TOYOTA จับมือ The 1 แนะนำ “Toyota ALIVE-X” บน “T-Connect Application” มอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายกฤษณะ งามสม Head of Business และคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด ร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “Toyota ALIVE-X” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวในการแถลงข่าวว่า “วันนี้ ทางโตโยต้าได้ร่วมกับ THE 1 พันธมิตรที่แนบแน่นของเรา ซึ่งจะร่วมกันนำเสนอความสุขแบบใหม่ในรูปแบบ Cross over (ครอส โอเวอร์) เพื่อดูแลลูกค้าของเราตลอดการเดินทาง

ตลอดระยะเวลา 60 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของเรา” (Customer First) เราเป็นผู้ริเริ่มดูแล “ความพึงพอใจของลูกค้า” (Customer Satisfaction Index หรือ CSI) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น Toyota Warranty Plus Card ในรูปแบบ Sim Card เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เพื่อเก็บข้อมูลการบริการไปพร้อมกับลูกค้า จากนั้นได้สร้างระบบเชื่อมโยงลูกค้าผ่านระบบชุมชนลูกค้า หรือ E-TOYOTA CLUB การสร้างระบบติดตามลูกค้า ผ่านระบบ Call Center

ล่าสุดในปี 2020 เราได้นำเสนอ Digital Platform ชื่อ T-Connect เพื่อดูแลลูกค้า ผ่านการเชื่อมโยง จากข้อมูลรถยนต์ผ่าน Mobile Application ไม่ว่าจะเป็น ระบบการติดตามเช็คระยะผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติ บริการผู้ช่วยส่วนตัว หรือ Concierge Services ระบบ Theft Track ซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันการโจรกรรมได้กว่า 70 ราย ซึ่งเราดูแลรถยนต์ควบคู่ไปกับการเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวข้ามสู่การดูแลตลอดการเดินทางของลูกค้า ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ หรือจาก Vehicle Centric สู่การเป็น Customer Centric สอดคล้องกับการที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 60 ภายใต้พันธกิจใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Mobility Enabler หรือ “ผู้นำทางการขับเคลื่อนยุคใหม่” ซึ่งเราจะร่วมขับเคลื่อนอนาคตไปด้วยกัน เราจะใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งกว่า เราจะจับมือกับพันธมิตรในการสร้างการขับเคลื่อนความสุขในทุกการเดินทาง”

“ในวันนี้ ผมขอนำเสนอ โครงการดีๆ อย่าง Toyota ALIVE-X หรือ ขับเคลื่อน x ทุกความสุข ที่เราได้ร่วมมือกับ The 1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และรอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทยที่มีเครือข่ายร้านค้าชั้นนำที่หลากหลาย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในการพัฒนาพัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนน โครงการ Toyota ALIVE-X สำหรับลูกค้าโตโยต้าทุกคน ภายใต้ Platform T-Connect

แนวคิดของ Toyota ALIVE-X คือ การดูแลลูกค้าทุกการเดินทาง ด้วยรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงจาก TOYOTA และเมื่อทุกครั้งที่ลูกค้าไปยังที่ต่างๆ เรายังคงเข้าไปดูแลความสุขให้กับลูกค้าของเรา โดยอาศัยความเข้มแข็งของพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนั้นสิทธิประโยชน์กับลูกค้าโตโยต้าไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวกับการใช้รถเท่านั้น แต่ลูกค้ายังสามารถใช้บริการผ่านข้อเสนอจากพันธมิตรมากมายทั้งในเครือข่ายโตโยต้า และเซ็นทรัล เพียงลูกค้าผูกบัญชีสมาชิก The 1 ผ่าน Application ของเรา เพื่อสะสมคะแนนในทุกค่าใช้จ่าย สามารถแลกส่วนลดพิเศษได้อีกด้วย”

นายกฤษณะ งามสม Head of Business บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของ The 1 ผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับโตโยต้าในครั้งนี้ และเชื่อมั่นอย่างยิ่งในปณิธานร่วมกันที่จะมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งนี้โตโยต้ายังเป็นพันธมิตรในธุรกิจยานยนต์เจ้าแรกของ The 1 ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เราเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จอย่างสูง เนื่องจากโตโยต้าเป็นผู้นำในด้านยานยนต์ที่คนไทยต่างให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน และจากการสั่งสมประสบการณ์กว่า 15 ปี The 1 ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Digital Lifestyle และ Loyalty Platform ด้วยฐานสมาชิก The 1 กว่า 19 ล้านคน ผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของผู้นำจากทั้ง 2 วงการที่มีปณิธานเดียวกันจะสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

“การเปิดตัว Toyota ALIVE-X นับเป็นก้าวแรกอันแข็งแกร่งของความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งเราได้ร่วมพัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนนภายใต้ชื่อ Toyota ALIVE-X ภายใต้ T-Connect Application ที่เป็นการเชื่อมต่อระบบสะสมคะแนนระหว่าง The 1 และ ALIVE-X เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้า Toyota และสมาชิก The 1 สามารถสะสม และแลกคะแนน The 1 ได้ในเครือพันธมิตรของทั้งสองแบรนด์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย เพียงผูกบัญชี The 1 บน T-Connect Application ก็สามารถสะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิประโยชน์จากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัล และโตโยต้าได้ทันที เรามีความยินดีที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าของโตโยต้า อย่างหลากหลายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ผ่าน 32,000 Touch point จาก 2,000 แบรนด์ชั้นนำในเครือเซ็นทรัล”

