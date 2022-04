เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณคนไทยสำหรับการสนับสนุนอย่างท่วมท้น ในงาน มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 พร้อมมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านยนตรกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต

กรุงเทพฯ – 5 เมษายน 2565 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยสำหรับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากการจัดแสดงทัพรถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำและนวัตกรรมล้ำสมัย ภายใต้แนวคิด “Leading the Future” รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้ทำความรู้จักผลิตภัณฑ์รถยนต์และบริการของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ มากขึ้น ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ซึ่งตลอดระยะเวลา 14 วันของการจัดงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ อย่างคับคั่ง โดยมียอดดาวน์โหลด GWM Fun App เพื่อร่วมกิจกรรมภายในบูธถึง 3,226 คน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้สนใจทดลองขับรถยนต์ xEV ทั้ง 3 รุ่น (All New HAVAL H6 Hybrid SUV, All New HAVL JOLION Hybrid SVU และ ORA Good Cat) รวมทั้งสิ้น 1,261 ครั้ง พร้อมตอกย้ำความร้อนแรงด้วยการกวาดยอดจองไปได้กว่า 1,520 คันจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดเพียง 3 รุ่น ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน GWM แอปพลิเคชัน ยังดึงดูดผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นถึง 21,423 คน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานแพลทฟอร์มอัจฉริยะของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่าน GWM แอปพลิเคชันนี้กว่า 80,129 คน สะท้อนความสำเร็จของการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคภายใต้การดำเนินกิจการในแบบ Online to Offline ของบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลกที่มุ่งก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทยอย่างแท้จริง

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ปลุกกระแสยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งแต่วันแรกของงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ด้วยการเผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสุดไฮเทคส่งตรงจากประเทศจีนให้คนไทยได้ยลโฉมก่อนใครถึง 2 รุ่น ได้แก่ “TANK 300 HEV Concept Car” เอสยูวีออฟโรดสไตล์โมเดิร์นขวัญใจขาลุยจากแบรนด์ TANK และ “ORA Good Cat GT” เจ้าเหมียวไฟฟ้าจากแบรนด์ ORA ที่มาพร้อมรูปลักษณ์แนวสปอร์ต ร่วมด้วย All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ที่กลับมาโชว์ตัวอีกครั้งหลังจากเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยขบวนทัพรถยนต์ไฟฟ้าอีก 3 รุ่น ซึ่งล้วนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริโภคมาตลอดตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคอมแพคเอสยูวียอดนิยมที่ครองตำแหน่งผู้นำในเซ็กเมนต์อย่างต่อเนื่อง All New HAVAL H6 Hybrid SUV เจ้าสิงโตอารมณ์ดี All New HAVAL JOLION Hybrid SUV และรถยนต์ไฟฟ้า 100% ขวัญใจมหาชน ORA Good Cat ที่มาพร้อมราคาใหม่โดนใจกว่าเดิมจากการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพสามิตเพื่อร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในเฟสแรก ส่งผลให้ ORA Good Cat มียอดจองภายในงานถึง 1,136 คัน และมียอดจองจาก GWM Store ทั่วประเทศอีก 774 คัน รวมยอดจองทั้งสิ้น 1,910 คันภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์

ไม่เพียงเท่านี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังยกทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต อาทิ GWM LEMON Hybrid DHT Technology และ GWM LEMON E มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายที่จัดให้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ส่งผลให้บูธ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีลูกค้าและผู้บริโภคเข้ามาเยี่ยมชมบูธเพื่อสอบถามข้อมูล ลงทะเบียนทดลองขับ และสั่งจองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสองสัปดาห์ของการจัดงาน โดยมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GWM Fun เพื่อร่วมกิจกรรมภายในบูธถึง 3,226 คน สะท้อนถึงความสำเร็จอีกก้าวของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าสู่ผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ของไทย

ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่เข้าเยี่ยมชมบูธอย่างล้นหลาม ขณะเดียวกัน GWM แอปพลิเคชัน ช่องทางที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของการดำเนินกิจกรรมของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ถูกดาวน์โหลดโดยผู้ใช้มากถึง 21,423 คน ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานใน GWM แอปพลิเคชันในปัจจุบันทะยานขึ้นเป็น 80,129 คน ไม่เพียงเท่านี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองขับรถยนต์ 3 รุ่นยอดนิยมได้ที่งาน โดยมียอดการทดลองขับรวมทั้งสิ้น 1,261 ครั้ง โดยเจ้าเหมียวไฟฟ้า ORA Good Cat มีผู้สนใจทดลองขับมากที่สุด อยู่ที่ 777 ครั้ง ตามมาด้วย All New HAVAL H6 Hybrid SUV ที่ 263 ครั้ง และ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV อีก 221 ครั้ง ที่สำคัญ ตลอดการจัดงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้สร้างยอดจองรถยนต์รวมทั้งสิ้นกว่า 1,520 คัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์รถยนต์น้องใหม่นี้ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยได้เพียง 1 ปี และมีผลิตภัณฑ์เพียง 3 รุ่น ในประเทศไทย

นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เข้าเยี่ยมชมบูธจำนวน 1,951 คน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงออกแบบการส่งมอบประสบการณ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดียิ่งขึ้น และพบว่ากลุ่มคนที่ให้ความสนใจในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26-45 ปี ในหลากหลายอาชีพ ทั้งพนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ แพทย์ และนิสิตนักศึกษา โดยส่วนใหญ่มองหารถยนต์ที่มีราคาตั้งแต่ 800,000 – 1,000,000 บาท ตามมาด้วยรถยนต์ในระดับราคา 1,000,000 – 1,200,000 บาท โดยส่วนใหญ่ต้องการมองหารถยนต์คันใหม่เพื่อมาทดแทนคันเดิม และซื้อเพิ่มเข้ามาในครอบครัว มากกว่ามาซื้อเป็นรถยนต์คันแรก โดยผลสำรวจพบว่ารถยนต์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดสามอันดับคือ ORA Good Cat ที่ 23% ตามมาติดๆ ในสัดส่วนเท่ากันที่ 20% คือ All New HAVAL H6 Hybrid SUV และ ORA Good Cat GT

ผลสำรวจยังพบว่าผู้บริโภคที่สนใจซื้อเจ้าเหมียวไฟฟ้า 100% ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT เพราะเทคโนโลยีและสมรรถนะของรถ รูปลักษณ์สะดุดตา และมีการปรับราคาใหม่ที่ดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ขณะที่ผู้บริโภคให้ความสนใจซื้อ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV เพราะรูปลักษ์ภายนอกที่โดดเด่น ไฟหน้า LED อีกทั้งยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ ความสะดวกสบายในการขึ้นลง และมีการออกแบบภายในที่สวยงาม ทั้งนี้ รถยนต์ที่ผู้บริโภครู้สึกประทับใจมากที่สุดหลังจากได้มาสัมผัสคันจริงภายในงานคือ ORA Good Cat ที่ 26% ORA Good Cat GT ที่ 20% และ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ที่ 18% ตามลำดับ

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้มีโอกาสนำทัพรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะมาจัดแสดงให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกครั้งภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ โดยในครั้งนี้ เราได้เนรมิตพื้นที่ในการจัดแสดงรถยนต์ภายใต้ธีม “Leading the Future” ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราสู่การเป็นผู้นำด้านยนตรกรรมแห่งอนาคตเท่านั้น แต่เรายังนำข้อคิดเห็นของผู้บริโภคจากงานครั้งก่อนมาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ภายในบูธให้ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า หรือผู้บริโภคที่มาเยี่ยมชมงาน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสทำความรู้จักแบรนด์ของเรา ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ เลือกซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์และของที่ระลึก รวมถึงพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างเต็มที่ที่บูธของเรา โดยมีน้องๆ Intelligent Ambassador (iAM) คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เชื่อมั่น และสนับสนุน เกรท วอลล์ มอเตอร์ เสมอมา ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงพร้อมผลตอบรับที่ดีเยี่ยมเฉกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ผมขอยืนยันว่าเกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยอย่างเต็มที่ต่อไป”​

ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จสู่ปีที่ 2 ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เกี่ยวกับเกรท วอลล์ มอเตอร์

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (Great Wall Motor) หรือ GWM เป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อปี 2546 และตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2554 มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นมากกว่า 80 บริษัทและมีพนักงานกว่า 70,000 คน ปัจจุบัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทำยอดขายได้กว่าหนึ่งล้านคันต่อปี เป็นเวลาหกปีติดต่อกัน ซึ่งนอกจากในประเทศจีน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังส่งมอบรถยนต์คุณภาพไปให้กว่า 60 ประเทศและภูมิภาค และมีเครือข่ายในต่างประเทศกว่า 700 แห่งอีกด้วย

