน Lotus’s SMART App

เมื่อเทรนด์ช้อปปิ้งออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โลตัส (Lotus’s) ผู้นำธุรกิจค้าปลีก จึงเอาใจขาช้อปออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Lotus’s SMART App ที่มีระบบสมาชิกรีวอร์ดโปรแกรมรูปแบบใหม่ ‘มายโลตัส’ (My Lotus’s) ให้ทุกการช้อปสามารถสะสมคะแนนได้ง่ายขึ้น คุ้มขึ้น พร้อมสร้างสีสันวงการค้าปลีกเป็นรายแรก! ด้วยการมอบ My Lotus’s NFT Generative Arts ทรัพย์สินดิจิทัลที่สามารถสร้างมูลค่าได้ในอนาคต ให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกโลตัส ฟรี! 1,500 ชิ้น ไม่ซ้ำใคร จากผลงานการสร้างสรรค์สุดพิเศษโดย Taitern (ไตเติ้ล) ศิลปิน NFT ชั้นนำของไทย

นางวรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โลตัส กล่าวว่า เพื่อเฉลิมฉลองที่โลตัสได้เปิดตัว รีวอร์ดโปรแกรมใหม่ “มายโลตัส (My Lotus’s)” ระบบสมาชิกรูปแบบใหม่ที่ง่ายขึ้น ทันใจขึ้น คุ้มขึ้น และได้สิทธิพิเศษที่รู้ใจกว่าเดิม ใน Lotus’s SMART App เราจึงขอมอบ My Lotus’s NFT Generative Arts ชิ้นงานศิลปะที่เป็นทรัพย์สินดิจิทัลที่สามารถสร้างมูลค่าได้ในอนาคต ให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกโลตัส เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ดาวน์โหลด Lotus’s SMART App แอปพลิเคชันที่รวมทั้งโลตัสมาให้ครบ สมาร์ทจบในแอปเดียว โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิกโลตัสทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับ My Lotus’s NFT Arts จำนวน 1,500 ชิ้นที่ร่วมออกแบบมาพิเศษไม่ซ้ำใครได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลด Lotus’s SMART App และเข้าไปเก็บ Ticket Code เพื่อรับ My Lotus’s NFT ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายนนี้ และหากท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกโลตัส ก็สามารถสมัครสมาชิกได้ในแอปพลิชัน Lotus’s และเข้ารับ My Lotus’s NFT Arts ได้เช่นกัน

ร่วมกิจกรรมรับ My Lotus’s NFT Generative Arts ได้ง่ายๆ เพียง

ดาวน์โหลด Lotus’s SMART App (App Store และ Play Store ค้นหา: Lotus’s) พร้อมลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก My Lotus’s เตรียมตัวรอเก็บ Ticket Code

เริ่มเก็บ Ticket Code ได้บน Lotus’s SMART App ในเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 (แจกวันละ 50 Ticket Code ผู้ที่กดรับ Ticket Code ก่อน ได้รับสิทธิก่อน)

ลูกค้าสมาชิก My Lotus’s สามารถนำ Ticket Code ไปแลก NFT Art ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-15 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.mylotussnft.com เพียงนำโค้ดจากการเก็บ Ticket Codeมาแลกรับตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ โดยสามารถสะสม NFT ได้สูงสุด 3 ชิ้น ตลอดแคมเปญ

“โลตัสมุ่งมั่นที่จะสร้างสีสันและมอบประสบการณ์แบบสมาร์ท ตามแนวคิด SMART Shopping ของโลตัส ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต จึงจัดกิจกรรม My Lotus’s NFT Generative Arts ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการฉลองระบบสมาชิกใหม่ My Lotus’s แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนศิลปิน NFT สร้างโอกาสสู่ตลาดงานศิลปะดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแส และได้รับความสนใจในโลกยุคใหม่นี้ด้วย” ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โลตัส เผย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mylotussnft.com

นอกจากสมาชิกมายโลตัสจะได้ของขวัญสุดล้ำในโลกดิจิทัล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกแห่งวงการค้าปลีกแล้ว ยังได้ความคุ้มค่าจากการสะสมคะแนนที่ง่าย ทันใจ คุ้ม และตรงใจกว่าเดิมอีกด้วย

เมื่อใช้จ่ายที่โลตัส ทุก 100 บาท สมาชิกจะได้รับ 1 โลตัสคอยน์ มีค่าเท่ากับ 1 บาท ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้เป็นส่วนลดได้ทันที ทั้งในสาขาและในแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องรอการส่งสเตทเมนท์รายเดือนหรือคูปองอีกต่อไป

นอกจากนี้ยังเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าแลก 50 โลตัสคอยน์ เป็นคูปองเงินสด 100 บาท ได้ 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อเป็นส่วนลดพิเศษในการช้อปปิ้ง พร้อมคูปองเงินสด ส่วนลด ดีลรู้ใจที่มาจากการประมวลผลของ AI ตรงใจลูกค้าแต่ละรายอีกกว่า 200 รายการ