มอริส ลาครัวซ์ ประเทศไทยเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ ไอคอน #TIDE (AIKON #Tide) – นาฬิการักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากขยะพลาสติกที่นำขึ้นมาจากมหาสมุทร

ทาง มอริส ลาครัวซ์ ประเทศไทย นำโดย คุณรวิศ เหตานุรักษ์ – Brand Manager of Maurice Lacroix Thailand ได้จัดงานเปิดตัวนาฬิกา ไอคอน #Tide อย่างเป็นทางการ และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข, คุณอรรจนรัชต์ สีพยา, คุณอารยา วทัญญุภาพ, คุณสุวัฒน์ สุขกาย และคุณอรุณ ชุกลา กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง Maurice Lacroix Club Thailand ที่มาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ ณ มอริส ลาครัวซ์ เคาน์เตอร์ ชั้น 2 เกษรวิลเลจ เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเจิดจรัสไปด้วยสีสัน! เมื่อ มอริส ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix) เผยโฉมคอลเลคชั่นนาฬิกาอันสีสันสดใสและฟังกี้ที่สุด โดยนำเสนอผ่านหลากหลายเฉดสีสะกดทุกสายตาไว้ภายใน ไอคอน #ไทด์ (AIKON #Tide) และเหนืออื่นใด นั่นคือ นาฬิการุ่น AIKON #Tide นี้ยังมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษามหาสมุทรให้สะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกมาสู่นาฬิกาสวิสคุณภาพ โดย AIKON #Tide มาพร้อมทั้งสไตล์สุดคูล และความรับผิดชอบที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

และนี่คือไอคอน (AIKON) มอริส ลาครัวซ์ เปิดตัวนาฬิกา ไอคอน ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2016 และนับจากนั้นเป็นต้นมา นาฬิการุ่นนี้ได้สร้างความสำเร็จอันน่าทึ่ง ด้วยคุณสมบัติอันน่ายกย่องที่ได้สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้เป็นเจ้าของที่ได้ครอบครองนาฬิกา ทั้งยังพัฒนาคุณสมบัติสู่ความเที่ยงตรงแม่นยำสำหรับนาฬิกา ไอคอน เหล่านี้ รวมไปถึงความสามารถในการอ่านค่าเวลาได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจ พร้อมยกระดับของความสะดวกสบายในการสวมใส่ให้เป็นเหมือนกันทั้งหมดภายใต้ แบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ ที่ยังคงส่งมอบความมีคุณค่าในระดับสูงอยู่เสมอ

นาฬิกา AIKON #Tide ยังคงคุณสมบัติ และคุณลักษณะอันโดดเด่นเหมือนดังเช่นรุ่นอื่นๆ ของครอบครัว AIKON ซึ่งครั้งนี้เป็นการขึ้นรูปมาจากวัสดุ #Tide ขยะพลาสติกอัพไซเคิลจากมหาสมุทรที่ผสมผสานด้วยเส้นใยแก้ว และให้ผลลัพธ์เป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีความแข็งแกร่งกว่าพลาสติกมาตรฐานทั่วไปถึงสองเท่า รวมถึงมีความทนทานมากกว่าถึงห้าเท่า และลดการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) ได้มากกว่ากระบวนการผลิตจากพลาสติก PET มอริส ลาครัวซ์ ได้นำวัสดุ #Tide มาสร้างสรรค์เป็นขอบตัวเรือน ตัวเรือน ฝาหลัง เม็ดมะยม ส่วนท้ายและหัวเข็มขัดรัดสายของนาฬิการุ่น AIKON #Tide ใหม่นี้ ซึ่งทั้งหมดล้วนทำมาจากวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ขวดพลาสติกถึง 17 ขวดในการนำมาสร้างสรรค์นาฬิกาที่มีความสวยโดดเด่นได้ 1 เรือน รวมไปถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ หรือเทเลอร์เมด (tailor made) อีกด้วย จึงนับเป็นการใช้วัสดุ #Tide ocean material® 100% ที่มอบประโยชน์และผลลัพธ์ที่คุ้มค่าให้แก่กันและกัน

