ขอเชิญนักศึกษา Start-up นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วม AI & Robotics Hackathon 2022 พร้อมไฮไลท์การเสวนาพิเศษ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action

พบผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมเปิดมุมมองการใช้เทคโนโลยี

และปัญญาประดิษฐ์ สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมขจัดปัญหาด้านการเกษตร

เตรียมรับมือวิกฤตการณ์ภูมิอากาศของโลก

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. เชิญชวนผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมขจัดปัญหาด้านการเกษตร เตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์ภูมิอากาศของโลก เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา Start-up, Programmer, Innovator หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ และนับเป็นก้าวสำคัญสู่โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ ARV ในอนาคต พบกับไฮไลท์การเสวนาที่จะมาเผยแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านการเกษตร (AgriTech) พร้อมอินไซต์ในการช่วยพัฒนาความยั่งยืนให้กับโลก ตลอดจนความท้าทายในการนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจระยะไกลและภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ Dr.Ravi Khetarpal Executive Secretary สมาคมสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งเอเชียแปซิฟิก (APAARI), ผศ.พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณประดิษฐ์ มหาศักดิ์ศิริ Head of New Business Innovation บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด และ คุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล, Head of Technology, Amazon Web Services (Thailand)

ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (Varuna) ที่จะมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน AgriTech เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน เตรียมพร้อมสู่การเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ในการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม AI & Robotics Hackathon 2022: Open House ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ได้ที่ bit.ly/ARVHACK2022-OpenHouse หรือรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านช่องทาง Live บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ARV : https://www.facebook.com/arv.th โดยการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 จะเริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 18-31 พฤษภาคม 2565 และกิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565