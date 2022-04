ฉลองความหรรษาในการรับประทานอาหาร กับเทศกาลอาหารทั่วประเทศไทย โดยแมริออท บอนวอย ตลอด 2 เดือน

“Eat Out กับแมริออท บอนวอย” เสนอโปรโมชั่นอาหาร 3 ระดับ ตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2565 ที่โรงแรมและรีสอร์ทเกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ

26 เมษายน2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – แมริออท บอนวอย ฉลองความสุขที่เหนือกาลเวลาของการมีเพื่อนดีๆ และอาหารที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ ด้วยการเปิดตัวโปรแกรม “Eat Out กับแมริออท บอนวอย” (Eat Out with Marriott Bonvoy) เทศกาลอาหารที่จัดขึ้นทั่วประเทศ โดยมอบสิทธิพิเศษมากมาย เป็นส่วนลดการรับประทานอาหารสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย ณ โรงแรมและรีสอร์ทเกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 ความหรรษาของการรับประทานอาหารตลอด 2 เดือนนี้ ร้านอาหารในโรงแรมของแมริออทจะนำเสนออาหารที่ดีที่สุดให้ผู้รับประทานอาหารสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่น 3 ระดับ ดังนี้ : ระดับที่ 1 นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลาย ในราคาเพียง 950 บาท ระดับที่ 2 ราคา 1,150 บาท และขั้นที่ ราคา 1,450 บาท คิดเป็นส่วนลดพิเศษถึง 20 – 50% โดยโปรโมชั่นนี้ยังสามารถใช้ได้กับอีเวนต์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่น่าทึ่งอีกมากมาย รวมถึงอาหารจานอร่อยจากโรงแรมและบาร์ที่เข้าร่วมรายการ

ตัวอย่างเช่น เกาะสมุย โปรโมชั่นระดับที่ 1 มีบริการที่ห้องอาหารริมหาด “ล่องทะเล” ที่ เชอราตัน สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนออาหารไทยปักษ์ใต้แบบเซตเมนูสำหรับ 2 ท่าน ในราคาเพียง 950 บาท คิดเป็นการลดราคา 25% จากราคาปกติ หรือที่ห้องอาหาร Favola ที่ เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ นำเสนอเซตเมนูอาหารอิตาเลียนสำหรับครอบครัว มีทั้งสลัด แอนติพาสตี พาสต้า พิซซ่า และของหวานสำหรับโปรโมชั่นระดับที่ 1 ในราคาเพียง 950 บาทต่อเซ็ต

สำหรับตัวเลือกอื่นๆ โปรโมชั่นระดับที่ 2 เช่นที่ คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ ที่เปิดตัวใหม่ แขกจะได้อร่อยไปกับซี่โครงหมูย่างอันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ ที่ Cafe22 ในราคาสุดเย้ายวนใจที่ 1,150 บาท และที่ เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ซึ่งพิซซ่าแท้สไตล์อิตาเลียน Stella di Terra ของห้องอาหาร The Pizzeria มีบริการในราคา 1,150 บาท

ขณะเดียวกันในกรุงเทพฯ คนรักอาหารจีน สามารถมุ่งไปยังห้องอาหาร Fei Ya ที่โรงแรมเรอเนซองส์ แบงค็อก ราชประสงค์ ซึ่งเป็ดปักกิ่ง อบไม้ลิ้นจี่อันเลื่องชื่อ มีบริการในโปรโมชั่นระดับที่ 3 ราคา 1,450 บาท เช่นเดียวกับเซตเมนูอาหารอิตาเลียนที่ Giorgio ของ รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส ซึ่งมีอาหารจุใจ 3 คอร์ส รวมไวน์ 1 ขวด และชาหรือกาแฟ สำหรับ 2 คน

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทอีกมากมายทั่วประเทศไทยที่จะนำข้อเสนอสุดพิเศษในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ด้วยทางเลือกมากมายในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้อยู่ในประเทศ การรับประทานอาหารนอกบ้านาจะไม่มีครั้งไหนที่คุ้มค่ากว่านี้อีกแล้ว

โปรแกรม “Eat Out กับแมริออท บอนวอย” (Eat Out with Marriott Bonvoy ให้บริการเฉพาะสมาชิกของแมริออท บอนวอย หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก ฟรี!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม “Eat Out with Marriott Bonvoy” และการจองมื้ออาหารของคุณในประเทศไทย กรุณาเยี่ยมชมที่ http://restaurants.marriottbonvoy.com/th