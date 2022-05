ไอคอนสยาม เดินหน้าต้อนรับสัญญาณบวก จัดแคมเปญสะเทือนจักรวาลนักช็อปมอบรางวัลกว่า 5 ล้านบาท

ไอคอนสยาม ต้อนรับสัญญาณบวกเปิดประเทศ ปิดยอดขายไตรมาสแรก + 70 % สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ประสบความสำเร็จสร้างฐานลูกค้าประจำคนไทยด้วยยอดจับจ่ายจากสมาชิกถึง 50 % ของยอดขายทั้งหมด

เดินหน้าตอบแทนลูกค้า ด้วยแคมเปญ “ICONSIAM Exclusive VIZ BIG BANG” จัดโปรแรงใจสั่น สะเทือนจักรวาลนักช็อป ของรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท ตั้งแต่ 4 พ.ค. – 3 ก.ค. 65

กรุงเทพฯ ( 4 พฤษภาคม 2565) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของโลก(Global Destination) ต้อนรับสัญญาณบวก หลังจากภาครัฐเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดแคมเปญ “ICONSIAM Exclusive VIZ BIG BANG” จัดโปรแรงใจสั่น สะเทือนจักรวาลนักช็อป มอบของรางวัลกว่า 5 ล้านบาทเพื่อตอบแทนลูกค้า ตอกย้ำไอคอนสยามเป็นผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของไทยและของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดปี

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไอคอนสยามยังคงสร้างยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้เติบโตขึ้นถึง 70% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในไตรมาสแรกของปี 2565 นี้ ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มลูกค้าสมาชิก (VIZ Member) เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนและเติบโตในทุกกลุ่มสินค้า สะท้อนถึงความสำเร็จที่ไอคอนสยามสร้างฐานลูกค้าประจำคนไทยเพิ่มขึ้น ทำให้มียอดจับจ่ายจากสมาชิกสูงถึง 50% จากยอดขายทั้งหมด

“ความสำเร็จเหล่านี้มาจากวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary ICON ) ผนวกกับกลยุทธ์ Innovation & Digitization ทำให้มีการปรับแผนงานการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไอคอนสยามเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองตรงตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกคอมมูนิตี้ ตลอดจนจัดอีเว้นท์และแคมเปญโปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ล่าสุด เพื่อขอบคุณลูกค้าโดยเฉพาะ VIZ Members ภายใต้แคมเปญ “ICONSIAM Exclusive VIZ BIG BANG” จัดโปรแรงใจสั่น สะเทือนจักรวาลนักช็อป มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า VIZ และ New VIZ Member ง่ายๆ 2 ต่อ ได้แก่ 1. เพียงดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp มีสิทธิลุ้นรับ Iphone 13 ความจุ 128 GB มูลค่าเครื่องละ 29,900 บาท จำนวน 10 รางวัล พร้อมรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 2. ลูกค้าสมาชิก VIZ เมื่อช้อปครบตามที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card สูงสุดมูลค่า 800 บาท และรับสูงสุด 400 VIZ COINS รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 4 พ.ค. – 3 ก.ค. ศกนี้ ” นายสุพจน์กล่าว

ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากแคมเปญ “Exclusive VIZ BIG BANG” จัดโปรแรงใจสั่น สะเทือนจักรวาลนักช็อป ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp แล้วกดรับสิทธิพิเศษได้แล้วระหว่างวันที่ 4 พ.ค. – 3 ก.ค. 2565 นี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM สอบถามเงื่อนไขรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.iconsiam.com