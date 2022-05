Bitkub ร่วมกับ 129 Art advisory และ The Art Auction Center จัดงานประมูลงานศิลปะ ภายใต้ชื่อ “FOMO NO MORE” ในวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2022

การจับมือกันของสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการสินทรัพย์ Digital และวงการศิลปะ Bitkub โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา และ 129 Art Advisory โดย คุณเยาวณี นิรันดร ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 129 และ

คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย ครั้งแรกในประเทศกับงานประมูลผลงานศิลปะในรูปแบบ Phygital สุดล้ำ ที่ผสมผสาน ผลงาน Digital NFT ในโลกเสมือน และผลงาน Physical ในโลกจริงอย่างไร้รอยต่อ งานนี้เปิดโอกาสให้ศิลปิน ได้สร้างผลงานศิลปะที่แปลกใหม่และขยายวงการศิลปะให้ก้าวข้ามกาลเวลาไปสู่ยุคสมัยอันเหนือจินตนาการ

การประมูลผลงาน ศิลปะ NFT ในโลกดิจิทัลที่ผู้ชนะจะได้รับผลงานในโลกจริงไปครอบครองเป็นของแถม พบกับผลงานจากศิลปินชื่อดังที่ถูกคัดสรรมาร่วมงาน อาทิ ภาพจากศิลปินชื่อดัง, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินแนว portrait มือ 1 ของประเทศไทย ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะมีสิทธิ์ให้ศิลปินสรรสร้างภาพวาดขึ้นมาให้ผู้ประมูลเพียง 1 ท่าน ด้วยลายเส้นอันรุนแรงฉับไว เก็บอารมณ์ ภาพวาดของผู้เป็นแบบไว้ สร้างชีวิตให้กับผลงานได้อย่างอัศจรรย์, คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินผู้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลงานสุดหายากขนาดใหญ่ที่วาดไว้เมื่อกว่า 30 ปีก่อน ช่วงที่ศิลปินศึกษาในมหานคร New York, อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ศิษย์สายตรงของอาจารย์ ศิลป พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย,

ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินชื่อดังขวัญใจนักสะสมศิลปะผู้ประยุกต์ความเป็นไทยให้ร่วมสมัยและเป็นสากล, Line Censor (เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์) ศิลปินผู้มาก่อนกาล ศิลปินไทยคนแรกที่ก้าวสู่โลก NFT จนประสบความสำเร็จอย่างสูงสร้างสถิติราคาทั้งใน platform ของต่างประเทศและไทยได้อย่างต่อเนื่องจนมีแฟนคลับติดตามจากทั่วโลก, เนียม มะวรคนอง ศิลปินปริญญาด้านปรัชญาที่มีผลงานที่เปี่ยมไปด้วยแนวความคิด และด้วยอาการตาบอดสีแต่กำเนิด ทำให้สีที่ออกมาในแต่ละผลงานดูแปลกตา มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร, ยุรี เกนสาคู ศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศด้วยคาแรคเตอร์ การตูนสีสันสดใส น่ารักแต่ในขณะเดียวกันแฝงไปด้วยมุมมองสังคมที่ลุ่มลึก, Jiggy Bug (ชัยพร พินิชรุทติวงศ์) ศิลปินที่มีผลงานคุ้นตาและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสาย animation งานประมูลครั้งนี้ดำเนินงานโดย The Art Auction Center บริษัทประมูลศิลปะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย สร้างปรากฎการณ์ยอดประมูลเกือบ 80 ล้านบาท ในงานประมูล 2 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

KUB M Gallery

ครั้งแรกกับการเปิดให้สัมผัส KUB M Gallery พื้นที่จัดแสดงผลงาน NFT รูปแบบใหม่ ที่เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าซื้อชิ้นงานและรวมประมูลงานศิลปะชิ้นนั้น ที่ตั้งขายอยู่บน Bitkub NFT โดยผลงานศิลปะชุดแรกที่เปิดแสดงใน KUB M Gallery คือผลงานที่เปิดประมูลภายในงาน FOMO NO MORE การร่วมมือกันครั้งสำคัญระหว่าง Bitkub NFT และ The Art Auction Center เปิดประสบการณ์และสร้างมิติใหม่ ผ่านการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน กับการประมูลครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม Bitkub NFT ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่าง “NFT Auction” ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประมูล NFT ชิ้นโปรดและแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้อย่างแท้จริงผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถรับชมผลงานจริงก่อนการเปิดประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องจัดแสดงงาน Bitkub M Social, The Emquatier ตึก Helix ชั้น 9 และสามารถเข้าร่วมงานประมูลผลงานชิ้นพิเศษ ได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูลตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น. และเริ่มประมูลเวลา 14:00 น.)

