เก่ง สิทธิพงศ์ เตรียมลุยจัดงาน Creative Talk Conference 2022 พร้อมเปิดตัววิทยากรชื่อดังระดับประเทศร่วมทอล์คล้นเวที!!

ในบ้านเรามีการจัดงานด้านการเสวนาและให้ความรู้หลากหลายมากมาย แต่มีเวทีหนึ่งที่ถือว่าเป็นเวทีดังระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จการันตีจากการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และเป็นเวทีแห่งการรอคอยของผู้คนในด้านครีเอทีฟ ธุรกิจ และการตลาดกับเวทีที่ชื่อว่า “Creative Talk Conference” ที่สร้างสรรค์และปลุกปั้นโดยคุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Creative Talk ในปีนี้ 2565 ก็ได้ฤกษ์กำหนดวันจัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ไบเทคนางนา

งาน “Creative Talk Conference 2022” จะรวบรวมความรู้และเทรนด์ที่น่าสนใจเพื่อคนทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์จากวิทยากร นักพูด นักธุรกิจ นักการตลาด นักสร้างสรรค์ชั้นนำของประเทศไทยมาแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยปีนี้นำเสนอภายใต้คอนเซปต์ “The Future of Everything” มองไปข้างหน้ากับอนาคตของทุกสิ่งในกระแสธุรกิจและชีวิตรอบตัวคุณ

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Creative Talk เผยว่า “ความยากของการจัดงาน CTC2022 เริ่มต้นตั้งแต่ “แค่คิดว่าจะเริ่ม” ปกติเดิมทีงาน CTC ในปีที่ผ่าน ๆ มา เราจะจัดช่วงต้นปี คือภายในเดือนมกราคมของทุกปีเพราะเราอยากจัดงานที่พูดถึงเทรนด์และสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนั้น ๆ เพื่อต้อนรับทุกคนให้เข้าสู่ปีใหม่ แต่ในปี 2565 นี้อย่างที่หลายคนรู้ดีว่าช่วงเดือนมกราคมนั้นสถานการณ์โควิดในบ้านเราก็ยังไม่แน่นอนแม้ว่าความจริงพวกเราก็พอจะเห็นแสงสว่างกันปลายอุโมงค์ พอจะเดาได้ว่า “มันน่าจะใกล้จบแล้วนะ” แต่การเตรียมจัดงานอีเว้นท์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 2 สัปดาห์ครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทำก็ทำ โดยเฉพาะงาน CTC เราต้องใช้เวลาทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวและก็เป็นอย่างนี้ทุกปี ดังนั้นถ้าคิดว่าจะจัดมกราคม 2022 นั่นหมายความว่าเราต้องตีโจทย์แตกแล้วตั้งแต่มิถุนายน 2021 ซึ่งเวลานั้นถ้าเพื่อน ๆ จำได้ ต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตที่สุดช่วงหนึ่งของโควิดเลยทีเดียวจริง ๆ เราสามารถทำแบบ CTC2021 ได้นะครับนั่นคือเตรียมจัดงานและเตรียมแผนสำหรับจัด Virtual ไว้ด้วย เผื่อว่าจัด On Ground ไม่ได้ก็ย้ายมาเป็น Virtual อย่างเดียวเลยแต่พวกเราไม่อยากทำเราคิดถึงบรรยากาศการได้เจอกัน การได้คุยกันแบบเห็นหน้าตัวต่อตัว เราคิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคน เราเบื่อการรู้จักกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม จนบางทีผมเองก็แอบคิดไปว่า นี่เรา “ล้าสมัย” รึเปล่านะ ขณะที่โลกเค้าไปออนไลน์กันหมดแล้ว ทำไมเรายังอยากจะจัดงานให้คนมาเจอกันอยู่นะ? ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังของ 2021 เราตัดสินใจคุยกันว่า “ถ้าไม่ได้จัดเป็น On Ground เราก็จะไม่จัดดีกว่า และผมคิดว่ามิถุนายน 65นี้เราพร้อมแล้วที่จะกลับมาจัด Creative Talk Conference ในรูปแบบอีเว้นท์ที่ได้พบเจอกันเช่นเคย ปีนี้เราตั้งใจเชิญวิทยากรของเราให้ได้มากที่สุดและในช่วงแรกนี้ก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศในกลุ่มแรกจำนวนกว่า 80 ท่านที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ข้อมูลและความรู้บนเวทีแห่งนี้ซึ่งผมต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากๆ ที่พร้อมมาเป็นพันธมิตรจับมือกันสร้างแบ่งปันความรู้”

