“เจมส์ เรืองศักดิ์” ควงคู่ “ครูก้อย นัชชา” แชร์เคล็ดลับเตรียมตั้งครรภ์สำหรับสตรีคอกาแฟ ในงานไลฟ์สดเปิดตัว “เฟอร์ตี้ คอฟฟี่” โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน

เรียกได้ว่าทุ่มเทกับการให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากจริงๆ สำหรับ “ครูก้อย – นัชชา ลอยชูศักดิ์” ที่มีดีกรีเป็นถึงครูวิทยาศาสตร์ภรรยาสุดที่รักของ “เจมส์ – เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” ศิลปินักร้อง นักแสดงชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาเผยแพร่ประสบการณ์จริงในการเตรียมความพร้อมทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ตามหลักโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ที่ “ครูก้อย” ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากทั้งไทยและต่างประเทศ จนประสบสำเร็จในการตั้งครรภ์ลูกสาวคนแรก “น้องเมดา-อันโดรเมดา ลอยชูศักดิ์” และได้แบ่งปันความรู้ผ่านเพจ babyandmom.co.th จนมีแม่ๆ มีบุตรยากทั้งคนบันเทิงและทางบ้านมาปรึกษา และประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ตามเป็นจำนวนมาก

โดยล่าสุด “เจมส์ – เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” นั่งแท่นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด บริหารงานร่วมกับ “ครูก้อย – นัชชา ลอยชูศักดิ์” กรรมการ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th ได้จัดงานไลฟ์สดเปิดตัว “เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน” โดยบรรยากาศภายในงานได้มีการร่วมพูดคุยกับ ครูเกศ – ตารเกศ เวทแมน ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ พร้อมด้วย ลิซ่า – อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย และ จีจี้ – เบญญาภา เนาวรรณ์ แม่มดนักชงแชมป์

บาริสต้าประเทศไทย และแชมป์โลก5สมัยที่มาการันตี เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟที่ให้รสกาแฟแท้ แต่ไม่มีคาเฟอีน และคงความหอมกรุ่นแบบกาแฟโรบัสต้าแท้ๆ แถมยังได้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ ตอบโจทย์สตรีเตรียมตั้งครรภ์คอกาแฟ ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ babyandmom.co.th เมื่อเร็วๆ นี้

โดย ครูก้อย นัชชา ได้เปิดเผยว่า จากการให้คำปรึกษาแม่ๆ มีบุตรยาก ที่อยู่ระหว่างการปรับโภชนาการตามหลักการเตรียมตั้งครรภ์ผ่านทางเพจ babyandmom.co.th พบว่า 50% ของผู้มีบุตรยาก ชื่นชอบการดื่มกาแฟมาก และติดกาแฟ และจนต้องแอบดื่มกาแฟ แต่ตามหลักโภชนาการเตรียมตั้งครรภ์แล้วต้องงดกาแฟ เนื่องจากคาเฟอีนส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมน จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่และการฟอร์มตัวของผนังมดลูก โดยมีงานวิจัยจาก the National Institutes of Health and Ohio State University ศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟอย่างน้อย 2 แก้วต่อวัน หรือ ได้รับคาเฟอีนประมาณ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ก่อนตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการแท้งบุตร และหากบริโภคคาเฟอีนมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน มีความเสี่ยงสูงที่จะแท้งบุตรในช่วง 7 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: a prospective cohort study ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Obstetrics & Gynecology ศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ทานคาเฟอีน 200 มิลลิกรัม หรือดื่มกาแฟประมาณ 2 แก้วต่อวันมีความเสี่ยงแท้งบุตรสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่มถึง 2 เท่า

นอกจากนี้ ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำแนะนำว่าหากผู้หญิงทานกาแฟมากเกินไป โดยมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน ควรลดการบริโภคคาเฟอีนลง เพราะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด และการแท้งบุตร

แต่แม่ๆ ที่ปรึกษาครูก้อยบางรายติดกาแฟมาก ได้กลิ่นกาแฟก็ยังดี ไม่ได้ทานกาแฟแล้วรู้สึกครียด ทาง เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จึงได้คิดค้น “เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน” เป็นโปรตีนรสกาแฟที่ใช้กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้านำมาสกัดคาเฟอีนออก (Decaffeinated coffee) ด้วยเทคนิคพิเศษ แต่ยังคงรสชาติความหอม นุ่ม เข้มข้นแบบกาแฟโรบัสต้าแท้ๆ นอกจากนี้ผู้วางแผนเตรียมตั้งครรภ์ยังได้รับทั้งโปรตีนสูงถึง 25 กรัม มัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า 33 ชนิด ซึ่งจำเป็นสำหรับเตรียมตั้งครรภ์อีกด้วย โดยครูก้อยแนะนำให้ทานโปรตีนเฟอร์ตี้ (Ferty) วันละ 2 ซองเป็นปกติในช่วงเตรียมตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก และทานเฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) ช่วงที่อยากดื่มกาแฟ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับเตรียมตั้งครรภ์สำหรับสตรีที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ

โดยสามารถสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน กล่องละ 12 ซอง ราคา 2,290 บาท สำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ ผ่านทางไลน์แอด: @babyandmom.co.th พร้อมพบกับโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย และปรึกษาปัญหามีบุตรยากกับครูก้อยได้โดยตรง