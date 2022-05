โอกาสครั้งสำคัญ..กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เอ็กซ์สปริง ในงาน XSpring Open House 2022 Gateway to Smart Success

กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริง พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสแห่งความสำเร็จ ในงาน XSpring Open House 2022 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ Emporium Suites by Chatrium สุขุมวิท 24

โอกาสครั้งสำคัญในการร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพจากเอ็กซ์สปริง ผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งครั้งนี้เปิดรับสมัครกว่า 20 สายงาน ตำแหน่งงานกว่า 100 อัตรา สมัครในงานพร้อมสัมภาษณ์และรู้ผลทันที! ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งและสายงานที่ตรงใจได้ด้วยตัวเอง ภายใต้ 4 บริษัทชั้นนำในเครือเอ็กซ์สปริง ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยภายในงานผู้สมัครจะได้รับการสัมภาษณ์โดยตรงกับหัวหน้าของแต่ละสายงาน สามารถสอบถามรายละเอียดของตำแหน่งงานที่สนใจ ลดขั้นตอนยุ่งยากในการยื่นเอกสารสมัคร ไม่ต้องรอการตอบรับ หรือรอเรียกสัมภาษณ์เป็นเวลานาน ที่สำคัญผู้สมัครจะทราบผลการสัมภาษณ์งานได้ทันทีในหลายส่วนงาน อาทิ ส่วนงานบริการลูกค้า และปฏิบัติการสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

สายงานที่เปิดรับ

– Risk Management

– Investment Banking (ICO)

– Business Analyst

– Product and Development

– Cryptographic

– Full-Stack Developer

– Quality Assurance (IT)

– IT Support

– Legal and Compliance

– Internal Audit

– Customer Service

– Human Resource

– Marketing and Communication

– Loyalty and Customer Experience Management (CEM)

– Sales and Relationship Management (RM)

เอ็กซ์สปริง เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่สนใจร่วมสานฝัน พัฒนา และต่อยอดความสำเร็จไปด้วยกัน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันที่งาน XSpring Open House 2022 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://fb.me/e/31UceTqz4 *โปรดนำ resume มาในวันสมัครเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โทร.02-030-3730 ต่อ 1601 อีเมล hr@xspringcapital.com