รีวิว 3 ภาพยนตร์ในตำนานที่ทำหน้าที่ตีแผ่เบื้องหลังศิลปินได้เป็นอย่างดี

หากใครที่มีความคุ้นชินหรือคลุกคลีกับวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศอยู่แล้วเป็นอย่างดีก็อาจจะพอคาดเดาได้ว่าภาพเบื้องหน้าสวยหรูที่ปรากฏสู่สายตาแฟนๆ หรือชาวโลกนั้น หากจะมองในมุมตรงข้ามแล้วล่ะก็ บอกเลยว่าภาพเบื้องลึกหรือเบื้องหลังชีวิตของศิลปินนั้นอาจจะไม่ได้ง่าย สวยหรู หรือโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการตีแผ่เบื้องหลังศิลปินที่แฟนๆ หรือคนทั่วไปอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน วันนี้เรามี 3 รีวิวภาพยนตร์ หรือสารคดีชีวิตของศิลปินมาฝาก ตามมาดูกันเลย

The Beatles : Eight Days A Week – The Touring Years (1962-1966)

เริ่มต้นที่หนึ่งในตำนานวงดนตรีชื่อดังของโลกอย่าง The Beatles ว่าด้วยเรื่องของภาพยนตร์ที่เผยให้เห็นอีกหนึ่งมุมมองเบื้องหลังศิลปิน โดยอาจจะเป็นมุมมองที่แฟนๆ ไม่เคยทราบหรือเห็นมาก่อน นับตั้งแต่การเดินทางวันแรกของวงที่ The Cavern Club ในเมืองลิเวอร์พูล จนถึงการเดินทางวันสุดท้ายของ 4 เต่าทองที่ Candlestick Park ที่เมืองซานฟรานซิสโก ช่วงเวลากว่า 4 ปีตั้งแต่ปี 1962-1966 นั้นในทุกๆ คอนเสิร์ตของพวกเขาล้วนได้รับการยอมรับและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ ทั่วทุกมุมโลก โดยสารคดีเรื่องนี้ก็ทำหน้าที่นำเสนออีกหนึ่งสารคดีชีวิตของวง 4 เต่าทองในตำนานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

This is it

มากันที่อีกหนึ่งตำนานสารคดีที่ตีแผ่เบื้องหลังศิลปินอย่าง This is it ถ่ายทอดสารคดีชีวิตของราชาเพลงป๊อประดับโลกอย่างไมเคิล แจ็คสัน สารคดีภายในประกอบไปด้วยภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ล้วนแล้วแต่เป็นภาพบรรยากาศที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งนี้สารคดีเบื้องหลังศิลปินชิ้นนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของราชาเพลงป๊อปในตำนานให้เป็นที่จดจำในสายตาชาวโลกตลอดไป

Girls Don’t Cry

ขยับมาที่อีกหนึ่งตำนาน T-Pop เมืองไทย กับวง BNK48 สารคดีตีแผ่เบื้องหลังศิลปินภายใต้ชื่อเรื่อง Girls Don’t Cry สารคดีที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดชีวิตไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชาวไทยที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศญี่ปุ่น ตีแผ่ให้เห็นถึงแง่มุมที่เป็นความฝัน จากเด็กสาวธรรมดาที่ยังไม่มีชื่อเสียง ยังไม่เป็นที่รู้จัก สู่ภาพเบื้องหน้าที่เป็นรอยยิ้มอันสดใสของเด็กสาวแต่ซ่อนไปด้วยความอดทน แรงกดดันทั้งหลายแหล่จากทั้งค่ายเพลงและบรรดาแฟนคลับเอง เรียกได้ว่าเป็นสารคดีที่ทำหน้าที่ตีแผ่เบื้องหลังศิลปินรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในวงเกิร์ลกรุ๊ปชาวไทย

รีวิวสารคดีที่ถ่ายทอดชีวิตศิลปินที่กึ่งๆ จะเป็นแนวภาพยนตร์ เหมาะสำหรับคนที่ชอบรับชมหนังแนวสารคดีและมีความชื่นชอบศิลปินในตำนานทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะให้เลือกรับชมได้ตามใจชอบ