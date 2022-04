เครือซีพีร้อยเรียงความดีก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 จับมือพันธมิตร ศิลปินนักอนุรักษ์ “โตโน่-ภาคิน” จัดคอนเสิร์ต “Tono and The Dust Live For Life #เล่นเปลี่ยนโลก”

เครือซีพีร้อยเรียงความดีก้าวสู่การเติบโตในศตวรรษที่ 2 สานต่อเจตนารมณ์ “SEACOSYSTEM : เพื่อทะเลไทยที่ยั่งยืน” จับมือพันธมิตร ศิลปินนักอนุรักษ์ “โตโน่-ภาคิน” จัดคอนเสิร์ต “Tono and The Dust Live For Life #เล่นเปลี่ยนโลก” ในวันคุ้มครองโลก หรือ เอิร์ธเดย์ 22 เมษานี้ หวังระดมทุนช่วยเต่าทะเล และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายากฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ ประธานคณะทำงานซีพีร้อยปี เปิดเผยว่า จากวิกฤตและปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนทั้งในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งภาคตะวันออกอ่าวไทยและทะเลอันดามันมาโดยตลอดผ่านแนวคิดหลัก “SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเชิงบูรณาการ และในโอกาสที่ซีพีเติบโตก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 จึงร่วมกับบริษัทในเครือร้อยเรียงความดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร โดยล่าสุดได้ร่วมมือร่วมใจกับพันธมิตรคือโครงการเก็บรักษ์ และศิลปินนักร้องที่มีหัวใจรักษ์ทะเล “โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” จัดฟรีคอนเสิร์ต “Tono and The Dust Live For Life #เล่นเปลี่ยนโลก” ในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้ ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก (EARTH DAY) เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยขอเชิญชวนคนไทยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเต่าทะเล และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายากฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

ด้านนายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ศิลปินนักร้องนักแสดงอิสระ ไอดอลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและในฐานะทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับเจตจำนงค์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพี และโครงการเก็บรักษ์ซึ่งถือว่ามีอุดมการณ์เดียวกัน จึงร่วมกันจัดฟรีคอนเสิร์ต “Tono and The Dust Live For Life #เล่นเปลี่ยนโลก” ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก เพื่อระดมทุนหาเงินบริจาคนำไปมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซ่อมบำรุงคอกเลี้ยงเต่าทะเลธรรมชาติเกาะมันใน จ.ระยอง และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายากฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

“Tono and The Dust Live For Life #เล่นเปลี่ยนโลก” เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์การกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบจัดแสดงสดผ่าน Live Stream ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น.ทาง Facebook เพจ: The Dust Band และ ติดตามรับชมได้ที่แอปทรูไอดี ช่อง ID Station ทั้งทางเวปไซต์, แอปพลิเคชั่น และ กล่อง TrueID TV ช่อง 894 ถือเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันเพื่อสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญ โดยจะบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกผ่านบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากศิลปินรับเชิญเพื่อนพี่น้องในวงการที่มาร่วมกันอย่างคับคั่ง อาทิ เจ๋ง Big Ass , แพท Klear , เอ๋ Ebola , ลำเพลิน วงศกร , ส้ม มารี และ ลุลา ที่จะมาร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทยให้ยั่งยืน พร้อมชวนคนไทยช่วยกันบริจาคระดมทุนช่วยเต่าทะเลไทย ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางการบริจาค “เทใจดอทคอม” หรือ https://taejai.com/th/ หรือบริจาคโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (อิตัลไทย ทาวเวอร์) ชื่อบัญชี มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ เลขที่บัญชี 098-8-53347-5 นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนสามารถร่วมกันทำให้โลกใบนี้น่าอยู่อย่างยั่งยืน