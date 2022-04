บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป เผยตั้ง KUBTECH บริษัทลูกในเวียดนามเชื่อมต่อการพัฒนา บล็อกเชนระหว่างไทย-เวียดนาม

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสกลกรย์ สระกวี ประธานกรรมการ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เผยภาพการเดินทางเยี่ยมนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมภาพการเยี่ยมชมสำนักงาน KUBTECH (คับเทค) พร้อมกับนักลงทุนและผู้บริหารชาวเวียดนาม โดยมีนายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในนักลงทุนของกลุ่มบิทคับได้ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

นายสกลกรย์ได้เปิดเผยว่า “บริษัท คับเทค จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จากประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีสารสนเทศในเวียดนาม ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฝั่งละร้อยละ 50 บริษัทดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคเว็บ 3.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ และหากมองย้อนกลับไปตลอด 3 – 4 ปีที่ผ่านมามีกระแสความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนเทคโนโลยีนั้นได้มีโครงการจากประเทศเวียดนามหลายโครงการประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง แสดงให้เห็นว่าในเวียดนามนั้นมีนักพัฒนาอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยและมีผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่ตนเองมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมมาก่อน จึงเข้าใจว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พร้อมๆกับการสร้างผลิตภัณฑ์ (Products) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในอนาคตกลุ่มบิทคับนั้นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกระแสความนิยมของผู้คน เช่น เกมต่างๆ NFTs หรือ เมตาเวิร์ส โดยมีความมุ่งหวังสูงสุดที่จะสร้างทีมเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Biggest Tech Team in Southest Asia)”

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา; Mr.Alex Nguyen, CEO of Kubtech Co., Ltd. , นายสกลกรย์ สระกวี , Mr.Thanh Doung, Board of Director Member, Kubtech Co., Ltd.



สำหรับการเปิดตัวและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของบริษัทจะมีขึ้นในไตรมาสที่สาม ปี 2565 นี้ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.bitkubcapital.com