“The 1 มีความมั่นใจว่าโครงการ Toyota ALIVE-X ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และได้มอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของโตโยต้า และสมาชิก The 1 ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามแนวคิดร่วม ‘Customer First’ ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ และที่สำคัญ The 1 ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะขยาย Eco system และเปิดรับแบรนด์ใหม่ๆ ที่จะมาร่วมกลุ่มพันธมิตร และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวบริการ The 1 for Business นำเสนอ Solution ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจให้กับ Partner ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Loyalty Program พร้อมด้วยข้อได้เปรียบด้านข้อมูลของ The 1 ที่มีความเข้าใจสมาชิกแบบ 360 องศา และโครงการ Toyota ALIVE-X บน T-Connect Application ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ The 1 ในการขยาย Eco system ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก The 1 ได้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมร่วมออกแบบสิทธิประโยชน์ตรงใจให้กับลูกค้าของโตโยต้า อีกด้วย”

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดกล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้ลูกค้าที่เข้าใช้บริการผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และที่สำคัญเราขอนำเสนอสิทธิพิเศษในช่วงเปิดตัวลูกค้าจะได้รับ 200 คะแนน จากการสมัครสมาชิก T-Connect และผูกบัญชี The 1 และสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน นี้ ยังได้รับคะแนนพิเศษอีก 1,000 คะแนน นอกจากนี้ลูกค้าที่มีคะแนน THE ONE CARD ยังสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดค่าบริการ ที่ศูนย์บริการโตโยต้าได้ สูงถึง 2 เท่า”

“ผมเองในนาม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ต้องขอขอบคุณ The 1 อีกครั้ง ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโตโยต้า และร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะขับเคลื่อนความสุขกับลูกค้าโตโยต้าและพันธมิตรในอนาคตทุกท่าน และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ในทุกๆ การขับเคลื่อนในอนาคต” นายสุรศักดิ์ กล่าวในที่สุด

T-Connect Application

ระบบที่เชื่อมต่อรถ และผู้ใช้รถให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต และยังเป็นApplication ที่ช่วยดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโตโยต้า เช่น

Always located and protect บริการเพื่อความอุ่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล ประกอบด้วยการบริการ ดังนี้

Find My Car

ระบบติดตามการโจรกรรม ( Theft Track)

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน ( SOS)

ระบบกำหนดขอบเขตปลอดภัย (Geo-fencing)

Telematics CARE ช่วยให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย คลายกังวลในการขับขี่

บริการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder) รวมถึงการนัดหมาย Online

(Maintenance Reminder) รวมถึงการนัดหมาย Online ข้อมูลรถและการขับขี่ (Vehicle Information)

(Vehicle Information) ประกันภัย ขับดีลดให้ Toyota Care PHYD (Pay How You Drive) ประกันภัยรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้ประหยัดได้มากกว่า ด้วยส่วนลดจากการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ ขับรถดี ขับปลอดภัย มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันต่ออายุ

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสุขทุกเส้นทาง ประกอบด้วย

บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge Services) พร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

การคำนวณและการแลกใช้คะแนน ( Toyota ALIVE-X)

การสะสมคะแนน

ลูกค้านำรถเข้าไปรับบริการ (25 บาท = 1 คะแนน)

1.เช็คระยะ 2.ซ่อมทั่วไป 3.งานตัวถังและสี 4.ซื้ออะไหล่หน้าเคาท์เตอร์ ที่ศูนย์บริการ (Bill c)

จากทั้ง 4 ประเภทงาน ลูกค้าต้องชำระเงินสด หรือบัตรเครดิต เท่านั้น กรณีสินเชื่อ หรือ Credit term ไม่สามารถสะสมคะแนนได้

การแลกคะแนน The 1 เป็นส่วนลดการใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ

คะแนน The 1 : 1,000 คะแนน = 100 บาท

ช่วงโปรโมชั่น 3 เดือนแรกของการเปิดตัว (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565)

โตโยต้า มีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้า ดังนี้

ต่อที่ 1 : Welcome point เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก T-Connect และ ผูกบัญชีกับ The 1

ลูกค้าจะได้รับ คะแนน The 1 = 200 คะแนน

ต่อที่ 2 : Extra point เมื่อลูกค้ามีการใช้จ่ายที่ศูนย์บริการ หรือ ออกรถใหม่และรับรถช่วงเวลาโปรโมชั่น

(1 เบอร์สมาชิก รับสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้เพียง 1 ครั้ง) รับคะแนน The 1 =1,000 คะแนน

ต่อที่ 3 : Double point การนำคะแนนมาเป็นส่วนลดที่ศูนย์บริการ 1,000 คะแนน = 200 บาท

(ช่วงเวลาปกติ 1,000 คะแนน = 100 บาท )