พร้อมเปิดรายชื่อของวิทยากรบางส่วนที่จะมาร่วมบนเวที อาทิเช่น คุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO of Srichand and Founder of ‘Mission to the Moon’ คุณอภิชาติ ขันธวิธิ Managing Director at QGEN / HR The Next Gen คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ Founder and CEO of Trick of the Trade Co. คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ Founder of Marketing Tech Thailand Community คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา Founder of Exzy คุณสโรจ เลาหศิริ Head of Marketing Transformation and Marketing Strategy at Bluebik Groupคุณขจร เจียรนัยพานิชย์ Managing Director at Mango Zero and Founder at Macthai คุณกล้า ตั้งสุวรรณ CEO at Wisesight คุณกฤตินี พงษ์ธนเลิศ นักเขียน และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

พบกับ Sessions ความรู้ที่หลากหลายพร้อมเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิเช่น (1) ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและระดับโลกที่คุณต้องรู้ (2) กระแส Metaverse NFT และ Cryptocurrency มี Opportunities อะไรที่ต้องจับตามอง (3) Leadership สำหรับผู้นำองค์กรในยุคนี้ (4) อนาคตของการบริหารทีมแบบ Hybrid ในวันที่ออฟฟิศไม่ได้จำกัดแค่สถานที่ (5) โอกาสทางธุรกิจของกลุ่ม Silver Generation Burnout ของผู้นำและพนักงานอันเกิดจากภาวะโควิด19 และเศรษฐกิจโลก (6) Workshop การจัดการการเงินในโลกยุคใหม่ และ (7) Workshop PDPA101 เรื่องที่คนทำธุรกิจ online ต้องรู้

โดยในปี 65 นี้จะมีความพิเศษเพิ่มเติมนั่นคือ (1) Office Syndrome Clinic ให้เพื่อน ๆ มาตรวจสอบกระดูก ท่านั่ง ทุกอย่างกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ โดยคุณหมอวินและทีม (2) Disabilities Support ปีนี้จะเป็น “ปีแรก” ที่เราตั้งใจทำให้งานเป็น Universal Access จริง ๆ คือ จัดให้ผู้พิการทางสายตา, การเคลื่อนไหว,​และการได้ยินสามารถเข้างานและสนุกไปพร้อม ๆ กับทุกคนได้จริง ๆ งานนี้ consult and support โดย Vulcan (3) Networking Area สำหรับคนนั่งพักระหว่าง session เหนื่อยนักก็มานั่งพักคุยกับเพื่อน ๆ แล้วก็ฟังเพลงเบา ๆ (4) Book Share กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือแบบที่คุณก็ไม่รู้ว่าหนังสือดีที่ได้ไปเป็นหนังสืออะไร (5) Volunteer ปีนี้มี volunteer สมัครมาแล้วเกือบ 200 คน และ (6) Recycle Water Can ปีนี้ขวดน้ำดื่มภายในงานจะ recycle ได้ 100% สนับสนุนโดย Greenery

ติดตามรายละเอียดและซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.CTC2022.com

Website www.CreativeTalkConference.com

Facebook: Creative Talk Live

Twitter: CreativeTalkLive

Instagram: Creative Talk Live