นอกเหนือจากสีสันและตัวเรือนอันสดใสมีชีวิตชีวาแล้ว หน้าปัดของนาฬิกายังผ่านการตกแต่งด้วยลวดลาย Vague du Jura (ว้าก ดู ฌูรา) ซึ่งเป็นสไตล์ที่มีจินตนาการถึงท้องทะเล ขณะที่ตัวเรือนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. และหน้าปัดกระจกแซฟไฟร์แบนเรียบนั้นช่วยให้การอ่านค่าเวลาได้ชัดเจน และในบางรุ่นภายในคอลเลกชั่นนี้ยังได้มอบสัมผัสอันสง่างามยิ่งขึ้น โดยการเลือกประดับตกแต่งเครื่องหมายแสดงเวลาหรืออินเด็กซ์ (indexes) ด้วยเพชร AIKON #Tide เลือกติดตั้งเม็ดมะยมหมุนเกลียวลง ร่วมกับฝาหลังหมุนเกลียวเช่นกัน ที่ล้วนเป็นรายละเอียดเพื่อประสิทธิภาพของการกันน้ำลึกในระดับ 100 เมตรได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมทั้งประกอบตัวเรือนมากับสายระบบ อีซี สแตรป เอ็กซ์เชนจ์ (Easy Strap Exchange) ซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถถอดเปลี่ยนสลับกับสายนาฬิกาตัวเลือกอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ และภายในปี ค.ศ. 2022 นับจากนี้ มอริส ลาครัวซ์ ตั้งใจที่จะเผยโฉมเวอร์ชันที่สองของ AIKON #Tide ซึ่งจะมาพร้อมกับสายข้อมือที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตอีกด้วย

ณ ใจกลางเรือนเวลา AIKON #Tide ขับเคลื่อนด้วยกลไกควอตซ์ ซึ่งมอบความสะดวกสบายในการใช้งาน รวมถึงความเที่ยงตรงแม่นยำ เหมือนดั่งที่คุณคาดหวังจะได้พบจากนาฬิกามาตรฐานสวิสชั้นเยี่ยม โดย AIKON #Tide ยังรักษาคุณภาพ ด้วยการรับประกันถึง 5 ปีเต็ม

ด้วยความร่วมมือของ #Tide ผู้เชี่ยวชาญในการ ‘นำขยะพลาสติกจากมหาสมุทรกลับมาใช้หรืออัพไซคลิง’ มอริส ลาครัวซ์ ได้สวมบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและลงมือ เพื่อพิทักษ์รักษาท้องทะเลให้สะอาดยิ่งขึ้น โดยนาฬิกาสวิสแบรนด์นี้ได้ร่วมเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ #Tide เพื่อเก็บรวบรวมขวดพลาสติกจากท้องทะเลที่อยู่รายล้อมรอบเกาะต่างๆ ในประเทศไทย เช่นเดียวกันกับในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

ขณะที่ มอริส ลาครัวซ์ ได้อุทิศตนอย่างมุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะขวดพลาสติก 10 ล้านขวดซึ่งสร้างมลพิษให้กับมหาสมุทร รวมไปถึงยังเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมการเก็บขยะพลาสติก และมอบทุนสนับสนุนโปรแกรมส่งเสริมด้านความรู้ การช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นหลากหลายประเภท

โดยขวดเหล่านี้จะถูกคัดแยกและตัดฝอยเป็นเศษเล็กๆ จากนั้นจึงล้างและอัด ในบริเวณพื้นที่ใกล้กับจุดที่เก็บรวบรวมได้ ก่อนจะขนส่งไปยังโรงงานอัพไซเคิลของ #Tide ซึ่งพลาสติกชิ้นเล็กๆ เหล่านี้จะถูกผสมและผลิตไปเป็นเม็ดพลาสติกที่เล็กลง จากนั้นจึงผสานให้เข้ากันด้วยเทคนิคพิเศษจนได้เป็นพลาสติกอัพไซเคิล ซึ่งสุดท้ายแล้วจะถูกนำไปใช้สำหรับผลิตและสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบมากมายของนาฬิกา AIKON #Tide ที่มีสีสันสดใสและสวยงาม

มอริส ลาครัวซ์ ได้คิดค้น AIKON #Tide เพื่อคนเจเนอเรชันใหม่ ที่ให้คุณค่ากับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ด้วยสไตล์สีสันสดใส และโดดเด่น

ทุกความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งเล็กๆ ที่มีค่าเสมอ

ในบางครั้งที่บุคคลหรือบริษัทใดพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เสียงวิพากษ์ย่อมเกิดขึ้น และมักกล่าวกันเสมอว่า ‘นั่นเป็นแค่น้ำเพียงหยดเดียวในมหาสมุทรเท่านั้น’ แต่ทว่า ความเมินเฉยกลับไม่อาจช่วยแก้ปัญหาอันท้าทายใดๆ ที่โลกนี้กำลังเผชิญได้เลย มอริส ลาครัวซ์ เชื่อในแนวทางนี้ จึงได้คิดริเริ่มโดยร่วมกับ #Tide ที่จะมอบคืนความสะอาดแก่มหาสมุทรให้มากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมเล็กๆ ในการสร้างให้โลกใบนี้ให้ดียิ่งกว่า เหมือนกับคำกล่าวกันในแถบ Swiss Jura ว่า ‘แม้น้ำเพียงหยดเดียวก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้’ (That’s what a drop makes’)

YOUR TIME IS NOW WITH MAURICE LACROIX

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ มอริส ลาครัวซ์ ได้แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์นาฬิกาทั้งหมด โดยการรังสรรค์นาฬิกาขึ้นภายในโรงงานการผลิต (Manufacture) ของตนเองใน Saignelégier สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งคว้ารางวัลมากมายมาแล้วรวมกว่า15 รางวัล โดยแบรนด์ได้แสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม ความล้ำสมัยและความสมบูรณ์แบบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา วัฒนธรรมของ มอริส ลาครัวซ์ นั้นแท้จริงแล้ว มักเป็นการนำเสนอนาฬิกาที่คุณสามารถเข้าถึงและครอบครองได้ ด้วยงานออกแบบที่เป็นแบบฉบับ มีคุณค่าระดับสูงและสามารถสัมผัสได้ โดยในปี ค.ศ. 2016 มอริส ลาครัวซ์ ได้ตีความใหม่ให้กับผลงานรุ่น Iconic ของตนจากยุค 90s อย่าง Calypso ด้วยการเปิดตัวเรือนเวลา AIKON กับสไตล์อันทันสมัยและโดดเด่น ที่ AIKON ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับผู้คนเจเนอเรชั่นใหม่แห่งยุค Millennials ซึ่งเชื่อมโยงถึงกัน มีไลฟ์สไตล์แห่งเมืองและเปี่ยมไปด้วยจินตนาการสร้างสรรค์ เจเนอเรชั่นอันเปี่ยมด้วยความพยายามนี้ได้สร้างความโดดเด่นด้วยการสร้างวิถีชีวิตอันทันสมัยภายในเมืองต่างๆ ของโลก และโอบกอดไว้ซึ่งจิตวิญญาณอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขาเอง ด้วยต้นกำเนิดแห่งแรงบันดาลใจที่มีอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมสร้างสรรค์ของ มอริส ลาครัวซ์ แบรนด์สุดแอคทีฟและเต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์แห่งเมืองนี้จึงยังคงพยายามเดินหน้าผลักดันพลังงานอันเหลือล้นที่ยึดมั่นอยู่ในใจ ทำให้ มอริส ลาครัวซ์ ได้เลือกที่จะเชื่อมโยงภาพของแบรนด์กับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อมอบให้ผู้บริโภค และลูกค้าได้ร่วมประสบการณ์แห่งพลังชีวิตและไลฟ์สไตล์เมืองอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปพร้อมกัน

ข่าวดี สำหรับผู้สนใจคอลเลคชั่น AIKON #Tide ได้เริ่มวางจำหน่ายแล้ววันนี้ โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 25,000 บาท สำหรับรุ่นมาร์กเกอร์ปกติ และรุ่นมาร์กเกอร์แบบประดับเพชร ในราคา 35,000 บาท สัมผัสเรือนจริงได้แล้วที่เคาน์เตอร์ มอริส ลาครัวซ์ ทั้ง 11 สาขา ดังนี้ สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

ช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ มอริซ ลาครัวซ์ ผ่านทาง LINE Official Account @MauriceLacroixTH หรือชมข้อมูลนาฬิการุ่นต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Maurice Lacriox Facebook https://www.facebook.com/MauriceLacroixThailandOfficial/ และ Website: www.mauricelacroix.com